กรุงเทพฯตอนเหนือ-ตะวันออกรอจังหวะโตแรง อานิสงส์ร่างผังเมืองกทม.หนุน

กลายเป็นกระแสร้อนแรงขึ้นมา เกี่ยวกับ "ร่างผังเมือง กรุงเทพมหานคร" (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 4) ที่ได้เปิดประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นและปรึกษาหารือกับประชาชนเกี่ยวกับการวางและจัดทำผังเมืองรวมกรุงเทพมหานครไปแล้วเมื่อวันที่ 23-24 ธันวาคม 2566 และมีกำหนดประชุมใหญ่ เพื่อรับฟังความเห็นและการปรึกษาหารือกับประชาชนทั่วไป ที่อาคารกีฬาเวสน์ 2 ศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร (ไทย- ญี่ปุ่น) เขตดินแดงในวันที่ 6 มกราคม 2567 ตั้งแต่เวลา 0.900-12.00 น.

ถ้าพิจารณาในเรื่องของ FAR (Floor to Area Ratio คือ อัตราส่วนพื้นที่อาคารรวมต่อพื้นที่ดิน

จึงไม่แปลกที่ศักยภาพของพื้นที่จะมากขึ้นในอนาคต เจ้าของที่ดินหลายๆแปลงรอการเปลี่ยนแปลงของศักยภาพที่ดินมาหลายปีแล้ว โดยเฉพาะที่ดินบนถนนลาดพร้าว รามอินทรา ประเสริฐมนูกิจ และประดิษฐ์มนูธรรม จุดที่เป็นสถานีร่วมของเส้นทางรถไฟฟ้า กลายเป็นพื้นที่พาณิชยกรรมแน่นอนแล้วตามร่างผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร (ปรับปรุงครั้งที่ 4) เช่นพื้นที่รอบๆ สถานีรถไฟฟ้ามีนบุรี ผู้ประกอบการหลายรายเข้าไปซื้อที่ดินเพื่อพัฒนาโครงการคอนโดมิเนียม และพาณิชยกรรมกันแล้ว

ปลดล็อกสร้างที่อยู่อาศัยฝั่งกรุงเทพฯตะวันออก



แลนด์ลอร์ดรายใหญ่ รอผังเมืองประกาศใช้จริง!

แม้บทสรุปของร่างผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร (ปรับปรุงครั้งที่ 4) ยังไม่แล้วเสร็จ ก็ย่อมจะมีทั้งผู้ได้ประโยชน์ และ เสียประโยชน์ อย่างกลุ่มนายทุน หรือ เจ้าของแลนด์ลอร์ด ที่รอการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์บนที่ดินมาหลายปี ก็ได้รับผลประโยชน์มากขึ้น สร้างโครงการขนาดใหญ่ หรืออาคารขนาดใหญ่ได้มากกว่าในอดีต ราคาที่ดินมากขึ้นตามศักยภาพที่เพิ่มมากขึ้น

โดยร่างผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร (ปรับปรุงครั้งที่ 4) ฉบับนี้ มีการเปลี่ยนแปลงในหลายๆ เรื่อง โดยเฉพาะการเปลี่ยนการใช้ประโยชน์บนที่ดิน ที่มีการเปลี่ยนแปลงตามความเป็นจริง และสอดคล้องกับการพัฒนาของเส้นทางรถไฟฟ้าต่างๆ มากกว่าฉบับปีพ.ศ.2556 ซึ่ง ณ ตอนนั้น เส้นทางรถไฟฟ้าหลายเส้นทางยังไม่เริ่มการก่อสร้าง ที่ดินหลายๆพื้นที่จึงยังไม่ได้มีการปรับเปลี่ยนศักยภาพ แต่ปัจจุบัน โครงข่ายรถไฟฟ้าได้กระจายและเชื่อมต่อไปยังหลายๆพื้นที่ ขณะที่ศักยภาพของที่ดินยังไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลง ทำให้เจ้าของที่ดินเสียประโยชน์หรือยังไม่เกิดการพัฒนาใดๆ บนที่ดินในช่วงเวลาที่ผ่านมา เพราะเจ้าของที่ดินต้องการรอดูการเปลี่ยนแปลงของผังเมืองรวมกรุงเทพมหานครฉบับใหม่ ร่างผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร (ปรับปรุงครั้งที่ 4) สร้างการเปลี่ยนแปลงในหลายพื้นที่ทั่วกรุงเทพฯ โดยเฉพาะในพื้นที่ตามแนวเส้นทางรถไฟฟ้าที่เพิ่งเปิดให้บริการหลังจากปีพ.ศ.2556 เป็นต้นมาและบางพื้นที่ที่มีแนวเส้นทางรถไฟฟ้า ที่อยู่ในแผนการพัฒนาระยะสั้นของกรุงเทพฯ ก็มีการปรับเปลี่ยนศักยภาพของที่ดินแล้วในร่างผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร (ปรับปรุงครั้งที่ 4) ซึ่งการเปลี่ยนแปลงของผังเมืองรวมครั้งนี้ มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงหลายๆ อย่างที่จะเกิดขึ้นในอนาคตที่ดินหลายพื้นที่ทั่วกรุงเทพฯ มีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของศักยภาพของที่ดิน โดยการเปลี่ยนข้อบังคับตามผังสีหรือประเภทการใช้ประโยชน์ของที่ดิน โดยมีพื้นที่ที่มีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของการใช้ประโยชน์บนที่ดินแบบชัดเจน อยู่ 11 พื้นที่หลักๆ ทั่วกรุงเทพฯ ซึ่งเป็น 11 พื้นที่ที่เปลี่ยนแปลง เพราะศักยภาพของที่ดินเปลี่ยน แปลงไปจากเดิม ทั้งที่เกิดการเปลี่ยนแปลงแล้วและกำลังจะเปลี่ยนแปลงในอีกไม่กี่ปีข้างหน้า จากการก่อสร้างเส้นทางรถไฟฟ้าต่างๆ ที่กำลังดำเนินการอยู่ในปัจจุบัน และตามที่มีแผนการก่อสร้างแล้วแต่ยังไม่ได้ดำเนินการก่อสร้างในปัจจุบัน เพื่อให้ศักยภาพที่ดินเกิดการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่สอดคล้องกับโครงการต่างๆ และตามศักยภาพที่ควรจะเป็นกรรมการผู้จัดการ บริษัท กานดา พร็อเพอร์ตี้ จำกัด ในฐานะประธานคณะกรรมการสมาคมการค้ากลุ่มธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ออกแบบและก่อสร้าง สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย ให้ความเห็นว่า การที่กทม.ปรับการใช้ประโยชน์พื้นที่ที่มีรถไฟฟ้า ให้สามารถพัฒนาที่อยู่อาศัยหนาแน่นได้มากขึ้น ถือเป็นการดี เพราะส่งเสริมให้มีการพัฒนาพื้นที่ได้อย่างเต็มที่ เกิดความคุ้มค่าการลงทุนระบบรางที่ได้ลงทุนไปแล้วด้านกรรมการผู้จัดการ บริษัท พร็อพเพอร์ตี้ ดีเอ็นเอ จำกัด (Property DNA) บริษัทที่ปรึกษาการลงทุนอสังหาริมทรัพย์ครบวงจร ให้ความเห็นว่า ที่ดินหลายๆพื้นที่ทั่วกรุงเทพฯกำลังจะมีศักยภาพมากขึ้นเป็นตัวกำหนดว่าจะสามารถสร้างอาคารได้ขนาดเท่าไหร่) ที่มากขึ้น โดยเฉพาะในพื้นที่ทางตอนเหนือของถนนลาดพร้าวขึ้นไปถึงถนนรามอินทรา และต่อเนื่องไปถึงย่านมีนบุรี เพราะเป็นพื้นที่มีเส้นทางรถไฟฟ้าทั้งที่เปิดให้บริการและกำลังก่อสร้าง รวมไปถึงมีแผนจะพัฒนาในอนาคต เช่น เส้นทางรถไฟฟ้าสายสีเขียว สายสีชมพู สายสีเหลืองที่เปิดให้บริการแล้ว สายสีส้มที่กำลังก่อสร้าง สายสีเทา สายสีน้ำตาลที่อยู่ในแผนการพัฒนาดังนั้นพื้นที่ในเขตคลองสามวา มีนบุรี และลาดกระบัง อยู่ในกลุ่มเขตกรุงเทพฯตะวันออก ซึ่งในผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร ฉบับปีพ.ศ.2556 มีส่วนที่เป็นพื้นที่สีขาวมีกรอบและเส้นทแยงสีเขียว หรือพื้นที่ประเภทอนุรักษ์ชนบทและเกษตรกรรม (ก.1) ซึ่งเป็นพื้นที่น้ำหลากฝั่งตะวันออกของกรุงเทพฯ อยู่ค่อนข้างใหญ่ และครอบคลุมพื้นที่บางส่วนของเขตคลองสามวา มีนบุรี และลาดกระบัง และมีข้อจำกัดในการพัฒนาที่ค่อนข้างมาก ทั้งเรื่องของการสร้างบ้านเดี่ยวได้อย่างเดียว และต้องเป็นบ้านเดี่ยวที่สร้างบนที่ดินที่มีขนาดไม่ต่ำกว่า 1,000 ตารางวา และห้ามสร้างสูงเกิน 12 เมตรด้วย แต่ในร่างผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร (ปรับปรุงครั้งที่ 4) มีการปรับให้ขนาดของพื้นที่สีขาวมีกรอบและเส้นทแยงสีเขียว หรือพื้นที่ประเภทอนุรักษ์ชนบทและเกษตรกรรม (ก.1) ลดลง แม้ว่าจะยังมีพื้นที่สีขาวมีกรอบและเส้นทแยงสีเขียว หรือพื้นที่ประเภทอนุรักษ์ชนบทและเกษตรกรรม (ก.1) อยู่ แต่ก็ลดน้อยลงไปมากและพื้นที่ส่วนใหญ่เปลี่ยนเป็นพื้นที่สีเขียว หรือพื้นที่ประเภทชนบทและเกษตรกรรม (ก.3) ซึ่งมีข้อจำกัดในการพัฒนาที่ดีขึ้น โดยพื้นที่สีเขียว หรือพื้นที่ประเภทชนบทและเกษตรกรรม (ก.3) สามารถพัฒนาบ้านเดี่ยวได้บนที่ดินที่มีขนาดไม่ต่ำกว่า 100 ตารางวา แต่ความสูงยังห้ามเกิน 12 เมตรเช่นเดิม แต่พื้นที่ก.3 มีอัตราส่วนพื้นที่อาคารรวมต่อที่ดิน (FAR) ที่อัตรา 1 : 1 และอัตราส่วนพื้นที่ว่างต่อพื้นที่อาคารรวม (OSR) ที่ร้อยละ 40 ซึ่งลดลงจากฉบับปีพ.ศ.2556 ซึ่งยังเป็นพื้นที่ ก.1 อยู่เพราะตอนนั้นมี FAR 0.5 : 1 และมี OSR ร้อยละ 100 นั่นหมายความว่าสามารถสร้างบ้านเดี่ยวได้ในที่ดินเล็กกว่า 1,000 ตารางวามี FAR = 1 : 1 และพื้นที่ว่างร้อยละ 40 ของพื้นที่รวมอาคาร หรือใช้ที่ดินเล็กลงเพื่อสร้างบ้านได้ใหญ่ขึ้น แต่ข้อจำกัดในพื้นที่สีขาวมีกรอบและเส้นทแยงสีเขียว หรือพื้นที่ประเภทอนุรักษ์ชนบทและเกษตรกรรม (ก.1) ยังคงเดิมไม่เปลี่ยนแปลงพื้นที่ตามแนวถนนศรีนครินทร์ ซึ่งในอดีตอาจจะเป็น 1 ในพื้นที่ที่มีโครงการบ้านจัดสรรอยู่จำนวนมาก เพิ่งจะเริ่มมีโครงการคอนโดมิเนียมมากขึ้นในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา เมื่อเส้นทางรถไฟแอร์พอร์ตเรลลิงก์เปิดให้บริการ แต่โครงการคอนโดฯในพื้นที่นี้ก็ยังคงกระจุกตัวอยู่ในพื้นที่ไม่ไกลจากสถานีแอร์พอร์ตเรลลิงก์ หรือถ้าเป็นพื้นที่ที่ไกลออกไปจะอยู่ในซอย และเป็นโครงการคอนโดฯที่เป็นอาคาร 7–8 ชั้นเท่านั้น การปรับให้ FAR เพิ่มขึ้นเป็น 4 จาก 3 อาจจะไม่มาก แต่สามารถพัฒนาโครงการที่อยู่อาศัยที่มีขนาดของพื้นที่อาคารมากกว่า 10,000 ตร.ม.ในพื้นที่ติดถนนศรีนครินทร์ได้แล้วก็ดีกว่าผังเมืองฉบับปีพ.ศ.2556อีก 1 พื้นที่ที่คาดว่าจะได้อานิสงค์จากการเปลี่ยนแปลงของผังเมืองกรุงเทพฯครั้งนี้ คือ พื้นที่ตามแนวถนนลาดพร้าวซึ่งมีเส้นทางรถไฟฟ้าสายสีเหลือง และรามอินทราที่มีเส้นทางรถไฟฟ้าสายสีชมพู รวมไปถึงพื้นที่ตามแนวถนนประเสริฐมนูกิจหรือถนนเกษตรนวมินทร์ ที่มีเส้นทางรถไฟฟ้าสายสีน้ำตาลในอนาคต ซึ่งสามารถพัฒนาอาคารที่อยู่อาศัย และพาณิชยกรรมที่มีขนาดพื้นที่มากกกว่า 10,000 ตร.ม.ได้แล้ว ซึ่งมีนายทุนรายใหญ่มากกว่า 1 รายรอคอยมานานหลายปี และเก็บที่ดินไว้นานมาก ซึ่งถ้าปีพ.ศ.2568 ผังเมืองรวมกรุงเทพฯมีการประกาศใช้ อาจจะเห็นการเปลี่ยนแปลงที่ชัดเจนในพื้นที่นี้ทั้งนี้ การที่สำนักงานผังเมืองฯ ต้องการกระจายพื้นที่พาณิชยกรรมให้ออกไปในพื้นที่ชานเมืองมากขึ้น เป็นอีก 1 วัตถุประสงค์ที่ชัดเจนของผังเมืองฯฉบับนี้ โดยจะเห็นได้ชัดเจนว่า มีการเปลี่ยนผังสี และศักยภาพในการพัฒนาในบางพื้นที่ให้สามารถรองรับการพัฒนาโครงการพาณิชยกรรมได้มากขึ้น พื้นที่รอบสถานีรถไฟฟ้ามีบุรี ซึ่งเป็นสถานีรถไฟฟ้าร่วมระหว่างเส้นทางรถไฟฟ้าสายสีชมพู และสายสีส้ม ซึ่งมีการขยายพื้นที่ของผังเมืองสีแดง ประเภทพาณิชยกรรมให้มีขนาดใหญ่มากขึ้น และการพัฒนาอาคารขนาดใหญ่สามารถทำได้ เพราะ FAR มากขึ้น ซึ่งก็มีข่าวออกมาบ้างแล้วว่า จะมีโครงการพาณิชยกรรมขนาดใหญ่ และโครงการที่เป็นอาคารสูงเกิดขึ้นในอนาคต เพียงแต่อาจจะต้องรอถึงปีพ.ศ.2568 จึงจะเห็นความชัดเจนมากขึ้นเช่นกันในพื้นที่ฝั่งธนบุรี เพราะช่วงหลายปีที่ผ่านมาพื้นที่พาณิชยกรรมในฝั่งธนบุรีมีมากขึ้น เช่น พื้นที่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาบนถนนเจริญนคร ซึ่งทางสำนักการวางผังและพัฒนาเมืองกรุงเทพมหานคร ได้กำหนดให้เป็นพื้นที่พาณิชยกรรมย่อยในร่างผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร (ปรับปรุงครั้งที่ 4) นอกเหนือจากพื้นที่พาณิชยกรรมหลักของ กรุงเทพฯ เพื่อเป็นการกระจายความหนาแน่น และเพิ่มพื้นที่พาณิชยกรรมรอบๆกรุงเทพฯให้มากขึ้น ซึ่งในปัจจุบันมีโครงการของภาคเอกชนเกิดขึ้นมาก่อนหน้านี้แล้ว เช่น ไอคอนสยาม และไอซีเอส รวมไปถึงโครงการของรัฐบาล เช่น ศูนย์ราชการกระทรวงมหาดไทยบนถนนเจริญนคร ซึ่งเป็นการเพิ่มจำนวนคนในพื้นที่อีกช่องทางหนึ่ง ซึ่งสำนักการวางผังและพัฒนาเมืองกรุงเทพมหานคร ปรับเปลี่ยนศักยภาพของที่ดินให้สามารถรองรับการเปลี่ยนแปลงในอนาคตแล้วที่ดินในพื้นที่ฝั่งธนบุรี เกิดการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของศักยภาพที่ดินค่อนข้างมาก และครอบคลุมพื้นที่ขนาดใหญ่ เนื่องจากเส้นทางรถไฟฟ้าที่เข้ามาก่อนหน้านี้ เช่น เส้นทางรถไฟฟ้าสายสีเขียว, สายสีน้ำเงิน, สายสีแดง, สายสีทอง, และเส้นทางรถไฟฟ้าที่กำลังก่อสร้าง เช่น เส้นทางรถไฟฟ้าสายสีม่วงใต้ และเส้นทางรถไฟฟ้าที่อยู่ในแผนการพัฒนา เช่น เส้นทางรถไฟฟ้าสายสีส้มตะวันตก หรือเส้นทางส่วนต่อขยายเส้นทางรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน และส่วนต่อขยายสายสีแดงที่แม้ว่าจะยังไม่ชัดเจน แต่มีแนวเส้นทางอยู่ในร่างผังเมืองรวมกรุงเทพหานคร (ปรับปรุงครั้งที่ 4) ซึ่งการเปลี่ยนแปลงก่อนหน้านี้ของพื้นที่ต่างๆ ในฝั่งธนบุรีอาจจะมีข้อจำกัดค่อนข้างมาก เพราะติดเรื่องของการใช้ประโยชน์บนที่ดินทั้งในเรื่องของ FAR ที่ไม่มากพอกับการเปลี่ยนแปลง และเรื่องของเขตห้ามก่อสร้างอาคารสูงริมแม่น้ำเจ้าพระยาซึ่งครอบคลุมถึงพื้นที่ตามแนวถนนจรัญสนิทวงศ์ และพื้นที่รอบๆ วงเวียนใหญ่ เป็นต้นที่ดินรอบๆ สถานีรถไฟฟ้าตลิ่งชันกลายเป็นพื้นที่พาณิชยกรรม หรือพื้นที่ซึ่งเคยเป็นที่ดินประเภทอนุรักษ์ชนบทและเกษตรกรรม (ก.2) และที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (ก.4) ซึ่งมีข้อจำกัดในการพัฒนาโครงการบ้านจัดสรร คือ ขนาดที่ดินต่ำสุดในโครงการจัดสรรต้องไม่ต่ำกว่า 100 ตารางวา และห้ามบ้านที่มีความสูงเกิน 12 เมตร ซึ่งผู้ประกอบการที่เข้ามาพัฒนาโครงการบ้านจัดสรรในพื้นที่ก่อนหน้านี้ จำเป็นต้องพัฒนาโครงการบ้านจัดสรรที่บ้านมีขนาดใหญ่ และมีราคาขายที่ค่อนข้างสูง แต่เมื่อข้อกำหนดในร่างผังเมือรวมกรุงเทพมหานคร (ปรับปรุงครั้งที่ 4) มีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของพื้นที่ที่อยู่ภายใต้ข้อจำกัดนี้ ให้มีขนาดพื้นที่ลดลง เปิดทางให้ผู้ประกอบการสามารถพัฒนาโครงการบ้านจัดสรรขนาดเล็กลง และมีราคาขายต่ำลงได้ บางพื้นที่เช่น พื้นที่ตามแนวถนนสุขสวัสดิ์ ที่อยู่ในแนวเส้นทางรถไฟฟ้าสายสีม่วงใต้ (เตาปูน-ครุใน) มีการปรับให้มีศักยภาพมากขึ้นตามทิศทางการเปลี่ยนแปลงที่กำลังจะเกิดขึ้น และรูปแบบของการใช้ประโยชน์บนที่ดินที่เปลี่ยนแปลงไปจากในอดีตหลายพื้นที่ในกรุงเทพฯศักยภาพเปลี่ยนแปลงไปมาก เพราะมีเส้นทางรถไฟฟ้าเปิดให้บริการแล้ว ซึ่งราคาที่ดินปรับเพิ่มมากขึ้น แต่ยังขึ้นได้ไม่มาก เพราะที่ดินยังมีข้อจำกัดในการพัฒนา เนื่องจากข้อจำกัดในผังเมืองรวมกรุงเทพฯไม่มีการเปลี่ยนแปลง ทำให้ที่ดินไม่สามารถพัฒนาได้มากหรือสอดคล้องกับราคาที่ดิน ซึ่งมีความเป็นไปได้ที่จะเห็นการเปลี่ยนแปลงมากขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดในร่างผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร (ปรับปรุงครั้งที่ 4) การเพิ่มศักยภาพของที่ดินในทุกๆพื้นที่ทั่วกรุงเทพฯ มีผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงตามมาแน่นอนในอนาคต เพียงแต่คงต้องรอสักระยะ และต้องดูทิศทางของเศรษฐกิจประเทศไทยด้วยส่วนคนที่เสียประโยชน์ ก็อาจะเป็นเพราะมีเรื่องแนวถนนหรือเส้นทางต่างๆ ที่ระบุอยู่ในร่างผังเมืองฯ ต้องมีการเวนคืนที่ดินถ้ามีการพัฒนาถนนตามที่ระบุในร่างผังเมืองฯ ซึ่งมีแนวเส้นทางหรือพื้นที่ที่อยู่ในข่ายการเวนคืนถนนถึง 148 เส้นทางระยะทางรวมกว่า 600 กิโลเมตร ซึ่งประชาชนในพื้นที่ดังกล่าวอาจจะยังไม่เคยรู้เรื่องมาก่อน ซึ่งมีทั้งแนวเส้นทางที่จะก่อสร้างใหม่ หรือการขยายถนนหรือซอยเดิมให้มีขนาดใหญ่มากขึ้น แม้ว่าที่ผ่านมาถนนที่ระบุในผังเมือง จะมีที่ไม่สามารถพัฒนาได้มากกว่าเส้นทางที่พัฒนาได้ก็ตามดังนั้น ในกรณีหากบ้านจะถูกเวนคืนนั้น ส่วนนี้ ก็สามารถโต้แย้งได้ แต่ประเด็นคือ บ้านที่จะสร้างใหม่ หากเป็นไปตามผังเมืองที่จัดทำขึ้นนี้ ก็ต้องเว้นระยะจากถนนมากขึ้น ซึ่งจะช่วยลดความแออัดให้เมืองได้มากเพราะถนนกว้างขึ้น หรือ กรณีหากต้องซื้อโครงการที่อยู่อาศัย คำถาม ที่ต้องเน้นย้ำ โครงการนี้ในอนาคต จะได้รับผลกระทบ หรือ โครงการได้รับทราบและรับรู้ในเรื่องการเวนคืนในอนาคตหรือไม่!.