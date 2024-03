‘ASW’ รุกอสังหาฯไตรมาสแรก เปิด 4 โครงการ ผุดคอนโดฯ ภูเก็ต 1 หมื่นล้านบาท

‘บมจ.แอสเซทไวส์’ เปิดเกมรุกไตรมาส 1 ปี 2567 ทยอยเปิดตัว 4 โครงการใหม่ มูลค่ารวมกว่า 11,700 ล้านบาท ชูคอนโดฯ แบรนด์ใหม่ “มารูน รัชดา” ใจกลางรัชดาฯ 32 รับไลฟ์สไตล์คนรุ่นใหม่ และ “เอสต้า ซีรีนิตี้” บ้านเดี่ยว-บ้านแฝด ย่านบรมราชชนนี พร้อมต่อยอดความสำเร็จในภูเก็ต พัฒนาโครงการใหม่ “เดอะไทเทิล เฮอริเทจ บางเทา” และ “เดอะไทเทิล เซเรนิตี้ ในยาง”

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท แอสเซทไวส์ จำกัด (มหาชน) (ASW) เผยว่า บริษัทจะเปิดตัวโครงการใหม่ในช่วงไตรมาส 1/2567 รวม 4 โครงการ มูลค่าโครงการรวมกว่า 11,700 ล้านบาท แบ่งเป็นในเขตกรุงเทพฯ 2 โครงการ ได้แก่ “มารูน รัชดา” คอนโดมิเนียมใหม่ใจกลางซอยรัชดาภิเษก 32 จำนวน 353 ยูนิต ราคาเริ่มที่ 1.99 ล้านบาท มูลค่าโครงการ 900 ล้านบาท และ “เอสต้า ซีรีนิตี้” บ้านเดี่ยวและบ้านแฝด 137 ยูนิต ราคาเริ่มต้น 4.69 ล้านบาท มูลค่าโครงการ 800 ล้านบาทส่วนอีก 2 โครงการเตรียมเปิดตัวคอนโดฯ ในจังหวัดภูเก็ต ได้แก่ “เดอะไทเทิล เซเรนิตี้ ในยาง” มูลค่าโครงการ 4,000 ล้านบาท และ “เดอะไทเทิล เฮอริเทจ บางเทา” มูลค่าโครงการ 6,000 ล้านบาททั้งนี้ โครงการมารูน รัชดา เป็นคอนโดฯ แห่งที่ 4 ที่บริษัทพัฒนาในย่านรัชดา ซึ่งถือได้ว่าบริษัทมีความเชี่ยวชาญในทำเลดังกล่าว โดยจะเข้ามารองรับไลฟ์สไตล์ของคนรุ่นใหม่กับคอนโดฯ ใจกลางรัชดา 32 และโครงการ “เอสต้า ซีรีนิตี้” (Esta Serenity) โครงการบ้านเดี่ยวและบ้านแฝด บนทำเลศักยภาพติดถนนใหญ่บรมราชชนนี และแม่น้ำท่าจีนส่วนโครงการที่ภูเก็ตทั้ง 2 โครงการใหม่ ได้แก่ “เดอะไทเทิล เฮอริเทจ บางเทา” (The Title Heritage Bangtao) และ “เดอะไทเทิล เซเรนิตี้ ในยาง” (The Title Serenity Naiyang) เป็นการต่อยอดความสำเร็จหลังโครงการ “เดอะไทเทิล เลเจนดารี บางเทา” (The Title Legendary Bang-Tao) มูลค่าโครงการ 4,500 ล้านบาท ภายใต้การพัฒนาของบริษัท ร่มโพธิ์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) หรือ TITLE บริษัทย่อย ซึ่งเปิดขายเมื่อช่วงปลายปี 2566 ปัจจุบันสามารถทำยอดขายได้กว่า 80% สะท้อนให้เห็นถึงความเชื่อมั่นของลูกค้าที่มีต่อแบรนด์ “เดอะไทเทิล” และสัญญาณตลาดเมืองท่องเที่ยวเป็นบวก“ปัจจุบันมีผู้ประกอบการอสังหาฯ จากกรุงเทพฯ หลายรายเข้าไปพัฒนาโครงการเพื่อรองรับการขยายตัวของตลาดที่อยู่อาศัยในภูเก็ต แต่เนื่องจากจุดแข็งของ TITLE ซึ่งเป็นผู้ประกอบการอสังหาฯ ชั้นนำในภูเก็ต ที่มีทีมผู้บริหาร และพนักงานที่มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญตลาดในพื้นที่มากว่า 10 ปี มีฐานลูกค้าและเข้าใจการพัฒนาที่อยู่อาศัยสำหรับชาวต่างชาติเป็นอย่างดี ตลอดจนยังมีบริษัทบริหารนิติบุคคลอาคารชุดเอง ซึ่งยิ่งได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าชาวต่างชาติ รวมทั้งมีเครือข่ายเอเยนต์ (Agent) ที่มีศักยภาพในการขายลูกค้าชาวต่างชาติ ดังนั้นแบรนด์เดอะไทเทิลจึงมีความแข็งแกร่งในตลาดอสังหาฯ ภูเก็ต ทั้งนี้บริษัทเชื่อมั่นว่าทั้ง 2 โครงการใหม่จะได้รับการตอบรับที่ดีจากผู้ซื้อชาวต่างชาติเช่นเดียวกัน”