กรุงศรี ออโต้เผยยอดสินเชื่อใหม่ปี66โต22%-คาดภาพรวมตลาดพลิกเติบโต

กล่าวว่า ในช่วงปีที่ผ่านมา ยังคงเป็นปีที่มีความท้าทายด้านเศรษฐกิจ กรุงศรี ออโต้จึงได้วางกลยุทธ์การดำเนินธุรกิจที่เป็นมากกว่าผู้ให้บริการสินเชื่อยานยนต์ พร้อมยื่นมือเข้าไปช่วยเหลือผู้ใช้รถในทุก ๆ ก้าวของชีวิต และมีแนวทางการเติบโตอย่างยั่งยืนควบคู่ไปกับสังคมไทย ด้วยการให้สินเชื่ออย่างรับผิดชอบ เพื่อประโยชน์สูงสุดของลูกค้า ในขณะเดียวกัน ก็ทำงานอย่างใกล้ชิดกับพันธมิตรทั้งในและนอกธุรกิจยานยนต์ ในการแลกเปลี่ยนแนวคิด-ความเชี่ยวชาญ เพื่อสร้างอีโคซิสเต็มที่เชื่อมโยงการใช้ชีวิตของผู้ใช้รถที่ครอบคลุม นอกจากนี้ ในปีที่ผ่านมา เรามียอดสินเชื่อใหม่ยานยนต์ไฟฟ้าที่ 21,048 ล้านบาท เติบโต 13 เท่าจากปีก่อนหน้า และมีสัดส่วนยอดสินเชื่อใหม่ผ่านช่องทางดิจิทัลถึง 17% ของยอดสินเชื่อใหม่ทุกผลิตภัณฑ์ สอดคล้องกับเทรนด์ผู้บริโภคและทิศทางของตลาดในปัจจุบันทั้งนี้ ปัจจัยขับเคลื่อนความสำเร็จของ กรุงศรี ออโต้ ในปี 2566 มาจากกลยุทธ์ในการนำเสนอโซลูชันแห่งอนาคต โดยทำความเข้าใจและดึงอินไซต์ของผู้ใช้รถมาพัฒนานวัตกรรมผลิตภัณฑ์และบริการที่ตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าในทุกเซกเมนต์ ซึ่งประกอบไปด้วยการเปิดพื้นที่ไลฟ์สไตล์คอมมูนิตี้สำหรับผู้ใช้รถผ่านแพลตฟอร์มดิจิทัลที่ครบครัน-ครอบคลุมด้วยฟีเจอร์อย่าง Auto Club บนแอปพลิเคชัน GO by Krungsri Auto ถือแหล่งรวมคอนเทนต์ที่เป็นประโยชน์สำหรับผู้ใช้รถ และ Marketplace แหล่งซื้อ-ขายรถมือสอง ผ่าน Auto Station ที่ให้ผู้ขายได้ติดต่อกับผู้ซื้อโดยตรง พร้อมเลือกใช้บริการประเมินวงเงินจาก ‘PromptStart Ready’ ได้ในคราวเดียวกัน ,‘กรุงศรี ออโต้ พร้อมสตาร์ท’ ตัวช่วยเช็กวงเงินก่อนตัดสินใจออกรถ โดยประเมินความสามารถในการผ่อนชำระของลูกค้าเป็นหลัก ซึ่งมียอดการใช้บริการในปีที่ผ่านมาเติบโตถึงสองเท่า และเป็นอีกหนึ่งบริการที่ช่วยสร้างความผูกพันของลูกค้ากับแบรนด์; บริการ ‘คาร์ ฟอร์ แคช’ สินเชื่อเพื่อคนมีรถ; และ Chat Commerce ใน LINE Official Account ของ กรุงศรี ออโต้ เพื่อให้บริการที่ใช่ ในเวลาและช่องทางที่ลูกค้าต้องการการต่อยอดอีโคซิสเต็มกับพันธมิตร ที่เกี่ยวข้องกับการใช้ชีวิตของผู้ใช้รถในประเทศไทย ผ่านบริการ ‘GO Travel’ ซึ่งเป็นความร่วมมือกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) เปิดมิติใหม่ชวนผู้ใช้รถขับรถเที่ยวไทยและเป็นตัวกลางในการเชื่อมโยงฐานลูกค้าผู้ใช้รถกว่าสามล้านราย กับบริษัทผู้ผลิตรถ และบริษัทผู้ให้บริการที่เกี่ยวข้องในเรื่องรถ ที่อยู่ภายใต้อีโคซิสเต็มด้านการท่องเที่ยวของ กรุงศรี ออโต้และการขยายโอกาสการเข้าถึงและอำนวยความสะดวกให้ผู้ใช้รถอีวี สนับสนุนการใช้พลังงานสะอาดในประเทศไทย โดยผสานคุณค่าทางธุรกิจร่วมกับพันธมิตรผู้ให้บริการยานยนต์ไฟฟ้า อาศัยความเชี่ยวชาญและระบบนิเวศที่แข็งแกร่งของการเป็นผู้นำตลาดสินเชื่อยานยนต์ไฟฟ้าในประเทศไทย ที่ให้บริการครอบคลุมที่สุดกว่า 32 แบรนด์"ในปี 2567 นี้ คาดการณ์ว่าภาพรวมตลาดน่าจะกลับมาเติบโต พร้อมกับการแข่งขันที่สูงขึ้น กรุงศรี ออโต้ จะเดินหน้าต่อไป ด้วยการสร้างคุณค่าร่วมกันในสังคม เป็นส่วนสำคัญในการร่วมแก้ปัญหาและรับมือกับความท้าทาย ควบคู่ไปกับการดำเนินธุรกิจตามแนวทางการให้สินเชื่ออย่างรับผิดชอบ เพื่อเป็นมากกว่าผู้ให้บริการด้านสินเชื่อและสร้างสรรค์ชีวิตผู้ใช้รถให้ดีขึ้น"