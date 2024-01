YLG จับมือ AIS สะสมทองผ่าน Get Gold รับ AIS Points ไม่อั้น

วายแอลจีร่วมมือ AIS ออกแคมเปญพิเศษเฉพาะลูกค้า AIS สะสม AIS Points ได้ไม่อั้น เมื่อลงทุนทองคำผ่าน GET GOLD by YLG! แอปพลิเคชันซื้อขายทองคำ Gold Spot แบบเรียลไทม์ 24 ชั่วโมง และเข้าถึงง่ายผ่านปลายนิ้วด้วยสมาร์ทโฟน ใช้เงินลงทุนขั้นต่ำเพียง 100 บาท เผยปี 2566 ทองคำเปลี่ยนแปลงอย่างน่าสนใจ เพิ่มขึ้น +13.11% ดึงดูดคนรุ่นใหม่เข้าลงทุนในทองคำมากขึ้น

นางพวรรณ์ นววัฒนทรัพย์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท วายแอลจี บูลเลี่ยน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (YLG) กล่าวว่า ภาพรวมการเคลื่อนไหวทองคำปี 2566 ที่ผ่านมาถือว่าปรับตัวเพิ่มขึ้นค่อนข้างมาก โดยต้นปีราคาทองคำเปิดตลาดที่ 1,823.58 ดอลลาร์สหรัฐต่อทรอยออนซ์ และปิดท้ายปีที่ 2,062.68 ดอลลาร์สหรัฐต่อทรอยออนซ์ คิดเป็นการปรับตัวขึ้นถึง 239.10 ดอลลาร์สหรัฐต่อทรอยออนซ์ หรือ 13.11% โดยการปรับตัวขึ้นมาอย่างโดดเด่นจะอยู่ที่ช่วงไตรมาส 4/2566 เนื่องจากเป็นช่วงที่ดอกเบี้ยนโยบายของธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด) เริ่มนิ่ง และมีการคาดการณ์อย่างเป็นวงกว้างว่าเฟดใกล้ที่จะเข้าสู่วงจรการปรับลดดอกเบี้ยนโยบายในช่วงปลายไตรมาส 1/2567 ถึงไตรมาส 2/2567 ทั้งนี้จากการปรับตัวขึ้นมาของทองคำทำให้ตลาดคาดการณ์ว่าทองคำจากนี้ไปจนถึง 3-5 ปีข้างหน้าจะมีแนวโน้มการเคลื่อนไหวเป็นขาขึ้น ตามนโยบายดอกเบี้ยที่น่าจะปรับตัวลดลงไปอีก 3-5 ปี ทำให้นักลงทุนทั้งรายใหญ่และรายย่อยกลับเข้ามาลงทุนในทองคำอย่างมีนัยสำคัญอีกครั้งเพื่อรอปัจจัยบวกจากทิศทางดอกเบี้ยขาลง และความเสี่ยงในสภาวะเศรษฐกิจทั่วโลกอาจเป็นอีกหนึ่งปัจจัยบวกต่อทองคำในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัยด้วยเช่นกันอย่างไรก็ดี ในช่วง 5 ปี ที่ผ่านมาตลาดทองคำเริ่มมีสัญญาณการเปลี่ยนแปลงที่น่าสนใจโดยวายแอลจีได้ทำการสำรวจพบว่านักลงทุนเกือบ 50% เริ่มเป็นกลุ่มคนรุ่นใหม่อายุต่ำกว่า 40 ปี ที่เข้ามาลงทุนในทองคำ แตกต่างจากก่อนหน้าที่ส่วนใหญ่จะเป็นกลุ่มผู้ประกอบการจิวเวลรี และนักลงทุนวัยผู้ใหญ่ที่สนใจลงทุนในทองคำ และรูปแบบการลงทุนในทองคำปรับมาสู่การลงทุนออนไลน์มากถึง 47.64%จากเทรนด์การเปลี่ยนแปลงดังกล่าว วายแอลจีจึงได้พัฒนาผลิตภัณฑ์การลงทุนในทองคำเพื่อให้ตอบโจทย์ความต้องการคนรุ่นใหม่อย่างต่อเนื่อง ล่าสุดได้จับมือกับบริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) หรือ AIS เพื่อออกแคมเปญครั้งแรก! ต้อนรับใหม่ 2024 พิเศษสำหรับลูกค้า AIS โดยเฉพาะให้สามารถซื้อทองพร้อมยังได้พ้อยท์เพิ่มกลับไป เมื่อเปิดบัญชีซื้อขายทองคำผ่านแอปพลิเคชัน GET GOLD by YLG! เพื่อเป็นการเปิดประสบการณ์ใหม่และสร้างโอกาสในการลงทุนทองคำผ่าน GET GOLD by YLG! แอปพลิเคชันซื้อขายทองคำ Gold Spot แบบเรียลไทม์ 24 ชั่วโมง และเข้าถึงง่ายผ่านปลายนิ้วด้วยสมาร์ทโฟน สมัครสามารถยืนยันตัวตนพร้อมยื่นเอกสารผ่านแอปพลิเคชัน รู้อนุมัติได้ภายในวันเดียว และสามารถทำการซื้อขายทองคำได้ทันที ด้วยเงินลงทุนขั้นต่ำเพียง 100 บาททั้งนี้ เพื่อเป็นการตอกย้ำพฤติกรรมการลงทุนทองคำให้สอดคล้องกับนักลงทุนรุ่นใหม่ ผ่านระบบออนไลน์ มือถือเครื่องเดียวก็สามารถดูราคาทอง และเลือกกดซื้อขายหรือออมทองได้ โดยไม่ต้องไปที่หน้าร้าน ตอบโจทย์นักลงทุนให้สามารถลงทุนทองคำในแบบชีวิตที่เป็นคุณ ด้วยเงินเริ่มต้นเพียง 100 บาทเท่านั้นโดยการร่วมมือกันระหว่าง AIS และ YLG เพื่อออกโปรโมชันในครั้งนี้ พิเศษสำหรับลูกค้า AIS เมื่อเปิดบัญชีซื้อขายทองคำผ่านแอปพลิเคชัน GET GOLD by YLG! รับ AIS Points 3 ต่อ! เพียงกรอกโค้ด “YLGAIS” ระยะเวลาโปรโมชันวันที่ 3 มกราคม 2567-31 มีนาคม 2567ต่อที่ 1 ลูกค้าใหม่* เมื่อสมัครและเปิดบัญชีครั้งแรกสำเร็จ รับคะแนนสะสม AIS Points 100 คะแนน(หมายเหตุ: ลูกค้าสมัครสำเร็จที่จะได้รับ points จะต้องเเนบเอกสารครบถ้วนเท่านั้น)ต่อที่ 2 ลูกค้าใหม่ “ซื้อทองคำครั้งแรก” ทุกๆ น้ำหนักทองคำ 1 บาท รับคะแนนสะสม AIS Points 100 คะแนน จำกัดสูงสุด 400 คะแนน เมื่อซื้อทองคำครั้งเเรก น้ำหนักทองคำ 1 บาท จะได้รับคะแนนสะสม AIS Points 100 คะแนน จำกัด 1 บัญชีมีสิทธิได้รับคะแนนสะสม AIS Points สูงสุด 400 คะแนนเท่านั้น ลูกค้า AIS ที่จะได้รับสิทธิพิเศษนี้ จะได้เฉพาะการซื้อทองคำผ่านเอปพลิเคชัน GET GOLD by YLG ในครั้งแรกของการซื้อทองคำเท่านั้นต่อที่ 3 เมื่อทำรายการ “ซื้อ” หรือ “ขาย” ทองคำในแต่ละเดือน สะสมน้ำหนักทองคำครบทุกๆ 1 บาท จะได้รับคะแนนสะสม AIS Points เพิ่มอีก 1 คะแนน โดยไม่จำเป็นต้อง “ซื้อ” หรือ “ขาย” ทองคำน้ำหนัก 1 บาท ภายใน 1 ครั้ง แต่สามารถนับเป็นยอดน้ำหนักทองคำสะสมรวมภายในเดือน เพื่อรับคะแนนสะสม AIS Points ได้เช่นกันหมายเหตุ : การนับน้ำหนักทองคำสะสมเเยกเป็น “การซื้อ” และ“การขาย” ไม่นับน้ำหนักทองคำสะสมรวมกัน*เฉพาะลูกค้าใหม่ที่ไม่เคยมีบัญชีประเภทใดๆ มาก่อน