มูลค่ารวมตลาดคริปโตกลับมายืนเหนือ $2T อีกครั้งหลังราคาบิทคอยน์แตะ $57000

BREAKING: #Bitcoin is now trading above $56,000 for the first time since November 2021.



Bitcoin is up over 250% from its 2022 low, adding $700 billion in value in less than 2 years.



The total market cap of the crypto market is now at $2.25 trillion, more than double its recent… pic.twitter.com/bwWrASbbRY— The Kobeissi Letter (@KobeissiLetter) February 27, 2024

Daily Market Report



The #crypto market's performance has been extraordinary today, considering how the total market cap is above the $2 trillion mark, and now sits at around $2.13 trillion. Take a look at all this green.#VOC #VoiceOfCrypto #BTC #ETH #cryptocurrency pic.twitter.com/yfXJh2LJlP— Voice of Crypto (@VoiceofCrypto2) February 27, 2024

Massive trading volume for Bitcoin ETFs today💥$IBIT is #5 of the 3,400 ETFs & well ahead of @Vanguard_Group ‘s top ETF, $VOO 👋 $FBTC is also very strong. Let’s go $BTC💥 pic.twitter.com/dbgJoleki9— HODL15Capital 🇺🇸 (@HODL15Capital) February 27, 2024

จากการเปิดเผยของ cointelegraph ระบุถึงการปรับตัวทางด้านราคาขึ้นของ Bitcoin ซึ่งเป็นสกุลเงินดิจิทัลที่ใหญ่ที่สุดในโลก เมื่อพิจารณาจากมูลค่าราคาตลาดแตะระดับสูงสุดในรอบหลายปี โดยมีราคาเคลื่อนไหวในขณะที่เขียนบทความนี้ที่ 57,513 ดอลลาร์ ขณะที่ ETH ก็พลอยได้รับอานิสงส์เชิงบวกด้วยเช่นกัน โดยมีราคาเคลื่อนไหวอยู่ในระดับ 3,304 ดอลลาร์ โดยเพิ่มขึ้นมากว่า 7%ขณะที่เหรียญคริปโตอื่นๆ ก็ปรับราคาขึ้นสู่ระดับสีเขียวเช่นกัน โดย SOL หรือ Solana เพิ่มขึ้น 9% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมาแตะ 110 ดอลลาร์ XRP หรือ ADA ของ Cardano และ AVAX ของ Avalanche เพิ่มขึ้น 5.3%, 7% และ 6.5% ตามลำดับในช่วงเวลาเดียวกัน Dogecoin ( DOGE ) เหรียญคริปโตยอดนิยมในอันดับที่ 10 เพิ่มขึ้นเป็นเลขสองหลัก โดยเพิ่มขึ้น 15% มาอยู่ที่ $0.09779ตามข้อมูลจาก CoinMarketCap ระบุว่า มูลค่าโดยรวมจากการเพิ่มขึ้นของเหรียญในตลาดคริปโต ผลักดันมูลค่าทางการตลาดได้สูงสุดถึง 7.7% ของมูลค่าตลาด crypto ทั่วโลก โดยเพิ่มขึ้นสู่ระดับสูงสุดในรอบ 22 เดือนที่ 2.14 ล้านล้านดอลลาร์ทั้งนี้หากมองในเชิงลึกตอนนี้ตลาด crypto มีมูลค่ามากกว่า Amazon ถึง 33 พันล้านดอลลาร์ และใหญ่กว่า Alphabet บริษัทแม่ของ Google ถึง 42 พันล้านดอลลาร์นักวิจารณ์ที่ The Kobeissi Letter ตั้งข้อสังเกตว่ามูลค่าตลาดของ crypto ทั้งหมด “เพิ่มขึ้นกว่าสองเท่าจากระดับต่ำสุดล่าสุด” ที่ 978 พันล้านดอลลาร์เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2566นักวิเคราะห์ทางเทคนิคอิสระ Crypto Damus พบว่ามูลค่าตลาดของ crypto อยู่ที่ 2.06 ล้านล้านดอลลาร์ โดยกล่าวว่ามันกำลังเข้าใกล้ระดับแนวต้านที่สำคัญนอกจากนี้เขายังวได้แบ่งปันมุมมองกราฟการลงทุน ผ่านทาง X ให้กับผู้ติดตามมากกว่า 36,000 คน โดยสงสัยว่าระดับราคาใหม่จะเป็นอย่างไร โดยผู้ตอบกลับความคิดเห็นพบว่ามีเพียง 50% จะถึงระดับสูงสุดตลอดกาลที่ 3 ล้านล้านดอลลาร์นักวิเคราะห์ยอดนิยม Voice of Crypto โพสต์แผนภูมิที่แสดงสกุลเงินดิจิทัลหลักทั้งหมดที่ซื้อขายอยู่ในกรอบสีเขียว โดยถือว่าการเคลื่อนไหวที่สูงกว่า 2 ล้านล้านดอลลาร์ในมูลค่าตลาดรวมนั้น “ไม่ธรรมดา”ตามข้อมูลจาก Alternative ระบุว่าตลาดที่ปรับตัวขึ้นกำลังได้รับความเชื่อมั่นในตลาดกระทิง เนื่องจากดัชนี Fear & Greed Index กำลังแสดง “ความโลภอย่างมาก” ที่ระดับ 79 เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์โดยดัชนีดังกล่าวอยู่ในโซน “ความโลภสูงสุด” โดยครั้งสุดท้ายที่ดัชนีอยู่ในโซนนี้คือเดือนพฤศจิกายน 2564 เมื่อราคาของบิทคอยน์แตะระดับสูงสุดตลอดกาลที่ 69,000 ดอลลาร์ในช่วงที่ราคาปรับตัวสูงขึ้น ดัชนีมีแนวโน้มที่จะยังคงอยู่ในโซน “ความโลภมาก” เป็นระยะเวลานาน อย่างไรก็ตาม Alternative เตือนว่า “เมื่อนักลงทุนเริ่มโลภเกินไป นั่นหมายความว่าตลาดถึงกำหนดเวลาปรับฐานแล้ว”นักวิเคราะห์ตลาด Bitcoin Suisse โพสต์แผนภูมิดัชนีซึ่งแสดงความเชื่อมั่นของตลาดในขอบเขต “ความโลภสุดขีด” ที่ 79 โดยกล่าวว่า : “คริปโตและหุ้นยังคงซื้อขายกันที่ระดับสูงสุดในรอบหลายปีหรือตลอดกาล และทั้งสองอยู่ในระดับที่โลภมากเมื่อพูดถึงความเชื่อมั่นของตลาด”การฟื้นตัวในตลาด crypto ที่กว้างขึ้นนำโดย Bitcoin ซึ่งได้เห็นความต้องการที่แข็งแกร่งจาก Spot ETF ในเวลาเดียวกัน การไหลออกของ Grayscale Bitcoin Trust (GBTC) มีปริมาณต่ำสุดเป็นประวัติการณ์ที่ 22 ล้านดอลลาร์ข้อมูลจาก Farside Investors แสดงให้เห็นว่าการไหลออกของ GBTC ที่ชะลอตัวเป็นวันที่ 3 ติดต่อกัน ในวันที่ 26 กุมภาพันธ์ Bitcoin ETF ที่แปลงแล้ว สิ้นสุดสัปดาห์การซื้อขายในวันที่ 23 กุมภาพันธ์ โดยมีการไหลออกสุทธิ 44.2 ล้านดอลลาร์ ซึ่งลดลงอีกครึ่งหนึ่งในวันที่ 26 กุมภาพันธ์ตามการรายงานของ CoinShares ระบุว่า ผลิตภัณฑ์การลงทุน BTC ได้มีการบันทึกว่า 99% ของการไหลเข้าของกองทุน crypto ทั้งหมดเมื่อสัปดาห์ที่แล้วโดย Bitcoin มีเงินทุนไหลเข้ากว่า 569.5 ล้านดอลลาร์ ทำให้สินทรัพย์ทั่วโลกภายใต้การบริหารอยู่ที่ 67.5 พันล้านดอลลาร์นอกจากนี้ตามข้อมูลของ CoinShares ยังระบุเพิ่มเติมอีกว่า มีเงินไหลเข้าในผลิตภัณฑ์การลงทุนของ Bitcoin ETFs เป็นมูลค่ารวม 5.5 พันล้านดอลลาร์ นับตั้งแต่เปิดตัวในตลาดเมื่อวันที่ 11 มกราคม ตามข้อมูลจาก Yahoo Finance โดยรวมแล้วผลิตภัณฑ์ crypto มีมูลค่าสุทธิ 5.8 พันล้านดอลลาร์ นับตั้งแต่เริ่มซื้อขายขณะที่ Bitcoin ETFs ก็ยังการปรับตัวขึ้นควบคู่ไปกับราคาของ BTC โดย iShares Bitcoin ETF ของ BlackRock อยู่ในตำแหน่ง “#5 จาก 3,400 ETFs และนำหน้า ETF อันดับต้น ๆ ของ @Vanguard_Group, $VOO” ตามที่นักวิเคราะห์ ETF HODL15Capital ระบุ