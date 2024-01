"คริปโตมายด์" แนะจับตา Ethereum-กระแส GameFi หลังคริปโต Bull run

"คริปโตมายด์"

นายสัญชัย ปอปลี ผู้ก่อตั้งและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท คริปโตมายด์ กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด กล่าวถึง เทรนด์การลงทุนปี 2567 มองว่าการอนุมัติของ Bitcion Spot ETF จะส่งผลให้ ตลาดคึกคักมากขึ้น คาดการณ์ว่า Ethereum Spot ETF จะเป็นประเด็นสำคัญที่ต้องจับตามองต่อไป ซึ่ง Ethereum เองก็จะมีตัวขับเคลื่อนคือ Layer2 ซึ่งมี Fundamental Value ค่อนข้างสูง Platform หรือ Application ต่าง ๆ ที่สร้างบน ETH DeFi ก็ได้รับความสนใจมากขึ้นในส่วนของการลงทุนช่วงตลาดขาขึ้นแนะนำว่าการเทรดตาม Narrative เป็นสิ่งที่สำคัญมาก เนื่องจากหากถือเหรียญบางตัวนาน แต่ Narrative ยังไม่ถึงก็ควรจะถือไว้ก่อน เพราะหาก Rotate มากอาจจะ เสียโอกาสได้ หากให้แนะนำคือเราเชี่อ Narrative ไหน เพราะอะไร หาเหตุผลสนับสนุน และคำนวณเรื่องการกระจายความเสี่ยง เพราะการลงทุนมีความเสี่ยงโดยเฉพาะในโลกของคริปโต ที่ความผันผวนจะขึ้น ลงเร็วมาก ควรศึกษาข้อมูลให้ดีก่อนการลงทุนด้านนายพีรพัฒน์ หาญคงแก้ว ประธานเจ้าหน้าที่แนะนำการลงทุน บริษัท คริปโตมายด์ แอดไวเซอรี่ จำกัด กล่าวถึงมุมมองการลงทุนในปีนี้ว่า Layer1 และ Layer2 ทุกตัวมีความน่าสนใจในการลงทุน เนื่องจากมีพื้นฐานที่ดีและมีโอกาสเติบโตสูง จากการวิเคราะห์จากวัฏจักรที่ผ่านมาพบว่า กลุ่มนี้จะมีการเติบโตเฉลี่ยประมาณ 50-100 เท่า แม้ว่าในปัจจุบันจะมีโปรเจกต์ที่ประสบความสำเร็จเพียงไม่กี่ตัว แต่ก็เชื่อว่าปีนี้จะมีโปรเจกต์ใหม่ ๆ เกิดขึ้นและมีโอกาสเติบโตได้เช่นกัน เนื่องจากทุกโปรเจกต์มีการวางแผน การพัฒนา การทำการตลาด เพื่อส่งเสริมความน่าสนใจของเหรียญ ซึ่งผู้ที่จะลงทุน ต้องศึกษาทำความเข้า ใจธรรมชาติของเหรียญนั้น ๆ อย่างลึกซึ้งหากพูดถึงการทำกำไรจากการลงทุนจริง ๆ มองว่าคนส่วนใหญ่ยังเชื่อมั่นในการลงทุนหุ้น ทองคำ มากกว่า ถึงแม้ว่าแนวโน้ม Bitcoin จะเติบโต 100% เนื่องจากคริปโทฯ เป็นตลาดที่ขึ้นอยู่กับจังหวะและโอกาสมากกว่า อีกทั้งเป็นเรื่องใหม่ เป็นเทคโนโลยีที่รวดเร็ว ส่งผลให้เกิดขยะจำนวนมากที่เกิดและตายใน วัฏจักร แต่หากมีการศึกษาอย่างเข้าใจ ลงทุนในจังหวะที่เหมาะสม ก็จะสามารถทำกำไรได้ หรือหากลงทุน ในจังหวะที่ราคาสูง เลวร้ายที่สุดก็คาดว่าจะสามารถหลุดดอยได้ภายในระยะเวลา 2 ปีนายกานต์นิธิ ทองธนากุล ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการลงทุน บริษัท เมอร์เคิล แคปปิตอล จำกัด กล่าวว่า เทรนด์การลงทุนปรับเปลี่ยนไปในแต่ละปี อย่างเช่นปีที่ผ่านมาคาดการณ์ว่า Bitcoin Spot ETF จะอนุมัติ ส่งผลให้มีแนวโน้มว่าเม็ดเงินจากสถาบันการเงินระดับโลกจะไหลเข้ามาอย่างมหาศาล ผลักดันให้ราคา Bitcoin ปรับตัวไปถึง 48,000 ดอลลาร์สหรัฐโดยในปีนี้ ช่วงเดือนเมษายน จะมีเรื่อง Bitcoin Having คาดว่าจะผลักดันราคาปรับตัวสูงขึ้น เช่นกัน ทั้งนี้ โดยปกติแล้วเหตุการณ์ Bitcoin Having จะส่งผลต่อราคาเริ่มเปลี่ยนแปลงหลังจากนั้น ประมาณ 6 เดือน แต่ปีนี้คาดการณ์ว่าจะเริ่มเปลี่ยนช่วง Having พอดี หรือหลังจากนั้นประมาณ 2 เดือน เพราะมีการผลักดันจากตัว ETF ด้วย จากกระแสของ Spot ETH ETFอีกเทรนด์หนึ่งที่น่าสนใจในปีนี้คือ GameFi ซึ่งปีที่ผ่านมามีเกมแนวแชร์ลูกโซ่ (Ponzi scam) กว่า 95% โดยในปีนี้ทราบข่าวมาว่าบริษัทเกมชั้นนำจะปล่อยของระดับ AAA ใช้เทคโนโลยี กราฟฟิกระดับสูง รวมถึงนำเอาเทคโนโลยี Blockchain เข้ามาใช้ในการเทรดสินค้า ไอเทมในเกม อาทิ NFT หรือโทเคน เป็นต้น ซึ่งจะทำให้กระแสของ GameFi กลับมาทำตลาดได้ด้านการลงทุนไม่เพียงแต่ต้องเป็นตัวเงินเท่านั้น สิ่งที่เราสามารถลงทุนได้คือเรื่องเวลา ในแวดวง คริปโทฯ มีสิ่งที่คนในวงการกำไรกันเรียกว่า แอร์ดรอป (Airdrop) คือก่อนที่แต่ละโปรเจกต์จะปล่อยของออก มาเวอร์ชั่นจริง ต้องมีการทดสอบ ซึ่งต้องการคนที่อยู่ในวงการเข้ามาช่วยทดสอบระบบ ก็จะได้รางวัลตอบ แทนเป็นเหรียญของโปรเจกต์ที่จะแจกให้ฟรีจากการที่เราเอาเวลาของเราไปใช้ในการช่วยทดสอบด้วย