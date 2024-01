แบงก์กรุงเทพต่อยอด Banking Agent เปิดยืนยันตัวตนที่ ‘ตู้บุญเติม’ กว่า 2,000 จุด

ผู้ให้บริการเครือข่ายช่องทางบริการอัตโนมัติและการเงินครบวงจร ภายใต้ชื่อ “บุญเติม” ต่อยอดความสำเร็จในฐานะ Banking Agent พร้อมให้บริการ “ยืนยันตัวตน Be My ID” เพื่อเปิดบัญชีธนาคารกรุงเทพได้แล้ววันนี้! ที่ “ตู้บุญเติม” กว่า 2,000 จุดบริการทั่วประเทศ ตลอด 24 ชั่วโมงทั้งนี้ วิธีการ “ยืนยันตัวตน Be My ID” สำหรับลูกค้าใหม่ที่ต้องการเปิดบัญชีเงินฝาก e-Savings เพียงดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน “โมบายแบงกิ้งธนาคารกรุงเทพ” เริ่มสมัครเปิดบัญชีตามขั้นตอน จากนั้นเตรียม 2 สิ่งสำคัญ ประกอบด้วย 1.บัตรประจำตัวประชาชนแบบสมาร์ทการ์ด (Smart Card) และ 2.รหัสอ้างอิง 7 หลัก ที่ได้รับจากโมบายแบงกิ้ง (รหัสมีอายุ 48 ชั่วโมง) เพื่อทำรายการด้วยตัวเองที่ “ตู้บุญเติม” โดยกดเลือก “ยืนยันตัวตน” และเลือก “ยืนยันตัวตน ธนาคารกรุงเทพ” ใส่รหัสอ้างอิง 7 หลัก และเสียบบัตรประชาชนที่ตู้บุญเติม เมื่อดำเนินการเรียบร้อยแล้วหน้าจอจะแสดงผลการยืนยันตัวตนสำเร็จ จากนั้นให้ลูกค้าเข้าแอป ‘โมบายแบงกิ้งธนาคารกรุงเทพ’ เพื่อทำรายการต่อก็สามารถเปิดบัญชี e-Savings สำเร็จได้ด้วยตนเองโดยไม่ต้องรับบริการจากเจ้าหน้าที่เลยสำหรับลูกค้าที่เปิดบัญชี e-Savings พร้อมสมัครโมบายแบงกิ้งธนาคารกรุงเทพ และทำรายการฝาก ถอน โอน เติม จ่าย รายการใดก็ได้ ครบ 2 ครั้ง ภายใน 7 วันหลังเปิดบัญชีสำเร็จ รับฟรีโค้ดส่วนลด Shopee มูลค่า 100 บาท ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 30 เมษายน 2567ธนาคารกรุงเทพเดินหน้าขยายความร่วมมือกับพันธมิตรที่มีความแข็งแกร่งเพื่อสร้างเป็นเครือข่าย Banking Agent และจุดให้บริการ เพื่อเสริมศักยภาพการให้บริการด้านธุรกรรมการเงิน ภายใต้มาตรฐานความปลอดภัยขั้นสูง ให้ลูกค้าสามารถทำธุรกรรมการเงินได้อย่างสะดวก ราบรื่น และมั่นใจได้ทุกที่และทุกเวลา ตอบโจทย์ทุกรูปแบบการใช้ชีวิต ซึ่งปัจจุบันมีเครือข่ายให้บริการรับฝากเงินแล้วกว่า 200,000 จุดให้บริการ และจุดให้บริการยืนยันตัวตน Be My ID แล้วกว่า 20,000 จุดทั่วประเทศอนึ่ง ปลายปี 2565 ที่ผ่านมา ตู้บุญเติมได้เปิดให้บริการรับฝากเงินสดเข้าบัญชีธนาคารกรุงเทพ ผ่าน “ตู้บุญเติม” ไปแล้วกว่า 95,234 จุดให้บริการทั่วประเทศ และใช้บริการฝากเงินสดได้ตลอด 24 ชั่วโมง ตั้งแต่ 100-5,000 บาท/รายการ รวมกันสูงสุดไม่เกิน 40,000 บาท/วัน/ผู้นำฝาก