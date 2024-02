ASW รุกหนักแคมปัสคอนโด เปิด “เคฟ วันเดอร์แลนด์” ใกล้ ม.ธรรมศาสตร์ รังสิต เริ่ม 1.39 ล้านบาท

แอสเซทไวส์ เดินหน้าสานต่อความสำเร็จแคมปัสคอนโดต่อเนื่อง เปิดโครงการใหม่ “เคฟ วันเดอร์แลนด์” (Kave Wonderland) มูลค่าโครงการ 2,550 ล้านบาท ทำเลใกล้ม.ธรรมศาสตร์ รังสิต ออกแบบภายใต้แนวคิด “LAND OF MINE” ที่ทำให้ทุกวันมหัศจรรย์กว่าที่คิด! มาพร้อมดีไซน์สุดชิคที่ผสมผสานระหว่าง Carnival - Fun Park - Circus ที่ไม่ซ้ำใคร และไฮไลต์สุดปังกับพื้นที่ส่วนกลางจัดเต็มกว่า 55 กิจกรรม เป็นคอนโดมิเนียมแห่งแรกในย่านรังสิตที่สามารถเลี้ยงสัตว์เลี้ยงได้ (Pet-Friendly) เพื่อตอบโจทย์ทุกมิติการอยู่อาศัยของคนรุ่นใหม่ เตรียมเปิดจองรอบ Early Bird ก่อนใคร ในราคาเริ่มต้น 1.39 ล้านบาท* วันที่ 17 ก.พ.วันเดียวเท่านั้น

โดยล่าสุดได้สานต่อความสำเร็จด้วยการเปิดขายโครงการ “เคฟ วันเดอร์แลนด์” ทำเลตรงข้ามมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต มูลค่าโครงการ 2,550 ล้านบาท ที่มีดีไซน์และคอนเซ็ปต์การออกแบบที่โดดเด่นเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว มีสิ่งอำนวยความสะดวกที่ให้มากถึง 55 กิจกรรมที่สามารถใช้งานได้จริง และออกแบบจากความเข้าใจถึงอินไซต์ของนักศึกษา และกลุ่มผู้อยู่อาศัยมาเป็นอย่างดี อีกทั้งยังเป็นคอนโดมิเนียมโครงการแรกในย่านรังสิตที่มีโซนพักอาศัยที่สามารถเลี้ยงสัตว์ (Pet-Friendly) ได้อีกด้วย

กรรมการผู้จัดการอาวุโส กลุ่มธุรกิจคอนโดมิเนียม บริษัท แอสเซทไวส์ จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า ในย่านมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รังสิตยังมีความต้องการที่อยู่อาศัยอย่างต่อเนื่อง ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มนักศึกษา บุคลากรของมหาวิทยาลัย และพนักงานบริษัท ทั้งอยู่อาศัยเองหรือเพื่อลงทุน โดยแอสเซทไวส์ถือเป็นหนึ่งในเจ้าตลาดคอนโดมิเนียมในย่านนี้ ซึ่งเราพัฒนาคอนโดมิเนียมมาแล้วกว่า 4 โครงการ และสามารถปิดการขาย Sold out ได้อย่างรวดเร็ว ไม่ว่าจะเป็นโมดิซ ลอนช์ หรือโมดิซ อาวองการ์ดโครงการ “เคฟ วันเดอร์แลนด์” เป็นคอนโดฯ สูง 8 ชั้น จำนวน 6 อาคาร บนพื้นที่ 14 ไร่ จำนวนห้องพัก 1,424 ยูนิต ขนาดพื้นที่ใช้สอยตั้งแต่ 23-35.70 ตร.ม. พร้อมเฟอร์นิเจอร์ในรูปแบบ Fully Furnished* โครงการยังออกแบบภายใต้แนวคิด “LAND OF MINE” ที่ทำให้ทุกวันมหัศจรรย์กว่าที่คิด ตัวอาคารดีไซน์ผสานความสนุกระหว่าง CARNIVAL, FUN PARK และ CIRCUS…IN WONDERLAND มีการใช้สีแดง รูปข้าวหลามตัด เส้นซิกแซ็ก และลวดลายต่างๆ ให้ความรู้สึกสนุกสนานเสมือนหลุดเข้ามาสู่โลกแห่งจินตนาการ และที่สุดของความสนุกสำหรับคนทุกวัย มาพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกและพื้นที่ส่วนกลาง ที่จัดเต็มยิ่งกว่าใครถึง 55 กิจกรรม เช่น สระว่ายน้ำใหญ่ 3 สระ ครบทั้ง The Whirl Lagoon, Wonder Lap Pool (Grand Slide, Jacuzzi), Relaxing Pool หรือ Common Area บนพื้นที่สีเขียวขนาดใหญ่ รวมถึงยังเอาใจคนรักสัตว์เลี้ยง ด้วยโซน Pet Playground ตอบโจทย์ทุกมิติของการอยู่อาศัยโครงการตั้งอยู่ติดถนนคลองหลวง ตรงข้ามมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต สามารถเดินทางเชื่อมต่อสู่ใจกลางเมือง และออกนอกเมืองได้สะดวกสบาย ใกล้ทางด่วนอุดรรัถยา และดอนเมืองโทลล์เวย์ รวมถึงใกล้รถไฟฟ้าสายสีแดง (บางซื่อ-รังสิต) ที่จะเปิดใช้ในอนาคตอันใกล้นี้ และยังรายล้อมไปด้วยสถานที่สำคัญที่จะตอบโจทย์การใช้ชีวิต ทั้งศูนย์การค้า สถานศึกษา เช่น ศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์ครังสิต และ Zpell เป็นต้นโดยในวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2567 นี้จะเปิดจองในรอบ Early Bird พร้อมมอบข้อเสนอสุดพิเศษที่ดีที่สุดก่อนใคร เช่น ส่วนลดสูงสุด 200,000 บาท ลุ้นรับของรางวัลกว่า 30 รายการ และห้องราคาพิเศษ 1.39 ล้าน* พร้อมกิจกรรมสนุกๆ ภายในงานอีกมากมาย