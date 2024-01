CHO ผนึกกำลัง AVIC-INTL และ ANKAI ลุยตลาดรถบัส EV

บริษัท ช ทวี จำกัด (มหาชน) หรือ CHO จัดงาน The Electric Bus Handover Ceremony ณ ศูนย์ซ่อมบริการสิบล้อ 24 ศรีราชา จังหวัดชลบุรี เพื่อรับมอบและเปิดตัวรถบัสไฟฟ้ายี่ห้อ “ANKAI” รุ่น HFF6122K10EV ซึ่งเป็นรถบัสไฟฟ้าที่นำเข้ามาตามสัญญาความร่วมมือกับ AVIC-INTL PROJECT ENGINEERING COMPANY “AVIC-INTL” บริษัทในเครือ AVIC รัฐวิสาหกิจขนาดใหญ่ของประเทศจีน และ ANHUI ANKAI AUTOMOBILE CO., LTD (ANKAI) บริษัทมหาชนสัญชาติจีนผู้ผลิตรถยนต์รายใหญ่จากประเทศจีน ย้ำถึงความร่วมมือในการเปิดตลาดรถบัสไฟฟ้าในประเทศไทยนายสุรเดช ทวีแสงสกุลไทย กรรมการผู้จัดการใหญ่ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร CHO เปิดเผยว่า “CHO ได้มุ่งหน้าไปสู่ธุรกิจพลังงานใหม่ ไม่เพียงแต่เฉพาะการขายรถ EV Bus เท่านั้น เรายังมีธุรกิจการบริหารจัดการสำหรับการเดินรถที่มีลูกค้าไว้วางใจบริการของเราCHO ได้เตรียมการรองรับในการขายรถ EV Bus และรวมถึง EV เพื่อการพาณิชย์ในประเทศไทย โดยมองว่าสิ่งสำคัญที่จะทำสำเร็จนั้น ไม่เพียงมีผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพเท่านั้น แต่รวมถึงการจัดหาแหล่งทุนให้ลูกค้าของเรา โดยได้รับการสนับสนุนจากสถาบันการเงินที่จะรองรับการนำ CHO รุกตลาดครั้งนี้ ประการที่สอง CHO กำลังดำเนินการลงนามสัญญาที่ผลิตภัณฑ์ EV ทั้งหมดของ CHO ในประเทศไทย เพื่อให้ลูกค้าของเราไม่ต้องกังวล และสบายใจในการใช้ผลิตภัณฑ์ สร้างรายได้ทางธุรกิจ และที่สำคัญอีกประการหนึ่งคือ CHO ได้พัฒนาระบบชาร์จพลังงานไฟฟ้า (Charging Station) ร่วมกับพันธมิตร เพื่อทดสอบระบบสนับสนุน (Back-end System) ในการเชื่อมโยงเข้าด้วยกันผ่านระบบ Block Chain เพื่อความสะดวกในการชำระค่าบริการได้ทันที หรือ “CHO’s Back End” ซึ่งมีสถานีชาร์จที่กรุงเทพมหานคร จังหวัดระยอง และจังหวัดขอนแก่น (สำนักงานใหญ่) ที่ระบบเชื่อมโยงเข้าด้วยกันและขอขอบคุณ AVIC เป็นอย่างยิ่งที่สนับสนุน และสามารถนำผลิตภัณฑ์ EV Bus คุณภาพสูงจาก ANKAI มาทำการตลาดในประเทศไทย ซึ่ง CHO ได้รับความสนใจจากลูกค้าอย่างต่อเนื่อง โดยประเมินว่าในไตรมาสแรกของปี 2567 CHO จะสามารถส่งมอบรถให้ลูกค้าได้ประมาณ 100 คัน และนับจากนี้ CHO จะไม่เพียงทำเฉพาะ EV Bus เท่านั้น ยังร่วมมือกับพันธมิตรตั้งเป้าขยายไปสู่ตลาดยานยนต์ไฟฟ้าเพื่อการพาณิชย์ในประเทศไทยต่อไป”Mr.Xiong Tao - Vice President (AVIC - INTL Engineering Company) กล่าวว่า “ขอขอบคุณทุกท่านที่ให้ความร่วมมือในการขยายตลาด EV Buses ในประเทศไทย ซึ่งมองว่าตลาดมีแนวโน้มสดใส โดยเรามีเทคโนโลยีในการทำผลิต EV Buses จากประเทศจีน ที่ได้รับการยอมรับและนำไปใช้งานในทวีปยุโรป เรายินดีที่จะสนับสนุนการทำตลาดนี้อย่างเต็มที่ และมั่นใจว่าการเริ่มต้นวันนี้จะเป็นส่วนผลักดันการใช้งานผลิตภัณฑ์ EV ที่ช่วยลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในประเทศไทย รวมถึงโอกาสในการผลิตผลิตภัณฑ์ EV Buses ของเราเป็นจำนวนมากในอนาคต”Mr.Gu Tengfei - Sales Manager (ANHUI ANKAI Automobile Co.,Ltd.) กล่าวว่า “ถือเป็นการเริ่มต้นของความสำเร็จในโครงการ EV Buses และขอบคุณความร่วมมือของทุกฝ่ายในการผลักดันให้สามารถเกิดขึ้นในเวลาเพียง 7 เดือน และขอขอบคุณนโยบายสนับสนุนการใช้ EV ของรัฐบาลไทย เรามั่นใจว่าผลิตภัณฑ์ “ANKAI” ของเรานั้นเป็นผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และมีคุณภาพสูงที่จะช่วยให้ CHO เดินหน้าตามเป้าหมายในเวลาอันสั้น พร้อมกันนี้เรามั่นใจว่าภายในปี 2567 เราจะส่งมอบรถ EV Buses จำนวน 100 คันได้ในประเทศไทย”บริษัทเปิดเผยเพิ่มเติมว่า ได้ทำการสำรวจตลาดรถบัสไฟฟ้าในประเทศไทยเป็นเวลานานกว่า 3 ปี ทราบถึงความต้องการของผู้บริโภคกลุ่มผู้ประกอบการเดินรถบัสในประเทศไทย ที่ต้องการรถบัสที่มีระบบความปลอดภัยเป็นอันดับแรก และมีความคงทนในการใช้งาน และมีการบำรุงรักษาต่ำเป็นลำดับสอง และระยะทางในการเดินรถบัสเชิงพาณิชย์ที่สัมพันธ์กับแบตเตอรี่ที่มีคุณภาพสูง และเชื่อถือได้ ซึ่งทางบริษัทเล็งเห็นโอกาสจากที่บริษัทจีนผู้ผลิตแบตเตอรี่ระดับโลกชื่อ CAT-L ได้มาตั้งโรงงานผลิตแบตเตอรี่ที่จังหวัดระยองในประเทศไทย ซึ่งแบตเตอรี่รุ่นที่รถบัส ANKAI นี้เป็นแบตเตอรี่ที่สามารถชาร์จไฟได้แบบรวดเร็ว Fast Charge และระบบชาร์จปกติ ซึ่งทำให้เกิดความสะดวกต่อผู้บริโภคในด้านบริการหลังการขายอีกด้วยจากผลการสำรวจตลาดรถบัสดังกล่าวทำให้บริษัทได้ตัดสินใจเลือกที่จะทำสัญญาตัวแทนจำหน่ายแต่เพียงผู้เดียวกับ ANHUI ANKAI AUTOMOBILE CO., LTD (ANKAI) บริษัทมหาชนสัญชาติจีนผู้ผลิตรถยนต์รายใหญ่จากประเทศจีน ผ่านทาง AVIC-INTL PROJECT ENGINEERING COMPANY “AVIC-INTL หรือบริษัทในเครือ AVIC บริษัทอุตสาหกรรมการบินจีน ซึ่งเป็นรัฐวิสาหกิจขนาดใหญ่ของประเทศจีน และทำให้บริษัทในขณะนี้ เนื่องจากตัวถังของรถบัสไฟฟ้ารุ่นนี้ได้รับการออกแบบให้มีโครงสร้างทำจากแมกนีเซียมอัลลอยซึ่งเป็นมาตรฐานการผลิตเดียวกับเครื่องบินที่มีน้ำหนักเบาแต่แข็งแรงทนทานกว่าเหล็ก ระบบเครื่องยนต์ไฟฟ้า และ ระบบพวงมาลัยไฟฟ้า ระบบกันสะเทือนและกันลม กันน้ำ พร้อมระบบฟอกอากาศในรถ ตามมาตรฐานรถของ ANKAI ซึ่งคุณสมบัติของรถบัสไฟฟ้ารุ่นนี้เป็นไปตามมาตรฐานการส่งออกระดับโลก และจากคุณสมบัติระดับสูงของรถบัสไฟฟ้ารุ่นนี้ ทำให้บริษัทได้รับกระแสตอบรับเป็นอย่างดีจากกลุ่มเป้าหมายของบริษัท ซึ่งได้แก่ บริษัทเดินรถ โดยมีพันธมิตรทางธุรกิจของบริษัทที่ต้องการเป็นตัวแทนจำหน่ายรถบัสไฟฟ้ารุ่นดังกล่าวพร้อมกับการให้บริการครอบคลุมประเทศนอกจากนี้ บริษัทยังมีแผนระยะยาวในการเปิดโรงงานประกอบชิ้นส่วนเป็นตัวรถ และรับความร่วมมือในการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตและจาก ANKAI เพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันระยะยาว ความร่วมมือนี้เป็นก้าวสำคัญในการรุกตลาดรถบัสไฟฟ้าในประเทศไทยเพื่อสนับสนุนการเติบโตก้าวกระโดด และสอดคล้องแผนโรดแมปของบริษัทตามแผน “CHO Tech Riders 2030” มุ่งสู่การเป็นบริษัท Leading Technology บริษัท ช ทวี บริษัทชั้นนำด้านรถยนต์ไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ในประเทศไทย