QTCG เตรียมขาย IPO 180 ล้านหุ้น หลัง ก.ล.ต.นับหนึ่งไฟลิ่ง

นายกิตติชัย นาคะประเสริฐกุล รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายวาณิชธนกิจ บล.ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) ในฐานะบริษัทที่ปรึกษาทางการเงิน บมจ.คิวทีซีจี (QTCG) เปิดเผยว่า สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ได้นับหนึ่งแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และร่างหนังสือชี้ชวนของ QTCG เพื่อเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนครั้งแรกต่อประชาชน (IPO) จำนวน 180 ล้านหุ้น คิดเป็น 30% ของจำนวนหุ้นสามัญที่จำหน่ายแล้วทั้งหมดภายหลัง IPO ด้วยมูลค่าที่ตราไว้ (พาร์) หุ้นละ 0.50 บาท คาดว่าจะเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ (mai) ภายในไตรมาส 1/67 ในหมวดธุรกิจอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้างปัจจุบัน QTGC มีทุนจดทะเบียน 300 ล้านบาท คิดเป็นจำนวนหุ้น 600 ล้านหุ้น แบ่งเป็นทุนที่ออกและเรียกชำระแล้ว 210 ล้านบาท และมีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ต่ำกว่า 40% ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลบริษัทดำเนินธุรกิจด้านงานรับเหมาติดตั้งงานระบบวิศวกรรมประกอบอาคาร (Mechanical & Electrical: M&E) อย่างครบวงจร ประกอบด้วย 1) ระบบไฟฟ้าและการสื่อสาร 2) ระบบปรับอากาศและการระบายอากาศ 3) ระบบสุขาภิบาลและระบบประปา และ 4) ระบบป้องกันไฟภายในอาคารด้วยประสบการณ์กว่า 22 ปี ทำให้บริษัทมีทีมวิศวกรที่มากด้วยประสบการณ์ และมีศักยภาพให้บริการรับเหมาติดตั้งงานระบบวิศวกรรมภายในอาคารทุกระบบอย่างครบวงจร ทั้งในรูปแบบผู้รับเหมาหลัก (Main contractor) และในรูปแบบผู้รับเหมาช่วง (Subcontractor) ซึ่งรูปแบบการให้บริการของบริษัทสามารถตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ จนได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าในการดำเนินงานติดตั้งระบบวิศวกรรมประกอบอาคารอย่างต่อเนื่องบริษัทมีกลุ่มลูกค้าเป้าหมายกระจายในหลากหลายอุตสาหกรรม ประกอบด้วย กลุ่มโรงไฟฟ้า กลุ่มโรงงานอุตสาหกรรม กลุ่มอาคาร กลุ่มโรงพยาบาล กลุ่มโรงแรม เป็นต้น และด้วยจุดเด่นการเป็นหนึ่งในผู้นำด้านวิศวกรรมงานระบบครบวงจรของไทย ส่งผลให้บริษัทพร้อมขับเคลื่อนธุรกิจสู่การสร้างโอกาสการเติบโตอย่างต่อเนื่องในอนาคตนายธิติวัฒน์ เงินนำโชคธนรัตน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร QTCG เปิดเผยว่า การเข้าตลาด mai ถือเป็นก้าวสำคัญในการเสริมสร้างศักยภาพทางการเงิน เพื่อสยายปีกและต่อยอดธุรกิจให้แข็งแกร่ง และเพิ่มโอกาสการรับงานโครงการต่างๆ เพิ่มมากขึ้นในอนาคตวัตถุประสงค์การระดมทุนในครั้งนี้จะนำไปใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินธุรกิจปกติของบริษัทภายในปี 67-68 ซึ่งจะช่วยเพิ่มศักยภาพการแข่งขันขยายโอกาสสู่การสร้างมูลค่าเพิ่ม เพื่อมุ่งสู่การเป็นผู้นำธุรกิจให้บริการด้านรับเหมาติดตั้งงานระบบวิศวกรรมประกอบอาคาร (Mechanical & Electrical: M&E) อย่างครบวงจรของประเทศไทย ซึ่งสอดรับกับวิสัยทัศน์ที่จะพัฒนาคุณภาพงาน เพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้แก่ลูกค้า จากการใส่ใจความต้องการของลูกค้า การบริหารงานที่ดี การควบคุมกระบวนการทำงาน การบริหารและจัดการโครงการที่มีประสิทธิภาพภายใต้มาตรฐานสากลภาพรวมผลการดำเนินงานในปี 64-65 และงวด 9 เดือนแรกปี 66 บริษัทมีรายได้จากงานก่อสร้างและงานบริการ 625.48 ล้านบาท 905.50 ล้านบาท และ 590.52 ล้านบาท ตามลำดับ เป็นผลจากการเติบโตของรายได้ที่รับรู้จากงานก่อสร้างในการให้บริการรับเหมาติดตั้งระบบวิศวกรรมประกอบอาคารเป็นหลัก ด้านกำไรสุทธิ 23.43 ล้านบาท 101.76 ล้านบาท และ 25.60 ล้านบาท ตามลำดับงวด 9 เดือนปี 66 บริษัทมีกำไรสุทธิจำนวน 25.60 ล้านบาท ลดลงจากช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้าจำนวน 50.34 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตราการลดลงที่ร้อยละ 66.28 โดยมีสาเหตุหลักมาจากกลุ่มบริษัทไม่มีรายได้จากธุรกิจบริหารสินทรัพย์ ไม่มีรายได้ดอกเบี้ยจากเงินให้สินเชื่อแก่สินทรัพย์ด้อยคุณภาพจำนวน 4.66 ล้านบาท และกำไรจากการขายเงินให้สินเชื่อแก่สินทรัพย์ด้อยคุณภาพ จำนวน 25.87 ล้านบาท รวมถึงกำไรจากการกลับรายการ (ผลขาดทุน) ด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น 19.21 ล้านบาท ซึ่งมีมูลค่ารวมในงวด 9 เดือนปี 65 จำนวน 49.74 ล้านบาท หากตัดผลกระทบดังกล่าวออกไป บริษัทจะมีกำไรสุทธิ 26.20 ล้านบาท และ 25.60 ล้านบาท ซึ่งเป็นระดับที่ใกล้เคียงกันณ วันที่ 25 ธ.ค.66 บริษัทมีมูลค่างานที่ยังไม่ได้รับรู้รายได้ประมาณ 1,248 ล้านบาท ส่วนใหญ่เป็นงานขนาดใหญ่ในกลุ่มลูกค้าที่มีชื่อเสียง เช่น โครงการ CIB International school โครงการ คอนโด ชูช์ ราชเทวี (SHUSH) โครงการก่อสร้างอาคารกระทรวงมหาดไทย โครงการพัฒนาพื้นที่ส่วนขยาย ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ โซน C โครงการ วัน อมตะ โครงการก่อสร้างอาคารใหม่ตลาดยิ่งเจริญ โครงการ KIS International school เป็นต้น