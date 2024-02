กัลฟ์ ไบแนนซ์ เปิดตัว "ไบแนนซ์ ไทย" อย่างเป็นทางการ ชูจุดขายเทคโนโลยี-เน้นความปลอดภัยผู้ใช้

นายนิรันดร์ ฟูวัฒนานุกูล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท กัลฟ์ ไบแนนซ์ จำกัด กล่าวถึงข้อมูลเชิงลึก ของตลาดคริปโตในประเทศไทยปี 2567 ว่า “จากตัวเลขการยอมรับการใช้งานคริปโตที่เพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว ในประเทศไทย ทำให้เราเล็งเห็นถึงศักยภาพทั้งในเชิงอัตราการเติบโตและนวัตกรรม โดย Gulf Binance รู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่จะได้เข้ามามีบทบาทสำคัญในการกำหนดภูมิทัศน์ทางด้านสินทรัพย์ดิจิทัลของ ประเทศไทยซึ่งนับตั้งแต่วันแรกที่ได้มีการเปิดตัวแพลตฟอร์ม Binance TH by Gulf Binance เราได้มุ่งมั่นใน การพัฒนาการให้บริการ ควบคู่ไปกับการกำกับดูแลให้เป็นไปตามกฎระเบียบข้อบังคับ และการสร้างความปลอดภัยให้แก่ผู้ใช้หลังจากที่ Binance TH by Gulf Binance ได้รับใบอนุญาตและได้รับการอนุมัติให้เริ่มประกอบธุรกิจจาก ก.ล.ต. เมื่อเดือนพฤศจิกายน 2566 ทางแพลตฟอร์มได้รับการตอบรับอย่างดีจากชุมชนบล็อกเชนชาวไทย ซึ่งนำไปสู่ การเปิดตัวแก่ลูกค้าเป็นการทั่วไปในเดือนมกราคมที่ผ่านมา โดยแพลตฟอร์ม Binance TH by Gulf Binance ได้เข้ามาสร้างมาตรฐานใหม่ให้กับภูมิทัศน์ของสินทรัพย์ดิจิทัล ด้วยหลากหลายฟีเจอร์ที่ได้รับการออกแบบมาเพื่อยกระดับประสบการณ์การใช้งานของคนไทยโดยเฉพาะ ไม่ว่าจะเป็น ความหลากหลายของสินทรัพย์ดิจิทัลที่มีให้เลือกมากกว่า 115 คู่เหรียญ ซึ่งถือเป็นจำนวนการให้บริการคู่เหรียญที่มากที่สุดในศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลในประเทศไทย รวมถึงโครงสร้างค่าธรรมเนียมเพียง 0.1% สำหรับการซื้อขายระหว่างคู่ USDT และ 0.25% สำหรับการซื้อขายระหว่างคู่เงินบาท (THB) กับสินทรัพย์ดิจิทัลทั้งนี้ ทาง Binance TH by Gulf Binance ยังได้คำนึงถึงความตั้งใจที่จะให้ผู้ใช้งานเป็นศูนย์กลาง ด้วยการส่งแคมเปญอัตราค่าธรรมเนียมพิเศษ 0% สำหรับคู่เทรดเงินบาทในช่วงเปิดตัว เพื่อให้ผู้ใช้งานสามารถซื้อขายแลกเปลี่ยนสินทรัพย์ดิจิทัลได้สะดวกสบายยิ่งขึ้น โดยจะเริ่มตั้งแต่วันที่ 16 มกราคม - 15 มีนาคม 2567 รวมถึงอีกหนึ่งแคมเปญพิเศษเนื่องในเทศกาลวาเลนไทน์ กับการมอบเหรียญ BNB มูลค่าสูงสุด 300 บาทฟรี เมื่อสมัครบัญชี Binance TH ยืนยันตัวตนสำเร็จ และซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลตามเงื่อนไขที่กำหนด โดยแคมเปญดังกล่าว จะเริ่มตั้งแต่วันที่ 14 กุมภาพันธ์ - 14 มีนาคม 2567จากข้อมูลการซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลที่กว่า 60% มาจากคู่เหรียญ USDT ทำให้ Binance TH by Gulf Binance เห็นว่าผู้ใช้งานคนไทยมีความต้องการในการซื้อขายคู่เหรียญเหล่านี้ และเพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้แก่ผู้ใช้งาน แพลตฟอร์มได้ติดตั้งบอท AI เพื่อบริการลูกค้าแบบครอบคลุมทุกวันทุกเวลาตลอด 24 ชั่วโมง 7 วันต่อสัปดาห์ ซึ่งนับตั้งแต่เปิดให้บริการ ระบบดังกล่าวได้สร้างความประทับใจให้กับลูกค้าได้อย่างดี พร้อมได้รับคะแนนความพึงพอใจในระดับสูง จากการที่สามารถช่วยไขข้อสงสัย และแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้อย่างรวดเร็วนอกจากนี้ ไบแนนซ์ ทีเอช บาย กัลฟ์ ไบแนนซ์ ยังได้รวบรวมฟีเจอร์ล้ำสมัยมาให้บริการ ทั้งการแจ้งเตือนราคา (Price Alert) การแจ้งเตือนความเคลื่อนไหวสินทรัพย์ในพอร์ตโฟลิโอ (Portfolio Tracking) และมาตรการป้องกันที่จำกัดการถอนสินทรัพย์ (Whitelist Function) ที่ออกแบบมาเพื่อเพิ่มความปลอดภัยในทรัพย์สินให้แก่ผู้ใช้งานชาวไทย โดย Binance TH by Gulf Binance ยังถือเป็นแพลตฟอร์มศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลเพียงรายเดียว ในประเทศไทยที่รองรับการยืนยันตัวตนรูปแบบดิจิทัลทั้งจาก NDID และแอปพลิเคชัน ThaID ซึ่งถือเป็นการตอกย้ำให้เห็นถึงความตั้งใจที่จะนำนวัตกรรมทางเทคโนโลยีอันซับซ้อนและก้าวล้ำมาสู่ประเทศไทย เพื่อส่งเสริมให้ภาพรวมของการซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลในประเทศไทยล้ำหน้ายิ่งขึ้นไบแนนซ์ ทีเอช บาย กัลฟ์ ไบแนนซ์ มีความมุ่งมั่นในการปฏิบัติตามกฎระเบียบ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ใช้งาน ทุกท่าน ผ่านการดำเนินงานผ่าน 4 แกนหลัก ได้แก่ การสร้างความไว้วางใจ ซึ่งเป็นพื้นฐานสำคัญของธุรกิจด้านการลงทุน การใช้เทคโนโลยีช่วยในการปฏิบัติตามกฎหมาย อย่าง การเชื่อมต่อระบบตรวจสอบรายชื่อบุคคล ต้องสงสัยกับสำนักงาน ปปง. และผู้ให้บริการรายชื่อระดับโลก รวมถึงเทคโนโลยี Elliptic เพื่อตรวจสอบบัญชีต้องสงสัยหรือเข้าข่ายว่าเกี่ยวข้องกับกิจกรรมที่ผิดกฎหมาย การทำงานอย่างใกล้ชิดกับหน่วยงานกำกับดูแล หรือสำหรับประเทศไทย คือ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เพื่อช่วยพัฒนาวงการธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลให้ก้าวหน้าอย่างมั่นคงและยั่งยืน ตลอดจนการให้ดำเนินงานด้วยความโปร่งใสที่สามารถตรวจสอบได้ไบแนนซ์ ทีเอช บาย กัลฟ์ ไบแนนซ์ ประกาศเปิดตัวธุรกิจศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลอย่างเป็นทางการ โดยชูนโยบายธุรกิจใน 5 กลยุทธ์หลัก ได้แก่ การพัฒนาประสิทธิภาพของแพลตฟอร์มอย่างต่อเนื่อง การสร้างชุมชนผู้ใช้งานสินทรัพย์ดิจิทัลที่เข้มแข็ง การเพิ่มการยอมรับในสินทรัพย์ดิจิทัลผ่านการเรียนรู้ การดำเนินงานที่มีแนวทางมุ่งเน้นไปยังผู้ใช้เป็นสำคัญ และ รวมถึงการปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบที่ใช้บังคับอย่างเคร่งครัดแพลตฟอร์ม Binance TH by Gulf Binance ได้ตั้งเป้าหมายเน้นความสำคัญกับผู้ใช้งาน การพัฒนานวัตกรรมทางเทคโนโลยี และการสร้างสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยของการซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลทั้งนี้ เพื่อให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ขององค์กร พวกเราอยากเห็นอนาคตที่การเข้าถึงบริการทางการเงินและการเปลี่ยนแปลงด้านดิจิทัลได้รับการจัดการด้วยเทคโนโลยีบล็อกเชน ตลอดจนความร่วมมือระหว่างองค์กรและชุมชนภาคการศึกษา โดยมีเป้าหมายเพื่อเป็นแรงผลักดันให้ประเทศไทยมีการเปลี่ยนผ่านไปสู่โลกคริปโตต่อไปกัลฟ์ ไบแนนซ์ เล็งเห็นกระแสตอบรับสินทรัพย์ดิจิทัลของประเทศไทยที่มีความโดดเด่นเมื่อเทียบกับตลาดคริปโต ทั่วโลก ด้วยตัวเลขผู้ถือครองสินทรัพย์ดิจิทัลที่มากถึง 21.9% ซึ่งเป็นจำนวนเกือบ 2 เท่าของค่าเฉลี่ยทั่วโลก รวมถึงจำนวนการเติบโตของนักพัฒนาที่พุ่งสูงถึง 43% ในปี 2565 สูงที่สุดในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ยิ่งแสดงให้เห็นถึงสัญญาณเชิงเทคนิคที่แข็งแกร่ง นอกจากนี้ การที่ธนาคารพาณิชย์ของประเทศไทยได้ก้าวเข้ามาในตลาด นับเป็นกำลังสำคัญที่ช่วยผลักดันให้สินทรัพย์ดิจิทัลได้รับการยอมรับแก่ผู้คนในวงกว้างยิ่งขึ้นขณะเดียวกัน การที่อุตสาหกรรมคริปโตคึกคักด้วยการมีผู้เล่นเกือบ 17 รายที่อยู่ภายใต้กรอบการกำกับดูแล ยิ่งถือเป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่ช่วยขับเคลื่อนประเทศไทยสู่อนาคตแห่งโลกดิจิทัลทั้งนี้ จากข้อมูลของ Chainalysis ยังได้แสดงให้เห็นว่าประเทศไทยได้รับการจัดให้อยู่อันดับที่ 10 ของโลก ในด้านการยอมรับให้เกิดการใช้งานสินทรัพย์ดิจิทัล ซึ่งด้วยความพร้อมทั้งหมดนี้ กัลฟ์ ไบแนนซ์ จึงได้ตัดสินใจก้าวเข้ามาสู่หนึ่งในผู้เล่น พร้อมวางแผนที่จะเข้ามาร่วมกำหนดยุทธศาสตร์ เพื่อช่วยเร่งอัตราการพัฒนาภูมิทัศน์คริปโตในประเทศไทย