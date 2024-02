CIMBT ออกเงินฝากต้อนรับตรุษจีน เจาะกลุ่มลูกค้าใหม่ Preferred

กล่าวว่า เพื่อเป็นการต้อนรับเทศกาลตรุษจีนปี 2567 ธนาคารได้เปิดตัวแคมเปญบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ Preferred savings รับดอกเบี้ยรวมโบนัสสูงสุด 2.2% ต่อปี สำหรับสมาชิกใหม่ CIMB Preferred ยอดเงินฝากมากกว่า 3-50 ล้านบาท และรับดอกเบี้ยรายเดือน เปิดบัญชีตั้งแต่วันนี้-30 เม.ย.67 เพียงลูกค้าเปิดบัญชีขั้นต่ำมากกว่า 3 ล้านบาทขึ้นไป ณ วันที่เปิดบัญชี โดยธนาคารจะคำนวณดอกเบี้ยรวมโบนัสตามจำนวนเงินฝากคงเหลือ ณ สิ้นวัน ในวันที่ 8 ของเดือนถัดไป เป็นระยะเวลา 4 เดือนนับจากเดือนที่เปิดบัญชี และหลังจากนั้นลูกค้าจะได้รับอัตราดอกเบี้ยปกติตามประกาศอัตราดอกเบี้ยของธนาคารนอกจากนี้ ยังมีโปรแกรมเงินฝากประจำซีเนียร์ 12 เดือน รับดอกเบี้ย 1.8% ต่อปี ไม่เสียภาษี สำหรับบุคคลธรรมดา ผู้ที่มีอายุ 55 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป ณ วันที่เปิดบัญชี ซึ่งสามารถเลือกรับดอกเบี้ยรายเดือน โดยโอนเข้าบัญชีออมทรัพย์ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย ตั้งแต่ 1 ก.พ.67 เป็นต้นไปสำหรับโปรแกรมบัญชีเงินฝากประจำ US Dollar รับดอกเบี้ยสูงสุด 4.20% ต่อปี เลือกฝากตามระยะเวลาที่ใช่ รับดอกเบี้ยสูง ทันใจ ได้ทุกเดือน เพียงนำเงินบาทมาแลกดอลลาร์ หรือโอนดอลลาร์เข้าบัญชี ซึ่งลูกค้าสามารถเลือกฝากเงินได้ทั้งระยะสั้น-กลาง-ยาว ตอบโจทย์ทั้งลูกค้าบุคคลและนิติบุคคล โดยรายละเอียดดังนี้ ระยะเวลาการออม 1 เดือน รับอัตราดอกเบี้ย 4.00% ต่อปี ระยะเวลาฝาก 3 เดือน รับอัตราดอกเบี้ย 4.20% ต่อปี ระยะเวลาฝาก 6 เดือน รับอัตราดอกเบี้ย 4.20% ต่อปี และระยะเวลาการออม 12 เดือน รับอัตราดอกเบี้ย 4.00% ต่อปี ฝากขั้นต่ำครั้งละ 2,000 US Dollar ตั้งแต่ วันนี้-31 มี.ค.67 หรือเปลี่ยนเงินฝากเป็นพันธบัตร/หุ้นกู้ตลาดรอง ผลตอบแทน 2-5% ต่อปีพร้อมกันนั้น ธนาคารได้ผลิตซองอั่งเปาในปี 2567 เพื่อแจกให้ลูกค้า โดยมีแนวคิดการออกแบบคือ A Gift of Spring หรือของขวัญแห่งฤดูใบไม้ผลิ ซึ่งชาวจีนกำหนดให้วันแรกของฤดูใบไม้ผลิในแต่ละปีเป็นวันตรุษจีน ธนาคารจึงขอมอบของขวัญแห่งความสดชื่นและการเริ่มต้นใหม่ผ่านรูปแบบซองอั่งเปา สำหรับภายในซองอั่งเปาประกอบด้วย ตัวอักษรจีนบนซอง 春暖花开" (chūn nuǎn huā kāi) ซึ่งมีความหมายว่า “ฤดูใบไม้ผลิ..อบอุ่น ดอกไม้ผลิบาน” และภาพดอกแมกโนเลีย ซึ่งเป็นดอกไม้แห่งความสง่างามและแข็งแรง โดยตามหลักฮวงจุ้ยแบบจีนโบราณ ยังให้ความหมายในทางที่ดี คือ ความสำเร็จด้านการเงิน นอกจากนี้ ซองอั่งเปาของธนาคารยังเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยธนาคารใช้วัสดุที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม คือ กระดาษประเภท FSC (Forest Stewardship Council)