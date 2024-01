10 สุดยอดหุ้น SET100 ราคาย้อนหลัง 5 ปี บางตัววิ่งทะลุกว่า 1,000%

ผลตอบแทนราคาย้อนหลัง 5ปี คือ +1,082.80%, ย้อนหลัง1ปีคือ -7.72% ,YTD ปี 67 คือ -6.25%, อัตราเงินปันผลตอบแทนYTDปี 67คือ 0.49%,ปี 66 คือ 0.45%, ปี 65 คือ 0.20% , ราคา 26 ม.ค.67 ปิด 82.00 บาท,ราคาสูงสุด/ต่ำสุดรอบ 52 สัปดาห์คือ 119.50 / 70.50 บาท , มาร์เก็ตแคป 1,022,852.92 ล้านบาท, ค่าP/E 57.14 เท่า, DELTA ELECTRONICS INT'L (SINGAPORE) PTE. LTD. ถือใหญ่สุด 42.85% ,ธุรกิจผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ด้านการจัดการระบบกำลังไฟฟ้า รวมถึงชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์บางประเภทโบรกฯ ประเมินกำไรหลัก Q4/66 ที่ 4.8 พันล้านบาท เพิ่มขึ้น 8% YoY แต่ลดลง 4% QoQ โดยการเติบโตของ EV คาดจะชะลอตัวลงใน Q4/66-Q1/67 จากภาพอุปสงค์ที่อ่อนตัวลงตามภาพเศรษฐกิจโลกและภาวะดอกเบี้ยสูงที่ส่งผลกระทบต่อตลาดยานยนตร์ผลตอบแทนราคาย้อนหลัง 5 ปี คือ +821.98%, ย้อนหลัง 1 ปีคือ -62.76% ,YTD ปี 67 คือ -4.42%, อัตราเงินปันผลตอบแทนYTDปี 67 คือ -%,ปี 66 คือ -%, ปี 65 คือ -% ,ราคา 26 ม.ค.67 ปิด 4.32 บาท,ราคาสูงสุด/ต่ำสุดรอบ52สัปดาห์คือ 13.30 / 4.00 บาท , มาร์เก็ตแคป 25,251.84 ล้านบาท, ค่าP/E -เท่า, บริษัท อีเอ โมบิลิตี โฮลดิง จำกัดถือใหญ่สุด 19.62% ,ธุรกิจหลัก คือ การเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า เตรียมยกระดับให้เป็นโฮลดิง คอมพานี นำเสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาในวันที่ 30 ม.ค. 67 นี้ พร้อมเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาการให้เงินสนับสนุนกับบริษัท ไทย สไมล์ บัส จำกัด หรือTSB วงเงิน 1 พันลบ. อัตราดอกเบี้ย 7.10%ต่อปี เพื่อนำไปใช้ลงทุนซื้อรถ E Bus เรือไฟฟ้า ลงทุนอู่จอดรถผลตอบแทนราคาย้อนหลัง 5 ปี คือ +574.53%, ย้อนหลัง 1 ปีคือ +45.33% ,YTDปี 67 คือ +0.70%,อัตราเงินปันผลตอบแทน YTD ปี 67 คือ0.45%,ปี 66 คือ 0.45%, ปี 65 คือ 0.52% ,ราคา 26 ม.ค.67ปิด 35.75 บาท,ราคาสูงสุด/ต่ำสุดรอบ 52 สัปดาห์คือ 41.50 / 24.00 บาท , มาร์เก็ตแคป 33,605.00 ล้านบาท,ค่า P/E 58.82 เท่า, MR. YEW HOCK KOH ถือใหญ่สุด 32.84% (หมอพงศ์ศักดิ์ ธรรมธัชอารีถืออันดับ 7) , ธุรกิจโรงเรียนนานาชาติ ซึ่งใช้หลักสูตรการศึกษาของประเทศสิงคโปร์เป็นหลักสูตรพื้นฐาน ปัจจุบันมีโรงเรียนนานาชาติภายในกลุ่มบริษัท 5 โรงเรียนโบรกฯคาดกำไรไตรมาส 4/66 กำไรแตะ 185 ล้านบาท รับรายได้ค่าเล่าเรียนที่สูงขึ้นตามจำนวนนักเรียนที่เพิ่มขึ้น จากการเปิดโรงเรียนใหม่ 2 แห่งที่นนทบุรีและระยอง ส่งผลให้คาดกำไรทั้งปี 66 +70%YoY ขณะคาดกำไรปี 67 ยังเติบโตต่อเนื่อง +40%YoYผลตอบแทนราคาย้อนหลัง 5 ปี คือ +452.58%, ย้อนหลัง 1 ปีคือ -17.60% ,YTD ปี 67 คือ +6.40%, อัตราเงินปันผลตอบแทนYTD ปี 67 คือ27.18%,ปี 66 คือ 28.93%, ปี 65 คือ 19.51% , ราคา 26 ม.ค.67 ปิด 25.75 บาท,ราคาสูงสุด/ต่ำสุดรอบ 52 สัปดาห์ คือ 33.00 / 18.50 บาท , มาร์เก็ตแคป 21,340.31 ล้านบาท,ค่า P/E 4.55 เท่า, บริษัท โงวฮก จำกัดถือใหญ่สุด25.20% ,ธุรกิจขนส่งตู้คอนเทนเนอร์ทางทะเลที่มีฐานประกอบกิจการในประเทศไทยบล.กสิกรไทย ระบุว่า คาดกำไรสุทธิปี 66 ที่ 2,450 ล้านบาท พร้อมประเมิน ค่าระวางเรือ Container ยังได้อานิสงส์จาก Global supply chain ที่ตึงตัวขึ้น หลังมีการโจมตีเรือสินค้าจากกองกำลังฮูตี ทะเลแดง ทำให้สายเรือหลักของโลกต้องเปลี่ยนเส้นทางเดินเรือผลตอบแทนราคาย้อนหลัง 5 ปี คือ +444.30%, ย้อนหลัง 1 ปี คือ +48.28% ,YTD ปี 67 คือ +9.55%, อัตราเงินปันผลตอบแทนYTD ปี 67 คือ 3.49 %,ปี 66 คือ 3.82%, ปี 65 คือ 4.42%,ราคา 26 ม.ค.67 ปิด 17.20 บาท,ราคาสูงสุด/ต่ำสุดรอบ 52 สัปดาห์คือ 17.60 / 11.50 บาท ,มาร์เก็ตแคป 22,360.00 ล้านบาท, ค่าP/E 22.40 เท่า, นาย ตัน ภาสกรนที ถือใหญ่สุด 27.74% (เซียนหุ้น- คเชนทร์ เบญจกุล ถืออันดับ 9) ,ธุรกิจเครื่องดื่ม เป็นผู้ผลิตและจำหน่ายเครื่องดื่มชาเขียวพร้อมดื่ม อิชิตัน กรีนทีโบรกฯคาดกำไรไตรมาส 1/67 จะกลับสู่ระดับที่ดี 300 ล้านบาท (โต 35% เทียบไตรมาสก่อนหน้า และโต 17% เทียบไตรมาสก่อนหน้า) จากเข้าช่วงฤดูกาล นอกจากนี้ท่องเที่ยวเริ่มมีสัญญาณฟื้นเร่ง ผสานระยะกลางมีปัจจัยหนุนหลายด้านทั้งการลงนามฟรีวีซ่า ไทย-จีนถาวรชัดเจนต้น ก.พ.ผลตอบแทนราคาย้อนหลัง 5 ปี คือ +412.05%, ย้อนหลัง 1 ปีคือ +88.89% ,YTDปี 67 คือ -1.73%,อัตราเงินปันผลตอบแทนYTDปี 67 คือ 1.94%,ปี 66 คือ 1.91%, ปี 65 คือ 2.48% ,ราคา 26 ม.ค.67 ปิด 85.00 บาท,ราคาสูงสุด/ต่ำสุดรอบ 52สัปดาห์คือ 100.00 / 37.00 บาท ,มาร์เก็ตแคป 26,204.57 ล้านบาท, ค่าP/E 24.71 เท่า, น.ส. ปิยจิต รักอริยะพงศ์ ถือใหญ่สุด 17.70% (เซียนหุ้น- คเชนทร์ เบญจกุล ถืออันดับ 9 และ มงคล ประกิตชัยวัฒนา ถืออันดับ 10),ธุรกิจผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ และเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพและความงามโบรกคาดไตรมาส 4/66 กำไรนิวไฮ ตั้งเป้ายอดขายปี 67 เติบโตต่อเนื่องราว 20-25% จากสินค้าใหม่ 20SKUs ทั้งในตลาดไทยและต่างประเทศผลตอบแทนราคาย้อนหลัง 5 ปี คือ +291.50%, ย้อนหลัง 1 ปีคือ +72.73% ,YTD ปี 67 คือ -5.00%,อัตราเงินปันผลตอบแทน YTD ปี 67คือ -%,ปี66 คือ -%, ปี 65 คือ- % ,ราคา 26 ม.ค.67 ปิด 9.50 บาท,ราคาสูงสุด/ต่ำสุดรอบ 52 สัปดาห์คือ18.50 / 8.50 บาท ,มาร์เก็ตแคป 19,207.36 ล้านบาท, ค่า P/E 21.46 เท่า, บริษัท อีเอ โมบิลิตี โฮลดิง จำกัด ถือใหญ่สุด 40.01% ,ธุรกิจผลิตและรับจ้างผลิตชิ้นส่วนอิเล็คทรอนิกส์ตามคำสั่งซื้อของลูกค้าผู้บริหารคาดแนวโน้มผลประกอบการในไตรมาส 4/2566 เชื่อมั่นว่ารายได้จะเติบโตต่อเนื่อง เพราะจะมีการส่งมอบรถเมล์ไฟฟ้าให้ BYD อีกกว่า 1,000 คัน ซึ่งในไตรมาส 3/2566 ไม่ได้มีการส่งมอบรถเมล์ไฟฟ้าเลย ซึ่งมั่นใจว่าจะทำให้ผลการดำเนินงานในปี 2566 สร้างสถิติสูงสุดเป็นประวัติการณ์ผลตอบแทนราคาย้อนหลัง 5 ปี คือ +265.48%, ย้อนหลัง 1 ปี คือ -58.31% ,YTDปี 67 คือ -14.45%,อัตราเงินปันผลตอบแทน YTD ปี 67 คือ 7.47%,ปี 66 คือ 6.39%, ปี 65 คือ 3.55% ,ราคา 26 ม.ค.67 ปิด 14.80 บาท,ราคาสูงสุด/ต่ำสุดรอบ 52 สัปดาห์คือ 38.25 / 13.10 บาท ,มาร์เก็ตแคป 21,572.85 ล้านบาท, ค่า P/E -เท่า, บริษัท วี จี ไอ จำกัด (มหาชน) ถือใหญ่สุด 13.66% (เซียนหุ้น- นาย พีรนาถ โชควัฒนา ถืออันดับ9),ธุรกิจหลักจำหน่ายทั้งค้าปลีกและค้าส่งโทรศัพท์เคลื่อนที่ผู้บริหาร คาดทั้ง Q4/66 และปี 67 บริษัทจะกลับมาเติบโตทุบสถิติ โดยธุรกิจ JMT ถือว่าแข็งแร่งมาก ขณะที่สุกี้ตี๋น้อยสร้างรายได้ในระดับสูง และจะเพิ่มสาขาจาก 50 แห่งเป็น 55 แห่งผลตอบแทนราคาย้อนหลัง 5 ปี คือ +195.83%, ย้อนหลัง 1 ปีคือ -30.16% ,YTD ปี 67 คือ -10.50%,อัตราเงินปันผลตอบแทน YTD ปี 67 คือ3.54%, ปี 66 คือ 3.17%, ปี 65 คือ 1.48% ,ราคา 26 ม.ค.67 ปิด 21.30 บาท,ราคาสูงสุด/ต่ำสุดรอบ 52 สัปดาห์คือ 33.25 / 20.60 บาท ,มาร์เก็ตแคป 51,119.96 ล้านบาท, ค่าP/E 16.39 เท่า, นาย สุระ คณิตทวีกุล ถือใหญ่สุด 25.05% (หมอพงศ์ศักดิ์ ธรรมธัชอารี ถืออันดับ 2) ,ธุรกิจจำหน่ายสินค้าไอที ประเภทคอมพิวเตอร์แล็บท็อป คอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะ โทรศัพท์เคลื่อนที่ แท็บเล็ตCOM7 คาดผลงานไตรมาส 1/2567 พุ่ง รับมาตรการ Easy E-Receipt ลดหย่อนภาษีมูลค่าไม่เกิน 50,000 บาท ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม-15 กุมภาพันธ์ 2567 เพื่อระตุ้นการบริโภคในประเทศผลตอบแทนราคาย้อนหลัง 5 ปี คือ +180.95%, ย้อนหลัง 1 ปีคือ -59.08% ,YTD ปี 67 คือ -23.04%,อัตราเงินปันผลตอบแทนYTDปี67คือ 2.94%, ปี 66 คือ 2.26%, ปี 65 คือ 1.40% ,ราคา 26 ม.ค.67ปิด 17.70 บาท,ราคาสูงสุด/ต่ำสุดรอบ 52 สัปดาห์คือ 46.25 / 17.60 บาท ,มาร์เก็ตแคป 16,556.13 ล้านบาท, ค่า P/E 23.43 เท่า, นาย พงษ์ชัย อมตานนท์ ถือใหญ่สุด 38.99% ,ธุรกิจ ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์และชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ -ธุรกิจเอ็นเตอร์ไพรซ์ โซลูชั่นส์บล.บัวหลวง คาดแนวโน้ม Q4/66 รายได้ยังคงโดนกดดันจากทั้ง forth ems ที่ยังคงรองานจากลูกค้ารายใหญ่ และ enterprise solution ที่ไม่ได้มีงานเข้ามาใหม่ คาดปี 67 กำไรของ forth จะโตได้จากงาน enterprise solution และ forth ems ที่คาดจะได้รับงานใหม่เข้ามา อีกทั้งยังปรับแผนขยายเวลาตู้เต่าบิน 20,000 ตู้ออกไป