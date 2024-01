"เดอะ พร็อพเพอร์ตี้ เอ." รุกขายทรัพย์มือสอง รับมาตรการอสังหาฯ ตั้งเป้าโตกว่า 10%

"เดอะ พร็อพเพอร์ตี้ เอ." มืออาชีพในวงการบริหารการขายการตลาดโครงการอสังหาฯ Sole Agent กว่า 18 ปี แบบครบวงจร เปิดแนวรุกใหม่ลุยช่องทางใหม่ ขยายไลน์ “ขายทรัพย์มือสอง” รองรับเสริมความต้องการลูกค้า เป้าขายปีแรกไม่น้อย 100-200 ยูนิต คาดเติบโตกว่า 10% เพื่อดันยอดขายรวม 2,000 ล้านบาท เล็งขยับสัดส่วนถึง 20% ภายใน 3 ปี

ล่าสุด บริษัท เดอะ พร็อพเพอร์ตั้ เอ.จำกัด (THE PROPๅERTY A.Cp.Ltd.:360° Real Estate Solution) ซึ่งอยู่ในวงการธุรกิจบริการขายและการตลาดโครงการอสังหาริมทรัพย์แบบครบวงจร ที่มีความเชี่ยวชาญและมีประสบการณ์ทางอสังหาริมทรัพย์มานานกว่า 18 ปี จากผลงานกว่า 30 โครงการ ที่ได้รับความไว้วางใจทั้งโครงการขนาดเล็กจนถึงขนาดใหญ่ โครงการที่พักอาศัย หรือโฮมออฟฟิศ ด้วยการทำงานที่ใส่ใจ ดูแลตั้งแต่เริ่มโครงการจนโอนกรรมสิทธิ์จบโครงการ มีทีมงานร่วมการวางแผนกลยุทธ์การขายให้คำปรึกษาทางด้านการตลาดและโฆษณากับเจ้าของโครงการ ได้ขยายไลน์เพิ่มหน่วยธุรกิจใหม่ มุ่งเข้าสู่การทำตลาดขายทรัพย์มือสองอย่างจริงจัง (Business Unit หรือ BU) ซึ่งมีขนาดของมูลค่าตลาดสูงหลายแสนล้านบาท

จากข้อมูลจากศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ในไตรมาส 3 ของปี 2566 มีการประกาศขายบ้านประมาณ 144,000 หน่วย มูลค่าการประกาศขายสูงถึง 987,000 ล้านบาท ตัวเลขมีการเติบโตเพิ่มขึ้นในจำนวนหน่วย 1.5% มูลค่าเพิ่มขึ้น 3.1% ซึ่งที่อยู่อาศัยประเภทบ้านเดี่ยว เป็นกลุ่มที่มีการประกาศขายมากที่สุด รองลงมา เป็นห้องชุดในคอนโดมิเนียม ซึ่งรูปแบบการขายมีทั้งเจ้าของบ้านติดประกาศขายโดยตรง หรือผ่านบริษัทนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ (โบรกเกอร์) ที่มีทีมงานใหบริการอย่างมืออาชีพ ซึ่งธุรกิจนายหน้ายังมีแนวโน้มที่เติบโตได้อย่างต่อเนื่อง"ความสำเร็จของ 18 ปี แห่งความสำเร็จด้วยแนวทางการให้บริการ “360° Real Estate Solution” คือการบริการแบบ 360 องศา ครบวงจรในทุกขั้นตอนของอสังหาฯ ในปี 2567 นี้ เราจึงได้วางแผนดำเนินงานของบริษัทที่จะรุกตลาดเดิมที่เราทำสำเร็จมาตลอด คือ การบริหารการขาย และการตลาดอสังหาริมทรัพย์โครงการใหม่ และบริการที่ปรึกษาการตลาด และบริหารขายนอกจากนี้ ยังได้เตรียมความพร้อม เสริมศักยภาพของทีมงานที่มีอยู่ในการขยายไลน์ไปเข้าสู่บริการด้านการขายทรัพย์มือสองอย่างจริงจัง ในระยะแรกเปิดโอกาสให้ลูกค้าสามารถนำเสนอขายทรัพย์ผ่านระบบของบริษัท ซึ่งจะทำให้เรามีข้อมูล มีทรัพย์บ้านมือสองที่จะสามารถตอบสนองต่อความต้องการลูกค้าได้อย่างต่อเนื่อง และจากแนวโน้มภาวะเศรษฐกิจที่ยังเปราะบาง ทำให้บ้านมือสอง โดยเฉพาะประเภทบ้านเดี่ยว คอนโดมิเนียม เข้าสู่ตลาดเป็นจำนวนมาก ขณะที่อัตราการดูดซับยังช้าอยู่ แต่ด้วยประสบการณ์ที่อยู่ในแวดวงการขายมานาน เรามั่นใจด้วยเครือข่ายทางธุรกิจ พันธมิตร จะสามารถขยายบริการได้มากขึ้น ซึ่งในระยะ 3 ปีจากนี้เราต้องให้ร่างกายมีความแข็งแรง เติมแคลเซียมในธุรกิจ BU ใหม่ก่อน โดยในปีแรก จะเสริมทีมงานมืออาชีพเพิ่มเข้ามาประมาณ 10 คน ดูแลทรัพย์มือสองในพื้นที่กรุงเทพฯ และปริมณฑล เช่น ในพื้นที่ซีบีดี สุขุมวิท พระราม 9 รวมถึงย่านพัฒนาการ เป็นต้น โดยวางเป้าหมายการขายภายในสิ้นปี 67 ประมาณ 100-200 ยูนิต"กล่าวสำหรับทิศทางการดำเนินธุรกิจการขายโครงการในปี 2567 นางพรพิไร กล่าวว่า เป็นธุรกิจหลักที่ยังมุ่งมั่นในการขยายธุรกิจ โดยขอบข่ายการทำงาน ตั้งแต่เริ่มวาง Concept จนถึงกระบวนการขาย ตรวจรับมอบ ประสานสินเชื่อกับสถาบันการเงิน จนกระทั่งการโอนกรรมสิทธิ์ให้ผู้ซื้อ ด้วยทีมงานมืออาชีพที่มีความเชี่ยวชาญและมีประสบการณ์ทางอสังหาริมทรัพย์มากว่า 18 ปี เป็นเครื่องพิสูจน์จากผลงานกว่า 30 โครงการ โดยสามารถจัดการดูแลบริหารเพิ่มยอดขายและการตลาดได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีการวิเคราะห์และศึกษาความเป็นไปได้ของตลาดและจัดทำข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับตลาดอสังหาริมทรัพย์ ให้คำปรึกษาและแนะนำการพัฒนาโครงการให้ตรงตามความต้องการของเจ้าของโครงการ วางแผนกลยุทธ์การขายและการตั้งราคาให้เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย จัดหาทีมงานขายที่มีประสบการณ์แบบมืออาชีพ รวมถึงรายงานผลจากการบริหารงานขายโครงการอย่างต่อเนื่อง มีการเสนอแผนด้านการตลาดร่วมและการใช้สื่อโฆษณาอย่างมีประสิทธิภาพแก่โครงการ ด้วยการดำเนินกิจกรรมทางการตลาด ทั้ง Online สื่อดิจิตอลต่างๆ และ Offline ผ่านสื่อต่างๆ พร้อมกิจกรรมเพื่อกระตุ้นยอดขาย เพื่อให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย และเพื่อให้ปิดการขายโครงการได้อย่างรวดเร็ว“จากแผนการดำเนินงานที่วางไว้กับโครงการที่รับบริหารในมือแล้ว และที่จะเพิ่มเข้ามาใหม่ในอนาคตคือ การวางแผนขยายไลน์ธุรกิจเข้าสู่การทำตลาดขายทรัพย์มือสองอย่างจริงจัง ที่เรามองว่าจะมีทรัพย์เข้าสู่ตลาดเพิ่มมากขึ้นเป็นจำนวนมาก และมาตรการของรัฐที่ส่งเสริมเรื่องค่าโอนของทรัพย์มือสองที่ราคาไม่เกิน 3 ล้านบาท จะมีส่วนช่วยผลักดันด้วยส่วนหนึ่งในปี 2567 นี้ เราตั้งเป้าหมายไว้ว่า จะสร้างยอดขายรวมได้ประมาณ 2,000 ล้านบาท คิดเป็นการเติบโตกว่าร้อยละ 10 เมื่อเทียบกับยอดขายในปี 2566 ทำได้ 1,700 ล้านบาท สูงขึ้นต่อเนื่องหลังจากสถานการณ์โควิด-19 คลี่คลาย”สำหรับโครงการที่ทางเดอะ พร็อพเพอร์ตี้ เอ.บริหารอยู่ในปัจจุบัน ได้แก่ โครงการ The Wealth Luxury Klong 9 Noble Above Wireless-Ruamrudee (เข้าไปบริหารในส่วนที่กองทุนที่เข้าไปซื้อมาจาก 38 ยูนิต ราคาประมาณ 8-9 ล้านบาท ปัจจุบันเหลือการขายเพียง 3 ยูนิต) แอสโทเรีย พหลโยธิน-ลำลูกกา ภูผาธารา เขาใหญ่ Casa Vacanza Khao Yai เขาใหญ่ บ้านบุญยกร เลค พาร์ค รังสิต คลอง 6 จ.ปทุมธานี อากาศ วิลล่า เขาใหญ่ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา ยอดขายโครงการดี ราคา 11.8-32 ล้านบาท ลูกค้ามีกำลังซื้อสูง โอนกรรมสิทธิ์ด้วยเงินสดโครงการคาราเพซ หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ จะมียูนิตที่ซื้อเพื่อการอยู่อาศัย และห้องชุดที่ทางโครงการบริหารการเช่าให้ผู้ลงทุน จำนวน 406 ยูนิต โดยให้ผลตอบแทนคงที่ 4 ปีแรกอยู่ที่ 5% หลังจากนั้นจนถึงปีที่ 14 จะเป็นระบบแบ่งปันผลกำไร ซึ่งให้ผลตอบแทนที่สูง และยังได้เรื่องของราคาอสังหาริมทรัพย์ที่มี Capital Gains ปรับขึ้นแต่ละปี The Ville Express พหลโยธิน อาร์ท@ ทองหล่อ ซอยทองหล่อ 25 Parc Residence at Phahol 67 ซ.พหลโยธิน 67 กรุงเทพฯ และกับ 2 โครงการใหม่ที่เข้าไปบริหารในปีนี้ ได้แก่ โครงการรีวา พูลวิลล่า ชะอำ จ.เพชรบุรี เจ้าของโครงการเป็นนักพัฒนาในจังหวัด และ บ้านร็อคการ์เด้น สุวินทวงศ์-อยู่วิทยา (เดิมชื่อบริษัท ชูชีพ เซาท์ กรุ๊ฟ จำกัด ซึ่งจดทะเบียนก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 5 ก.พ.2533 โดยกลุ่มศิลปรัตน์) รวมเป็นจำนวน 13 โครงการ มูลค่ารวมกว่า 4,500 ล้านบาท"ปีนี้ ยังมีดีลอยู่อีก 1-2 โครงการ ยังไม่สามารถเปิดเผยได้ แต่จำนวนรวมที่เพิ่มขึ้นเหมาะสมกับขนาดธุรกิจของเดอะ พร็อพเพอร์ตี้ เอ. ที่ต้องการเน้นเรื่องคุณภาพและการบริการที่ดีให้เจ้าของโครงการ และสร้างยอดขายได้อย่างสม่ำเสมอ" นางพรพิไร กล่าว