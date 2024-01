AEONTS เข้ม! กดรายได้-กำไร ระยะยาวผลงานฟื้นหุ้นยังน่าสะสม

บริษัท อิออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) (AEONTS) นำส่งงบการเงินไตรมาส3/66 สิ้นสุดวันที่ 30 พ.ย. 66 โดยสรุปได้ดังนี้ทำให้สภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ได้ปรับลดประมาณการเติบโตของเศรษฐกิจไทยในปี 2566 โดยคาดว่าจะขยายตัวช่วงร้อยละ 2.5 ต่ำกว่าคาดการณ์ระยะแรก แม้ปัจจัยสนับสนุนมีการฟื้นตัวอย่างต่อเนื่องของภาคการท่องเที่ยว การอุปโภคบริโภคภาคเอกชน และการลงทุนภาคเอกชน ในขณะที่อัตราเงินเฟ้อทั่วไปเฉลี่ยเพียง 0.5% และอัตราการว่างงานอยู่ที่ร้อยละ 0.99 ลดลงเล็กน้อยก่อนหน้าส่วนหนี้สินครัวเรือนในประเทศต่อ GDP อยู่ในระดับสูงจากร้อยละ 90.70 ในไตรมาสแรกมาอยู่ที่ร้อยละ 90.90ทำให้ผลประกอบการไตรมาสที่ 3/66 บริษัทฯ มียอดการให้สินเชื่อใหม่เพิ่มขึ้นร้อยละ 5 จากไตรมาสเดียวกัน ของปีก่อน เป็นผลจากมีการใช้จ่ายผ่านบัตรเพิ่มขึ้น และการทำการตลาดร่วมกับพันธมิตรทางธุรกิจ ทั้งจากสภาวะทางเศรษฐกิจ แม้จะอยู่ในแนวโน้มที่ดีขึ้นขณะที่เมื่อเทียบกับงวด 9 เดือนของปีก่อน รายได้ที่เพิ่มขึ้นมาจากรายได้ของบัตรเครดิต ที่เติบโตขึ้นร้อยละ 5 สอดคล้องกับปริมาณการใช้จ่ายผ่านบัตรที่ยังคงเติบโตอย่างต่อเนื่อง แต่ยังคงต่ำกว่าสถานการณ์ก่อนการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส Covid-19 ส่วนหนึ่งมาจากนโยบายการปล่อยสินเชื่อที่เข้มงวด และมุ่งเน้นลูกค้าเฉพาะกลุ่ม เพื่อลดความเสี่ยงด้านคุณภาพสินทรัพย์ โดยการคัดสรรการปล่อยสินเชื่อส่วนบุคคล และสินเชื่อเช่าซื้ออย่างเข้มงวดทั้งนี้ พบว่า ยอดการให้สินเชื่อบัตรเครดิตในงวด 9 เดือนปี 2566 คิดเป็นร้อยละ 68 ของยอดการให้สินเชื่อโดยรวม ทำให้ AEONTS มีรายได้จากการให้สินเชื่อบัตรเครดิตในไตรมาส3/66 จำนวน 1,989 ล้านบาท ส่งผลให้งวด 9 เดือนปี 2566 เพิ่มขึ้นร้อยละ 5 เป็น 5,908 ล้านบาท และคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 36 ของรายได้รวม ซึ่งการเติบโตอย่างต่อเนื่องของยอดการใช้จ่ายบัตรเครดิตมาจากการเติบโตของการใช้บัตรเครดิตชำระค่าสินค้าส่วนสินเชื่อเงินกู้ ในงวด 9 เดือนของปีบัญชี 2566 ยอดการให้บริกำรสินเชื่อเงินกู้คิดเป็นร้อยละ 23 ของยอดการให้สินเชื่อรวม โดยมีรายได้จากงบการเงินรวมไตรมาส3/66 จำนวน 2,411 ล้านบาท และ 7,500 ล้านบาท สำหรับงวด 9 เดือนปี2566 ซึ่งลดลงร้อยละ 4 จากงวดเดียวกันของปีก่อนทั้งนี้สำหรับสินเชื่อเช่าซื้อรถจักรยานยนต์และรถยนต์มือสองในประเทศไทย และธุรกิจในต่างประเทศ AEONTS ให้บริการสินเชื่อเช่าซื้อเครื่องไฟฟ้า โทรศัพท์มือถือและอื่นๆ ในงวด 9 เดือนของปีบัญชี 2566 มีสัดส่วนร้อยละ 6 ของยอดปล่อยสินเชื่อ ทำให้บริษัทมีรายได้ในส่วนนี้ช่วงไตรมาส3/66 จำนวน 249 ล้านบาท ทรงตัวจากไตรมาสก่อน ส่วนนงวด 9 เดือนปี 2566 มีรายได้จำนวน 737 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 5 จากงวดเดียวกันปีก่อนขณะที่รายได้อื่นๆของบริษัทในไตรมาส3/66 อยู่ที่ 755 ล้านบาท และ 2,395 ล้านบาทในงวด 9 เดือนปี 2566 โดยเป็นการเพิ่มขึ้นจากรายได้หนี้สูญรับคืน 1,360 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 13 จากงวดเดียวกันปีก่อน และเพิ่มขึ้นร้อยละ 4 จากไตรมาสก่อนหน้า สะท้อนถึงบริษัทฯมีประสิทธิผลของการจัดเก็บหนี้ที่ดีขึ้น ส่วนไตรมาส3/66 บริษัทไม่มีรายได้จากการขายลูกหนี้ โดย AEONTS มีค่าใช้จ่ายในงวดไตรมาส3/66 และงวด 9 เดือนปี 2566 อยู่ที่ 4,524 ล้านบาท และ 13,733 ล้านบาท ตามลำดับ ทำให้บริษัทมีกำไรสุทธิในงวด 9 เดือนปี 2566 จำนวน 2,165 ล้านบาท คิดเป็นกำไรต่อหุ้น 8.66 บาท ส่วนไตรมาส3/66 บริษัทมีกำไรสุทธิ 706 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 16 จากไตรมาสก่อน คิดเป็นกำไรต่อหุ้น 2.82 บาทขณะที่บริษัทลุกในต่างประเทศ (กัมพูชา พม่า ลาว) มีรายได้และกำไรสุทธิในงวด 9 เดือนปี 2566 จำนวน 5,883 ล้านบาท และ 160 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันปีก่อนร้อยละ 272ขณะที่ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น ณ วันที่ 30 พ.ย. 66 บริษัทได้ตั้งสำรองเผื่อผลขาดทุนจำนวน 9,488 ล้านบาท ทำให้การด้อยค่าทางด้านเครดิต (ECL) ตาม TFRS9 บริษัทฯ มี NPL Stage 3 ร้อยละ 6.23 เพิ่มขึ้นเล็กน้อยจากร้อยละ 6.18 ของไตรมาสก่อน แม้จำนวนลูกหนี้การค้าใน Stage 3 จะทรงตัวจากไตรมาสก่อนแต่เนื่องจากการหดตัวของลูกหนี้การค้าเดิม จึงส่งผลให้อัตราหนี้เสียยังคงไม่ลดลงในทันที โดยอัตราส่วนค่าเผื่อผลขาดทุนจากการด้อยค่าสินเชื่อที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ของบริษัท (NPL Coverage ratio) อยู่ที่ร้อยละ 162 ของงบการเงินรวม ลดลงจากร้อยละ 174 จากไตรมาสก่อน แต่ยังอยู่ในระดับที่เหมาะสมจากข้อมูลข้างต้น ทำให้ ณ วันที่ 30 พ.ย. 66 บริษัทมีหนี้สินจากงบการเงินรวม 70,014 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 3 จากสิ้นปีบัญชีก่อน โดยมีเงินกู้ยืมทั้งระยะยาวและระยะสั้นรวม 64,883 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 2นอกจากนี้ มีวงเงินสินเชื่อหมุนเวียนคงเหลือ 8,100 ล้านบาท วงเงินสินเชื่อหมุนเวียนแบบ committed อีก 3,000 ล้านบาท กับสถาบันการเงินหลายแห่งในประเทศ และเงินสด 3,159 ล้านบาท ซึ่งเพียงต่อการดำเนินงานของบริษัทบริษัทหลักทรัพย์ ดาโอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ประเมินทิศทางธุรกิจของ AEONTS ว่า คงคำแนะนำ “ถือ” และราคาเป้าหมาย 170.00 บาท อิง FY24E PBV ที่ 1.7x (-1 SD below 5-yraverage PBV) โดยบริษัทรายงานกำไรปกติ (ไม่รวมกำไรจากการขายหนี้เสีย) 3QFY24 ที่ 706 ล้านบาทลดลง -12% YoY แต่ทรงตัว +5% QoQ เป็นไปตามตลาดคาดทั้งนี้ราคาหุ้นใกล้เคียง SET ในช่วง 1 เดือนที่ผ่านมา จากความคาดหวังต่อผลการดำเนินงานที่จะดีขึ้นใน4QFY24E จากการขายหนี้ และได้ผลบวก e-Receipt อย่างไรก็ตามแนะนำเพียง “ถือ” จากcredit cost 4QFY24E ที่มีโอกาสเพิ่มขึ้น/ทรงตัวสูงจาก NPL formation ที่สูงขึ้นต่อเนื่อง +3% YoY,+12% QoQ,ขณะเดียวกัน การใช้จ่ายโครงการ e-Receipt ที่อาจน้อยกว่าคาด เป็นผลของฐานลูกหนี้ส่วนใหญ่ที่มีเงินเดือนต่ำกว่า 30,000 บาท ซึ่งเป็นกลุ่มที่เลือกใช้ digital wallet ได้จำนวนร้านค้าที่เข้าร่วม eReceipt น้อยกว่าปีก่อน และเศรษฐกิจที่ยังไม่ดีอย่างเด่นชัดนอกจากนี้ สินเชื่อที่อาจจะขยายตัวต่ำคาด จากความเข้มงวดในการปล่อยสินเชื่อ เพื่อควบคุม NPL และการควบคุมธุรกิจที่เข้มงวดขึ้น ทั้งการเพิ่มminimum payment, บังคับใช้ responsible lending และ persistent debtด้าน บล. ทรีนีตี้ จำกัด ประเมินว่า คงคำแนะนำ "ถือ" และราคาเป้าหมาย 170.00 บาท อิง FY2024E PBV ที่ 1.7 เท่า (-1 SD below 5-yr average PBV) โดยประเมินกำไรปกติ (ไม่รวมกำไรจากการขายหนี้เสีย) Q3FY24E ที่ 708 ล้านบาท ลดลง -12% YoY แต่ทรงตัว +5% QoQ ต่ำกว่าที่คาดเดิม จาก credit cost และ NPL ที่เพิ่มขึ้นต่อเนื่อง จาก 1) สินเชื่อที่ทรงตัว YoY/QoQ ตามความเข้มงวดในการปล่อยสินเชื่อ, 2) cost of fund เพิ่มเป็น 3.8% และ 3) credit cost ที่สูง 8.4% จากการตัดจำหน่ายหนี้สูญที่เพิ่ม เพื่อรักษาระดับ NPL ให้ทรงตัว 6.3%ทำให้คงกำไรปกติ FY2024E ที่ 2.44 พันล้านบาท (-30% YoY) จากค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้น ทั้งค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย และค่าใช้จ่ายสำรอง เพื่อตัดจำหน่ายหนี้สูญมากขึ้น ขณะที่สินเชื่อจะทรงตัวจากความเข้มงวดในการปล่อยสินเชื่อเพื่อควบคุม NPLอย่างไรก็ตามประเมินว่าบริษัทจะได้ผลบวกโครงการ e-Receipt น้อยจากฐานลูกหนี้ส่วนใหญ่ที่มีเงินเดือนต่ำกว่า 30,000 บาท ซึ่งเป็นกลุ่มที่สามารถเลือกใช้ digital wallet ได้, สินเชื่อที่มีโอกาสขยายตัวต่ำกว่าคาด จากความเข้มงวดในการปล่อยสินเชื่อมากขึ้น เพื่อควบคุม NPL ไม่ให้สูง และกดดันจากความกังวลต่อการควบคุมที่เพิ่มขึ้นในปี 2024 ทั้งเริ่มปรับเพิ่มอัตราผ่อนชำระขั้นต่ำขึ้นเป็น 8% (เดิม 5%) และบังคับใช้ responsible lending ใน ม.ค. 2024 รวมทั้ง persistent debt ใน เม.ย. 2024 ที่ประเมินว่ามีโอกาสที่ลูกหนี้จะเข้าร่วมโครงการคาดประมาณ 2-5%ด้าน บล. ฟิลลิป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ประเมินว่า AEONTS รายงานกำไร3Q66 ลดลง 36% y-y และ 16.1% q-q จากรายได้ดอกเบี้ยที่ลดลง ตามการหดตัวของสินเชื่อ รายได้ขายลูกหนี้ตัดจำหน่ายลดลง การตั้งสำรองสูงขึ้น และมีค่าใช้จ่ายเพิ่มสูงขึ้นด้วย และรายได้ดอกเบี้ยเงินกู้ยืมลดลง ถึงแม้ว่าการตั้งสำรอง และค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยจะลดลงก็ตามทั้งนี้ สินเชื่อของ AEONTS ใน 3Q66 ทรงตัวจากไตรมาสก่อน ถึงแม้ว่าสินเชื่อเช่าซื้อยังคงเติบโตได้ดี5.6% q-q แต่การหดตัวลงของสินเชื่อเงินกู้ยืม และสินเชื่อบัตรเครดิตทำให้สินเชื่อไม่ เติบโต นอกจากนี้ NPL ของ AEONTS ยังคงเพิ่มสูงขึ้นอยุ่ โดยเพิ่มขึ้นเป็น 6.23%จากไตรมาสก่อนที่มี NPL อยู่ 6.18%อย่างไรก็