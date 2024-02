"4 แบงก์ใหญ่" ร่วมลงทุน 10 หุ้น SET100 มูลค่ารวมกว่า 1 แสนล้านบาท

มีสถาบันการเงินของไทยถือหุ้นใหญ่ 2 แห่ง คือ 1 .ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน) ถือลำดับ 4 ถือ 815,356,075 หุ้น หรือ 5.33% คิดเป็นมูลค่า 6,441,312,992 บาท (คำนวน ณ ราคา 23 ก.พ.67 ปิด 7.90 บาท ) 2.ธนาคาร กรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ถือลำดับ 7 ถือ 303,448,709 หุ้น หรือ 1.99% คิดเป็นมูลค่า 2,397,244,801 บาท (คำนวน ณ ราคา 23 ก.พ.67 ปิด7.90 บาท) นอกจากนี้ ยังคนดังอย่าง เสี่ยยักษ์ -วิชัย วชิรพงศ์ ถือ 1.94% แล นาย มิน เธียรวร ถือ 1.05%รายละเอียดหุ้น ผลตอบแทนราคาตั้งแต่ต้นปี คือ -0.63%, ย้อนหลัง 1 สัปดาห์ คือ +3.95% ,อัตราเงินปันผลตอบแทน YTD ปี 67 คือ 1.52%, ปี 66 คือ 1.51%, ปี 65 คือ 0.82%,ราคาสูงสุด/ต่ำสุดรอบ 52 สัปดาห์ คือ 9.45 / 7.15 บาท , มาร์เก็ตแคป 120,751.50 ล้านบาท, ค่า P/E 37.47 เท่ามีสถาบันการเงินของไทยถือหุ้นใหญ่ คือ 1.ธนาคาร กรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ถือลำดับ 4 ถือ 53,243,344 หุ้นหรือ 6.70% คิดเป็นมูลค่า 12,512,185,840 บาท(คำนวน ณ ราคา 23 ก.พ.67 ปิด 235.00 บาท) และยังบริษัททางการเงินจากต่างประเทศ ร่วมด้วย คือ UOB KAY HIAN (HONG KONG) LIMITED - Client Account 9.12 %,STATE STREET EUROPE LIMITED 4.50%,SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED 4.10%,CITIBANK NOMINEES SINGAPORE PTE LTD-A/C GIC C 1.70%, SOUTH EAST ASIA UK (TYPE A) NOMINEES LIMITED 1.61%, นอกจากนี้ยังคนดังอย่าง นาย สาธิต วิทยากร 5.38%รายละเอียดหุ้น ผลตอบแทนราคาตั้งแต่ต้นปี คือ +5.86%, ย้อนหลัง 1 สัปดาห์ คือ -3.29% , อัตราเงินปันผลตอบแทน YTDปี 67 คือ 1.47%,ปี 66 คือ 1.58%, ปี 65 คือ 1.51% , ราคาสูงสุด/ต่ำสุดรอบ 52 สัปดาห์ คือ 272.00 / 204.00 บาท , มาร์เก็ตแคป 186,798.20 ล้านบาท, ค่า P/E 26.69 เท่ามีสถาบันการเงินของไทยถือหุ้นใหญ่ คือ ธนาคาร กรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ถือลำดับ 6 ถือ 38,950,000 หุ้น หรือ 2.30% คิดเป็นมูลค่า 927,010,000 บาท (คำนวน ณ ราคา 23 ก.พ.67 ปิด 23.80 บาท) และยังบริษัททางการเงินจากต่างประเทศ ร่วมด้วย คือ UOB KAY HIAN (HONG KONG) LIMITED - Client Account 2.37%, MIB SECURITIES (HONG KONG) LIMITED 2.07%,SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED 1.84%,DBS VICKERS (HONG KONG) LIMITED 1.64%รายละเอียดหุ้น ผลตอบแทนราคาตั้งแต่ต้นปี คือ +14.42%,ย้อนหลัง 1 สัปดาห์ คือ +0.42%,อัตราเงินปันผลตอบแทน YTDปี 67 คือ 1.03%,ปี 66 คือ 1.18%, ปี 65 คือ 1.03% , ราคาสูงสุด/ต่ำสุดรอบ52สัปดาห์คือ 24.00 / 17.80 บาท , มาร์เก็ตแคป 40,314.75 ล้านบาท, ค่าP/E 27.67 เท่ามีสถาบันการเงินของไทยถือหุ้นใหญ่ คือ ธนาคาร กรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) ถือลำดับ 9 ถือ 16,441,100 หุ้น หรือ 0.51% คิดเป็นมูลค่า 1,150,877,000 บาท(คำนวน ณ ราคา 23 ก.พ.67 ปิด 70.00 บาท) และยังบริษัททางการเงินจากต่างประเทศ ร่วมด้วย คือ SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED 1.48%, STATE STREET EUROPE LIMITED 0.74%นอกจากนี้ยังผู้ถือหุ้นในเครือ GULF ถือด้วยคือ บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด(มหาชน)41.91%,GULF ENERGY DEVELOPMENT PCL. 5.46%รายละเอียดหุ้น ผลตอบแทนราคาตั้งแต่ต้นปี คือ -2.10%, ย้อนหลัง1สัปดาห์ คือ -3.78% ,อัตราเงินปันผลตอบแทน YTDปี 67 คือ 4.48%,ปี 66 คือ 6.60%, ปี 65 คือ 3.66% ,ราคาสูงสุด/ต่ำสุดรอบ 52 สัปดาห์คือ 78.00 / 67.75 บาท , มาร์เก็ตแคป 224,468.14 ล้านบาท, ค่าP/E 17.08 เท่ามีสถาบันการเงินของไทยถือหุ้นใหญ่ คือ ธนาคาร กรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ถือลำดับ 3 ถือ 270,905,264 หุ้น หรือ 4.83% คิดเป็นมูลค่า 6,474,635,809 บาท(คำนวน ณ ราคา 23 ก.พ.67 ปิด 23.90 บาท) นอกจากนี้ยังมีผู้ถือหุ้นสำคัญอย่าง เซียนฮง-นาย สถาพร งามเรืองพงศ์ 0.40% สำนักงานประกันสังคม 1.48% ,STATE STREET EUROPE LIMITED 0.98%รายละเอียดหุ้น ผลตอบแทนราคาตั้งแต่ต้นปี คือ -12.29%, ย้อนหลัง1สัปดาห์ คือ +1.70% ,อัตราเงินปันผลตอบแทน YTDปี 67 คือ 6.53%,ปี 66 คือ 5.87%, ปี 65 คือ 2.45% , ราคาสูงสุด/ต่ำสุดรอบ52สัปดาห์คือ39.00 / 23.00 บาท , มาร์เก็ตแคป 134,187.79 ล้านบาท, ค่าP/E -เท่ามีสถาบันการเงินของไทยถือหุ้นใหญ่ คือธนาคาร ออมสิน ถือลำดับ 8 ถือ 111,299,422 หุ้น หรือ 0.80% คิดเป็นมูลค่า 1,814,180,578 บาท(คำนวน ณ ราคา 23 ก.พ.67 ปิด 16.30บาท) นอกจากนี้ยังผู้ถือหุ้นสำคัญ อย่างกองทุน เพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน 55.07%,สหกรณ์ออมทรัพย์การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จำกัด 3.00%รายละเอียดหุ้น ผลตอบแทนราคาตั้งแต่ต้นปี คือ -11.41%, ย้อนหลัง 1 สัปดาห์ คือ +3.82% ,อัตราเงินปันผลตอบแทน YTDปี 67 คือ 4.11%,ปี 66 คือ 3.71%, ปี 65 คือ 2.36% , ราคาสูงสุด/ต่ำสุดรอบ 52 สัปดาห์คือ 20.50 / 15.40 บาท , มาร์เก็ตแคป 227,809.80 ล้านบาท, ค่าP/E 5.90 เท่ามีสถาบันการเงินของไทยถือหุ้นใหญ่ คือธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน) ถือลำดับ 1 ถือ 1,270,908,500 หุ้น หรือ 49.29% คิดเป็นมูลค่า 55,284,519,750 บาท (คำนวน ณ ราคา 23 ก.พ.67 ปิด 43.50 บาท) นอกจากนี้ยังคนดังอย่าง นาย มงคล ประกิตชัยวัฒนา 10.01%รายละเอียดหุ้น ผลตอบแทนราคาตั้งแต่ต้นปี คือ -9.38%, ย้อนหลัง 1 สัปดาห์ คือ +1.75% ,อัตราเงินปันผลตอบแทน YTDปี 67 คือ 2.90%,ปี 66 คือ 2.64%, ปี 65 คือ 1.69% , ราคาสูงสุด/ต่ำสุดรอบ 52 สัปดาห์ คือ59.50 / 40.50 บาท , มาร์เก็ตแคป 112,157.53 ล้านบาท, ค่าP/E 15.37 เท่ามีสถาบันการเงินของไทยถือหุ้นใหญ่ คือธนาคาร กรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ถือลำดับ 10 ถือ 75,000,000 หุ้น หรือ 2.50% คิดเป็นมูลค่า 1,560,000,000 บาท (คำนวน ณ ราคา 23 ก.พ.67 ปิด 20.80 บาท) นอกจากนี้ยังคนดังอย่าง นาย นิติ โอสถานุเคราะห์ 24.07%,นาย ปริญญา เธียรวร2.73%,BANK JULIUS BAER & CO. LTD, SINGAPORE 8.69%รายละเอียดหุ้น ผลตอบแทนราคาตั้งแต่ต้นปี คือ -5.45%, ย้อนหลัง1สัปดาห์ คือ -0.95% ,อัตราเงินปันผลตอบแทน YTDปี 67 คือ 4.01%,ปี 66 คือ 1.52%, ปี 65 คือ 1.35% , ราคาสูงสุด/ต่ำสุดรอบ 52 สัปดาห์คือ33.00 / 20.20 บาท , มาร์เกตแคป 62,478.00 ล้านบาท, ค่าP/E 27.09 เท่ามีสถาบันการเงินของไทยถือหุ้นใหญ่ คือ ธนาคาร กรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) ถือลำดับ 1 ถือ 749,210,570 หุ้น หรือ 30.00% คิดเป็นมูลค่า 17,156,922,053 บาท (คำนวน ณ ราคา 23 ก.พ.67 ปิด 22.90 บาท) นอกจากนี้ยังมี บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 3.59%รายละเอียดหุ้น ผลตอบแทนราคาตั้งแต่ต้นปี คือ +1.78%, ย้อนหลัง 1 สัปดาห์ คือ +1.78% ,อัตราเงินปันผลตอบแทน YTDปี 67 คือ 1.12%,ปี 66 คือ1.15%, ปี 65 คือ 0.86% , ราคาสูงสุด/ต่ำสุดรอบ 52สัปดาห์คือ 28.00 / 18.60 บาท , มาร์เก็ตแคป 64,337.10 ล้านบาท, ค่าP/E 17.36 เท่ามีสถาบันการเงินของไทยถือหุ้นใหญ่ คือ ธนาคาร กรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ถือลำดับ 3 ถือ 935,966,761 หุ้น หรือ 8.36% คิดเป็นมูลค่า 1,441,388,811 บาท (คำนวน ณ ราคา 23 ก.พ.67 ปิด 1.54 บาท) นอกจากนี้ยังมี บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) 31.30%, บริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) 29.66%รายละเอียดหุ้น ผลตอบแทนราคาตั้งแต่ต้นปี คือ -20.21%, ย้อนหลัง1สัปดาห์ คือ -4.35% ,อัตราเงินปันผลตอบแทน YTDปี67คือ 5.10%,ปี 66 คือ 4.15%, ปี 65 คือ 0.80% , ราคาสูงสุด/ต่ำสุดรอบ 52 สัปดาห์คือ4.62 / 1.52 บาท , มาร์เก็ตแคป 17,239.56 ล้านบาท, ค่าP/E- เท่า