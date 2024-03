LH Bank ชูเงินฝากออมทรัพย์ดิจิทัล บียู เวลท์ดอกเบี้ยสูงสุด 5.55% รุกกลุ่มคนรุ่นใหม่

เปิดเผยว่า ปัจจุบันการฝากเงินเพื่อการออมผ่านผลิตภัณฑ์เงินฝากออมทรัพย์ดิจิทัลมีหลากหลายรูปแบบ เพื่อให้สอดคล้องกับพฤติกรรมของผู้คนในปัจจุบันที่ต้องการความสะดวก รวดเร็ว LH Bank จึงพัฒนาการฝากเงินที่เน้นการออมและมีความยืดหยุ่นสูง สามารถฝาก ถอน โอน จ่าย สะดวก ไม่จำกัดครั้งบนแอปพลิเคชัน LHB You เพื่อให้ลูกค้าสามารถบริหารเงินของตัวเองให้งอกเงยมากขึ้น ผ่านบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ดิจิทัล บียู เวลท์ ที่ให้ดอกเบี้ยสูงสุด 5.55% ต่อปี (สำหรับเงินฝากส่วนที่เกิน 9 แสนบาท ถึง 1 ล้านบาท) ดอกเบี้ยเฉลี่ย 1.98% สำหรับยอดเงินฝาก 1 ล้านบาท คิดเป็นดอกเบี้ยถึง 19,800 บาทต่อปี ซึ่งถือว่าสูงที่สุดสำหรับการฝากเงิน 1 ล้านบาทในบัญชีออมทรัพย์ดิจิทัลในขณะนี้ พร้อมรับดอกเบี้ยรายเดือนไวกว่าใคร ทุกวันที่ 20 ของเดือน สามารถเปิดบัญชีผ่านแอปพลิเคชัน LHB You ได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปกล่าวว่า ผลิตภัณฑ์เงินฝากออมทรัพย์ดิจิทัล บียู เวลท์ (B-You Wealth Digital Savings Account) สำหรับลูกค้าใหม่ของธนาคารถือเป็นผลิตภัณฑ์ไฮไลต์ที่จะตอบโจทย์กลุ่มคนรุ่นใหม่ที่มีศักยภาพและต้องการสร้างเป้าหมายการเติบโตอย่างต่อเนื่องมีการเงินที่มั่นคงผ่านการออมเงินในบัญชีออมทรัพย์ ที่มีความยืดหยุ่นสูง พร้อมดอกเบี้ยรายเดือน ทุกวันที่ 20 ของเดือน เพียงเปิดบัญชีขั้นต่ำ 500 บาท โดยเงินฝากตั้งแต่บาทแรกถึง 100,000 บาท รับดอกเบี้ย 0.25% เงินฝากส่วนที่เกิน 100,000 บาท ถึง 900,000 บาท รับดอกเบี้ย 1.75% เงินฝากส่วนที่เกิน 900,000 บาท ถึง 1 ล้านบาท รับดอกเบี้ย 5.55% เงินฝากส่วนที่เกิน 1 ล้านบาท ถึง 3 ล้านบาท รับดอกเบี้ย 1.50% และเงินฝากส่วนที่เกิน 3 ล้านบาท ถึง 100 ล้านบาท รับดอกเบี้ย 0.25% พิเศษสำหรับลูกค้าที่ต้องการรับสมุดบัญชี สามารถติดต่อขอรับได้ที่ทุกสาขาของธนาคาร พร้อมฟรี! ค่าธรรมเนียมถอนเงินไม่ใช้บัตรที่ตู้เอทีเอ็ม SCB และ ธ.ก.ส. ฟรี! 4 ครั้งต่อเดือน และรับเพิ่มโปรโมชันพิเศษทุกเดือนผ่านแอปพลิเคชัน LHB You