ออริจิ้นฯปิดดีลแปลงใหญ่'ศรีราชา'ลุยปั๊มมิกซ์ยูส"คอนโด-โรงแรม."พันยูนิต ต่อยอดโปรแกรมลงทุน

JLL ประกาศความสำเร็จ ปิดการขายที่ดินขนาด 10 ไร่ ริมถนนศรีราชา-หนองค้อ ให้กับออริจิ้น เนชั่นวายด์ ลุยปั้นโปรเจกต์มิกซ์ยูสใหญ่ คอนโด โรงแรม รวม 1,000 ยูนิต ด้านซีอีโอใหญ่ "นายพีระพงศ์ จรูญเอก" เผย 4 เสาหลักขับเคลื่อนธุรกิจสู้ความท้าทาย เผยปี 66 สร้างผลงานดี ยอดขาย 47,265 ล้านบาท เติบโตจากเป้า 105% ขณะที่ยอดขายโครงการที่ศรีราชา ปิดการขายไปแล้วธุรกิจภายใต้ปีกบริษัทออริจิ้น จำกัด (มหาชน) หรือ ORI ผู้พัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ครบวงจร ยังคงเดินหน้าตามแผนโรดแมพในการพัฒนาโครงการที่อยู่อาศัยตามหัวเมืองท่องเที่ยวสำคัญ รองรับลูกค้าคนไทยและชาวต่างชาติที่มองหาการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ล่าสุดทาง บริษัท โจนส์ แลง ลาซาลล์ (JLL) ประกาศความสำเร็จในการเป็นตัวแทนแต่เพียงผู้เดียวให้แก่เจ้าของที่ดิน (Sole Agent) ปิดการขายที่ดินขนาด 10 ไร่ ริมถนนศรีราชา-หนองค้อ เมื่อเดือนธันวาคมที่ผ่านมา ที่ดินนี้ทางผู้ซื้อจะพัฒนาเป็นโครงการมิกซ์ยูสขนาดใหญ่ ประกอบด้วยโรงแรมและคอนโดมิเนียม ขนาด 1,000 ยูนิตที่จะใช้ชื่อว่า The Origin Sriracha การซื้อขายนี้นับเป็นการซื้อขายที่ดินสำหรับพัฒนาคอนโดมิเนียมและการพัฒนาทางพาณิชย์ที่ใหญ่ที่สุดในศรีราชาในปี 2566เป็นผู้พัฒนาโครงการคอนโดมิเนียมในหัวเมืองใหญ่ มีจุดเริ่มต้นจากการพัฒนาในแถบเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) มีหลากหลายโครงการที่ถือเป็นระดับเมกะโปรเจกต์และได้รับกระแสตอบรับที่ดีจากผู้บริโภค ซึ่งปัจจุบันได้พัฒนาโครงการออริจิ้น ดิสทริค แหลมฉบัง-ศรีราชา (Origin District Laemchabang-Sriracha) บริเวณตรงข้าม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา จ.ชลบุรี โครงการออริจิ้น สมาร์ท ซิตี้ ระยอง (Origin Smart City Rayong) เมืองอัจฉริยะบนพื้นที่กว่า 24 ไร่ บริเวณแยกเนินสำลี จ.ระยองนอกจากนี้ ออริจิ้น เนชั่นวายด์ฯ ยังได้ประกาศการลงทุนก่อสร้างโครงการเมกะโปรเจกต์ที่ชื่อ “ออริจิ้น รีสอร์ท เวิล์ด” (Origin Resort World) ขึ้นมา โดยจะผนึกธุรกิจของบริษัทในเครือมาร่วมกันพัฒนาอาณาจักรมิกซ์ยูสในทำเลท่องเที่ยวศักยภาพ ซึ่งมี 2ทำเลใหม่ที่เปิดเพิ่ม ได้แก่ "ภูเก็ต บางเทา บีช และเขาใหญ่" มูลค่ารวมกว่า 11,000 ล้านบาทยึด 4 เสาหลัก ขับเคลื่อนธุรกิจสู้ความท้าทายประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) หรือ ORI ได้กล่าวถึงผลงานในปี 2566 ว่า มียอดขาย (Presales) จากโครงการที่อยู่อาศัยอยู่ที่ประมาณ 47,265 ล้านบาท ทะลุเป้าหมายทั้งปีที่ 45,000 ล้านบาท คิดเป็น 105% จากเป้าหมายที่ตั้งไว้ และเติบโตจากช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมาประมาณ 15% พร้อมทั้งทำสถิติยอดขายสูงสุดนับตั้งแต่ก่อตั้งบริษัท (All Time High) อีกครั้งโดยจากยอดขายดังกล่าว แบ่งเป็นยอดขายจากโครงการคอนโดมิเนียม 34,704 ล้านบาท หรือราว 73% และยอดขายจากโครงการบ้านจัดสรรภายใต้บริษัท บริทาเนีย จำกัด (มหาชน) 12,561 ล้านบาท หรือประมาณ 27% หากแบ่งตามสถานะโครงการ มีสัดส่วนยอดขายจากโครงการพร้อมอยู่ (Ready to move) ประมาณ 53% และยอดขายจากกลุ่มโครงการที่เพิ่งเปิดขายหรืออยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง (Ongoing) อีกราว 47%สำหรับโครงการเปิดใหม่ปี 2566 ที่สามารถปิดการขายได้หลังเปิดขาย ได้แก่ โซ ออริจิ้น ศิริราช, ออริจิ้น เพลส เพชรเกษม, ออริจิ้น เพลส พหล 59 สเตชั่น และ ดิ ออริจิ้น เซ็นเตอร์ ภูเก็ต โดยแต่ละโครงการมีความโดดเด่นทั้งด้านศักยภาพทำเล ฟังก์ชันที่โดดเด่น ราคาที่คุ้มค่าเมื่อเทียบกับคู่แข่งในทำเลเดียวกันที่สำคัญ นายพีระพงศ์ ได้กล่าวถึงกลยุทธ์ที่ขับเคลื่อนให้ ออริจิ้นฯ ประสบความสำเร็จในการพัฒนาโครงการ ว่า ที่ผ่านมา ออริจิ้น ยึดหลัก 4 อย่างในการก้าวผ่านความท้าทายเหล่านี้ ได้แก่1.ทำเลต้องดี เลือกทำเลที่มีความต้องการซื้อจริง เน้นเฉพาะทำเลใกล้รถไฟฟ้า เส้นทางคมนาคมสายหลัก ใกล้สถานที่สำคัญ2.เซ็กเมนท์ต้องแตกต่าง เลือกเซ็กเมนท์ที่คู่แข่งไม่มาก แต่มีกำลังซื้อแข็งแกร่ง และมีแนวโน้มเติบโต เช่น เซ็กเมนท์สำหรับ Pet Lover และ กลุ่มนักลงทุน Investment Program3.ฟังก์ชันต้องตอบโจทย์การใช้ชีวิตของคนยุคใหม่ เน้นฟังก์ชันที่ใช้งานได้จริงและ 4.ใน 1 โครงการต้องตอบโจทย์ลูกค้าได้หลายกลุ่ม เช่น โครงการคอนโด Pet Lover ไม่ได้ขายเฉพาะคนเลี้ยงสัตว์ มีแยกตึกหรือแยกชั้น เพื่อขายทั้งคนเลี้ยงสัตว์และไม่เลี้ยงสัตว์ หลายโครงการต้องพัฒนาเป็นมิกซ์โปรดักท์ เพื่อให้ตอบโจทย์ลูกค้าที่มีกำลังซื้อหลากหลาย หลายโครงการทำเป็นมิกซ์ยูส เพื่อให้ตอบโจทย์การใช้ชีวิตได้ครบวงจร หลายโครงการต้องตอบโจทย์ทั้งผู้ซื้ออยู่เองและซื้อลงทุนระยะยาว.