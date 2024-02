ซีอีโอใหม่'BRI'ลุยปีมังกร ทุ่ม1.7 หมื่นล้าน เปิด 20 โครงการบ้านแนวราบ ผนึกแลนด์ลอร์ดบุกภูมิภาค

'บริทาเนีย'ธุรกิจในเครือออริจิ้น เปิดแผนธุรกิจปี 67 “Crafting for Everlasting Growth” เดินหน้า 3 กลยุทธ์ รังสรรค์ธุรกิจสู่ความยั่งยืน-รังสรรค์เพื่อความสุข-รังสรรค์สิ่งที่ดีที่สุดสู่สังคม วางรากฐานเพื่อทั้งผู้บริโภค สังคม ธุรกิจ สู่การเติบโตอย่างมั่นคง โชว์หลากไฮไลต์สร้างแบรนด์บ้านให้แตกต่าง อาทิ Britania Craft Services มอบแพ็คเกจบริการเพื่อการดูแลบ้าน สูงสุด 3 ปี และ Britania Air Crafting ผสานหลากนวัตกรรมเพื่ออากาศที่ดีในโครงการ เตรียมปักหมุดเปิดโครงการบ้านเดี่ยวระดับลักชูรี่-บ้านเดี่ยว และบ้านแฝดใหม่ 20 โครงการ มูลค่าโครงการกว่า 17,000 ล้าน พร้อมรุกตลาดต่างจังหวัด 6 จังหวัด พร้อมชูโมเดลพันธมิตรร่วมกับ Landlord ในพื้นที่ ครอบคลุมทุกทำเลศักยภาพ ตั้งเป้ากวาดยอดขายปี 2567 ที่ 13,000 ล้าน พร้อมยอดโอนกรรมสิทธิ์ 8,000 ล้านบาท

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท บริทาเนีย จำกัด (มหาชน) หรือ BRI ผู้นำในการพัฒนาอสังหาริม ทรัพย์ ที่มุ่งมั่นพัฒนาที่อยู่อาศัยเพื่อสังคมที่ดีอย่างยั่งยืน เปิดเผยถึงทิศทางตลาดอสังหาริมทรัพย์ในปี 2567 ว่า ภาคอสังหาฯ คงจะเติบโตตามภาวะเศรษฐกิจที่คาดว่าจะอยู่ระดับไม่เกิน 3% ซึ่งเราจะเห็นได้ว่า ในปีที่ผ่านมา เศรษฐกิจไทยเติบโตในระดับที่ 1.8% ทำให้บริษัทฯต้องมีการเปิดโครงการที่สอดคล้องกับทิศทางเศรษฐกิจ โดยเปิดเพียง 12 โครงการ มูลค่าโครงการรวม 20,000 ล้านบาท จากเป้าเดิม 20 โครงการสำหรับในปีนี้ บริษัทฯได้กลับมาขยายการลงทุนมากขึ้น โดยได้วางเป้าเปิดโครงการใหม่เพิ่มขึ้นอยู่ที่ 20 โครงการ มูลค่าโครงการรวมกว่า 17,000 ล้านบาท ครอบคลุมกรุงเทพฯและปริมณฑล โดยจะให้ความสำคัญกับกลุ่มที่อยู่อาศัยระดับกลางไปจนถึงระดับไฮเอนด์ ได้แก่ แบรนด์ เบลกราเวีย บ้านเดี่ยวลักชัวรี่ เปิด 4 โครงการ มูลค่า 4,700 ล้านบาท ราคา 20-30 ล้านบาท , แบรนด์ แกรนด์ บริทาเนีย บ้านเดี่ยวและบ้านแฝดระดับไฮเอนด์ เปิด 5 โครงการ ราคาตั้งแต่ 8-20 ล้านบาท เฉพาะสองแบรนด์ข้างต้น มีการเปิดถึง 9 โครงการใน 20 โครงการใหม่ในปีนี้ แสดงให้เห็นว่า บริทาเนีย จะเน้นบ้านจัดสรร ราคาตั้งแต่ 10 ล้านบาทขึ้นไป ซึ่งจะผลักดันให้ยอดขายได้ตามเป้าหมายที่ 13,000 ล้านบาท (ปี 2566 ทำยอดขายได้ 12,500 ล้านบาท) และมียอดโอนกรรมสิทธิ์ที่ 8,000 ล้านบาท ขณะที่ ในปัจจุบัน บริษัทมีโครงการที่อยู่ระหว่างการขายและที่จะเปิดใหม่รวม 57 โครงการ มูลค่ารวม 47,000 ล้านบาท"ตอนนี้ บริทาเนีย กำลังก้าวเข้าสู่เฟสใหม่ของการเติบโต เราไม่เร่งขยายตัวอย่างก้าวกระโดดเหมือนช่วงก่อนหน้า เพราะตอนนี้เรามีสินค้าในพอร์ตกระจายตัว พร้อมรองรับผู้บริโภคในทุกทำเล ปีนี้เรารักษาระดับการเติบโตใกล้เคียงปีที่ผ่านมา โดยเลือกทำเลและเซ็กเมนท์ที่มีศักยภาพ พร้อมทั้งหันมาเน้นให้ความสำคัญกับการวางรากฐานให้แข็งแกร่ง สร้างคุณค่าใหม่ๆ ให้ผู้บริโภคและสังคม สู่การเติบโตอย่างยั่งยืน "ขณะที่โครงการไฮไลต์ของปีนี้ คือโครงการ เบลกราเวีย เอ็กซ์คลูซีฟ ราชพฤกษ์-พระราม 5 จำนวน 35 ยูนิต แบ่งเป็น บ้านเดี่ยว พื้นที่ใช้สอย 400 –500 ตร.ม.ฟังก์ชัน 2 ห้องนั่งเล่นขนาดใหญ่ 4 ห้องนอน 5 ห้องน้ำ 1 ห้องแม่บ้าน 4 ที่จอดรถ โครงการเบลกราเวีย เอ็กซ์คลูซีฟ ปิ่นเกล้า-บรมราชชนนี จำนวน 66 ยูนิต แบ่งเป็น บ้านเดี่ยว พื้นที่ใช้สอย 400 – 600 ตร.ม. ฟังก์ชัน 3 ห้องนั่งเล่นขนาดใหญ่ 4 ห้องนอน 5 ห้องน้ำ 2 ห้องแม่บ้าน 4 ที่จอดรถในด้านกลยุทธ์การร่วมทุนกับแลนด์ลอร์ด(Landlord) ทางบริทาเนีย ยังคงเดินหน้าผนึกกับผู้พัฒนาอสังหาฯในพื้นที่ที่มีศักยภาพในการขยายโอกาสการลงทุนใหม่ โดยในปีนี้ จะมีโครงการในรูปแบบดังกล่าวประมาณ 16 โครงการ และอีก 4 โครงการเป็นการลงทุนตรงจากบริทาเนีย ซึ่งการร่วมทุนจะขยายไปยังตลาดต่างจังหวัด เช่น ชลบุรี, ระยอง, นครราชสีมา, อุบลราชธานี, อุดรธานี, และ ขอนแก่นนายธีรเดช กล่าวถึงการวางรากฐานการเติบโตของบริษัทฯว่า เพื่อการเติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืนของทั้งบริษัทและผู้บริโภคมากยิ่งขึ้น จึงได้เดินหน้าแผน 'Crafting for Everlasting Growth' รังสรรค์เพื่อการเติบโตอย่างมั่นคง มาพร้อมกับ 3 กลยุทธ์ ประกอบด้วย1.Sustainable Growth Crafting รังสรรค์ธุรกิจสู่ความยั่งยืน กระจายการเติบโตไปยังหลากหลายเซ็กเมนท์ พัฒนาภายใต้ 3 แบรนด์หลัก ได้แก่ บริทาเนีย (Britania), แกรนด์ บริทาเนีย (Grand Britania) และเบลกราเวีย (Belgravia) เน้นบ้านเดี่ยว และบ้านแฝด ครอบคลุมระดับราคา 5-30 ล้าน* ซึ่งเป็นกลุ่มเซ็กเมนท์ที่กำลังซื้อยังแข็งแรงในหลากหลายทำเล ที่มีความต้องการซื้อในพื้นที่และการแข่งขันยังไม่สูงมาก เพื่อวางรากฐานการกระจายโอกาสสู่ทำเลใหม่ๆ2.Happiness Crafting รังสรรค์เพื่อความสุข สร้างแบรนด์บริทาเนียให้เป็นแบรนด์แห่งความสุข ด้วยหลากหลายนวัตกรรมและบริการภายในบ้าน รังสรรค์นวัตกรรมที่แตกต่าง ตอบโจทย์การใช้ชีวิตยุคใหม่อย่างมีความสุขของทุกคนในครอบครัว เช่น Air Crafting เพิ่มอากาศบริสุทธ์ทั้งในพื้นที่ส่วนกลางและภายในบ้านด้วยระบบฟอกอากาศ nanoe™X เทคโนโลยีในเครื่องปรับอากาศและเครื่องฟอกอากาศของ Panasonic ที่ช่วยยับยั้งไวรัส ดูแลคนที่รักให้รู้สึกสบาย มีสุขภาพดี และเครื่องแลกเปลี่ยนอากาศติดผนัง ERV (Energy Recovery Ventilator) ทำหน้าที่ระบายอากาศเสียออกจากห้อง พร้อมทั้งนำอากาศบริสุทธิ์จากภายนอกเข้ามาผ่าน Filter กรองฝุ่นและ PM2.5 และลดอุณภูมิอากาศที่เติมเข้ามาผ่านตัวแลกเปลี่ยนความร้อนทำให้ประหยัดพลังงาน และ Britania Craft Services ร่วมมือกับบริษัท พรีโม เซอร์วิส โซลูชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ PRI มอบบริการทำความสะอาด อบโอโซน ล้างแอร์ ดูแลสวน ตรวจเช็คระบบไฟฟ้าและระบบประปา ถึงภายในบ้าน ฟรีสูงสุด 3 ปี*3.Craft B Best for All รังสรรค์สิ่งที่ดีที่สุดสู่สังคม ใส่ใจรังสรรค์ความยั่งยืนเพื่อชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม ทั้งภายในโครงการ และภายนอกโครงการ อาทิ การเดินหน้าโครงการ Craft Park ร่วมกับกรุงเทพมหานคร(กทม.)พัฒนาสวนสาธารณะและพื้นที่การเรียนรู้สำหรับคนในชุมชน การเดินหน้าด้านการจัดการของเสีย (Waste Management) ในพื้นที่โครงการต่างๆ การจัดการขยะเศษอาหารนำมาเปลี่ยนเป็นปุ๋ย (Food Waste) เพื่อลดขยะเศษอาหารภายในโครงการ และการบริจาคสิ่งของเหลือใช้ ให้กับมูลนิธิบ้านนกขมิ้น มอบของใหม่และของมือสองสภาพดีให้กับเด็กในการอุปการะของมูลนิธิฯ และส่งมอบสิ่งของต่างๆ ไปตามมูลนิธิอื่นๆ อีกมากมายสำหรับบริษัท บริทาเนีย จำกัด (มหาชน) หรือ BRI เป็นผู้พัฒนาบ้านจัดสรรภายใต้คอนเซปต์ CRAFT a life you love ดีที่สุดคือใช้ชีวิตในแบบที่รัก พัฒนาทั้งบ้านเดี่ยว บ้านซีรีส์ใหม่ ทาวน์โฮม ครอบคลุมผู้บริโภคทุกเซ็กเมนท์ ภายใต้ 4 แบรนด์หลัก ได้แก่ 1.เบลกราเวีย (Belgravia) บ้านเดี่ยวลักชัวรี ระดับราคา 20-50 ล้านบาท, 2.แกรนด์ บริทาเนีย (Grand Britania) บ้านเดี่ยวและบ้านแฝดระดับ High-End ราคา 8-20 ล้านบาท, 3.บริทาเนีย (Britania) บ้านเดี่ยว บ้านแฝด และทาวน์โฮม ระดับ Mid-end ราคา 4-8 ล้านบาท และ 4.ไบรตัน (Brighton) บ้านแฝด และทาวน์โฮม ระดับเริ่มต้น (Entry) ราคา 2.5-4 ล้านบาท โดย ณ สิ้นปี 2566 พัฒนาโครงการมาแล้วทั้งสิ้น 42 โครงการ คิดเป็นมูลค่าโครงการสะสม 53,772 ล้านบาท.