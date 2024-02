QTC อานิสงส์ค่าไฟฟ้าขึ้น ดันยอดโซลาร์-หม้อแปลงพุ่ง

คิวทีซี เอนเนอร์ยี่ อวดรายได้รวมแตะ 1,360 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 10% และกำไรสุทธิ 67 ล้านบาท อานิสงส์ค่าไฟขึ้น ประกอบกับทุกภาคส่วนขานรับนโยบายการลด Carbon Footprint เพื่อมุ่งสู่ Net Zero ส่งผลเชิงบวกต่อยอดขาย Solar Rooftop หนุนธุรกิจโซลาร์เซลล์เติบโตสูงถึง 20% ขณะที่หม้อแปลงไฟฟ้ากลับมาคึกจากการฟื้นตัวเศรษฐกิจ ล่าสุดบอร์ดไฟเขียวจ่ายปันผล 0.20 บาท จ่อ XD 12 เมษายน 2567





นายพูลพิพัฒน์ ตันธนสิน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท คิวทีซี เอนเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) หรือ QTC ผู้ผลิตและจำหน่ายหม้อแปลงไฟฟ้าตามคำสั่งซื้อของลูกค้า (Made to Order) เปิดเผยถึงผลการดำเนินงานในปี 2566 ว่า บริษัทมีรายได้รวม 1,360 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 10% จากปีก่อน และมีกำไรสุทธิ 67 ล้านบาท โดยแบ่งเป็นสัดส่วนรายได้ธุรกิจหม้อแปลงไฟฟ้า 900 ล้านบาท และธุรกิจเทรดดิ้ง 360 ล้านบาท สำหรับสาเหตุที่ผลประกอบการเพิ่มขึ้นเป็นผลมาจากการเติบโตของธุรกิจโซลาร์เซลล์ที่สูงถึง 20% โดยได้รับอานิสงส์จากค่าไฟฟ้าที่เพิ่มขึ้นในช่วงที่ผ่านมา ทำให้ผู้ประกอบการหันมาติดตั้ง Solar เพื่อลดต้นทุนค่าไฟฟ้า ประกอบหน่วยงานภาครัฐและเอกชนขานรับนโยบายการลด Carbon Footprint เพื่อมุ่งสู่ Net Zero จึงหันมาให้ความสำคัญกับการติดตั้ง Solar Rooftop เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง จากปัจจัยดังกล่าวหนุนให้ดีมานด์การใช้หม้อแปลงไฟฟ้าเพิ่มขึ้นตามลำดับขณะที่ธุรกิจหลัก (Core Business) การผลิตและจำหน่ายหม้อแปลงไฟฟ้ามีอัตราการเติบโตจากยอดขายของกลุ่มลูกค้าต่างประเทศ หน่วยงานราชการในประเทศ ส่งผลให้ ณ สิ้นปี 2566 มียอด Back Log ที่รอส่งมอบในปี 2567 ที่ 400 ล้านบาททั้งนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติเสนอผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการจ่ายปันผลงวดปี 2566 (ม.ค.-ธ.ค.) ในอัตราหุ้นละ 0.20 บาท โดยวันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับปันผล (Record date) วันที่ 17 เมษายน 2567 และวันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล (XD) วันที่ 12 เมษายน 2567 เพื่อดำเนินการจ่ายปันผลในวันที่30 เมษายน 2567สำหรับทิศทางการดำเนินงานในปี 2567 บริษัทวางกลยุทธ์สู่การเป็นผู้นำหม้อแปลง Super Low Loss ที่เริ่มต้นมา 5 ปีแล้วเพื่อเตรียมขยายตลาดในและต่างประเทศ ควบคู่กับการพัฒนาสินค้าและการสร้างพันธมิตรทางการค้ากับลูกค้าและผู้ผลิต รวมถึงพัฒนาเทคโนโลยีให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้นจาก 3 ธุรกิจหลัก ได้แก่ธุรกิจผู้ผลิตและจำหน่ายหม้อแปลงไฟฟ้าตามคำสั่งซื้อของลูกค้า (Made to Order) ซึ่งเป็น Core Business ของ QTC โดยในปีนี้ บริษัทวางกลยุทธ์ขยายตลาดหม้อแปลงไฟฟ้า Super Low Loss มากขึ้น โดยในต่างประเทศเน้นเจาะตลาดในโซนยุโรป ซึ่งเป็นประเทศที่ให้ความสำคัญด้านสิ่งแวดล้อมมากขึ้นทำให้มีดีมานด์เพิ่มขึ้น และตลาดในประเทศที่ให้ความสำคัญมากขึ้นเช่นกัน ซึ่งบริษัทคาดว่าจะสามารถเพิ่มสัดส่วนมากขึ้นถึง 30%ธุรกิจเทรดดิ้ง ในปี 2567 นี้ บริษัทได้แยกธุรกิจเทรดดิ้งออกจากบริษัทแม่ คือ บริษัท คิวทีซี อาร์อี จำกัด “QTC RE” เพื่อบริหารธุรกิจ ด้านการจัดจำหน่ายอุปกรณ์ด้าน Renewable Energy ที่เติบโตขึ้นมาก ได้แก่ โซลาร์เซลล์จากแบรนด์ชั้นนำระดับโลก เช่น Huawei, LongiSolar, TrinaSolar, Teltonika, JJ-Lapp, AP Smart, Bizlink, HaCo, Janitza, Rika, Clenergy รวมถึงอุปกรณ์อื่นๆ และ EV Charger ซึ่งปีนี้จะทำการตลาดเชิงรุกมากยิ่งขึ้น เพื่อตอบสนองความต้องการของตลาดให้ครบวงจรมากขึ้นธุรกิจ EV Business ล่าสุดได้มีการลงทุนสถานีอัดประจุไฟฟ้า (EV Charging Station) จำนวน 3 แห่ง และอยู่ระหว่างการพิจารณาขยายการลงทุนเพิ่ม นอกจากนี้ บริษัทอยู่ระหว่างการศึกษาการลงทุนในธุรกิจที่เกี่ยวเนื่อง เช่น การจำหน่ายสินค้า EV Charger Equipment และ EV Solution Platform เพื่อขยายไปยังกลุ่มลูกค้าเอกชน และหน่วยงานที่สนใจในอนาคต โดยคาดว่าจะสามารถได้ข้อสรุปภายในไตรมาส 2/2567