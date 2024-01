YLG เปิด 4 ทริก มือใหม่ลงทุนทองอย่างไรให้ได้กำไรรับปีมังกร

วายแอลจีเผยปีนี้นักลงทุนรุ่นใหม่เบนเข็มสู่ตลาดทองคำมากขึ้น โดยเฉพาะการเทรดทองออนไลน์ เปิด 4 เทคนิค ลงทุนทองอย่างไรให้ปังรับปีมังกร และลงทุนทองคำแท่งกำไรดีกว่าทองรูปพรรณ ย้ำปีนี้ทองคำภาพรวมเป็นขาขึ้นมีโอกาสทำนิวไฮที่ 2,300 ดอลลาร์สหรัฐต่อออนซ์ แนะนักลงทุนหน้าใหม่ยังมีโอกาสเข้าเล่นรอบเก็งกำไรระยะสั้น

นางพวรรณ์ นววัฒนทรัพย์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท วายแอลจี บูลเลี่ยน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (YLG) กล่าวว่า ปี 2567 เป็นปีที่สร้างปรากฏการณ์ใหม่สำหรับตลาดทองคำ เนื่องจากมีนักลงทุนรุ่นใหม่เข้ามาลงทุนในทองคำมากกว่าทุกปีที่ผ่านมา โดยล่าสุดสัดส่วนนักลงทุนทองคำออนไลน์ พบว่ามีอายุต่ำกว่า 40 ปี มากขึ้นเกือบครึ่ง อย่างไรก็ดี แม้ว่านักลงทุนรุ่นใหม่จะสนใจลงทุนทองคำแบบซื้อขาย เล่นรอบ แต่มีบางส่วนที่ต้องการซื้อทองคำกายภาพเพื่อนำไปถือครองไว้ หรือมอบเป็นของขวัญในโอกาสพิเศษ เช่น ปีใหม่ ตรุษจีน เป็นต้นโดยวายแอลจีมีคำแนะนำสำหรับนักลงทุนมือใหม่ในการลงทุนทองคำเพื่อให้ได้กำไรที่ดีมีดังนี้1.เลือกลงทุนผ่านร้านทองที่มีความน่าเชื่อถือ เนื่องจากปัจจุบันมิจฉาชีพหลอกลงทุนในทองคำมีจำนวนมาก โดยมีจุดสังเกตคือจะมีข้อความจูงใจว่าจะสามารถทำกำไรได้สูงเกินความเป็นจริงภายในระยะเวลาอันสั้น ทั้งนี้แม้ว่าเพจต่างๆ จะนำรูปของผู้บริหารร้านทอง และรูปทองที่มีสัญลักษณ์ร้านทองที่มีชื่อเสียงไปใช้ในการโปรโมตไม่ได้การันตีว่าเป็นเพจจริงเสมอไป ซึ่งหากนักลงทุนไม่แน่ใจ สามารถตรวจสอบรายชื่อสมาชิกค้าทองคำแห่งประเทศไทยได้จากสมาคมค้าทองคำแห่งประเทศไทย2.ลงทุนในทองคำ 99.99 ทำได้กำไรได้ดีกว่า 96.5 เนื่องจากทอง 99.99 เป็นที่ยอมรับในระดับโลก สามารถนำไปขายที่ตลาดต่างประเทศได้ รวมถึงให้ส่วนต่างราคาที่ดีกว่า 96.5 โดยทองคำ 99.99 ที่จะนำไปขายต่างประเทศนั้นจะต้องเป็นทองคำที่ซื้อจากร้านที่ได้รับการรองรับจากสมาคมตลาดทองคำแห่งลอนดอน หรือ LBMA3.ไม่ไล่ราคาขณะที่ทองคำปรับตัวสูงอย่างต่อเนื่อง หากต้องการเล่นรอบเพื่อทำกำไร ควรจะต้องวางแผนอย่างรอบคอบ และรอให้ราคาปรับตัวลงก่อน เพื่อรอทดสอบตามบริเวณแนวรับที่มีนัยสำคัญ แล้วค่อยพิจารณาเข้าซื้อ4.สำหรับการลงทุนในทองคำกายภาพ หากต้องการซื้อเพื่อลงทุน การลงทุนในทองคำแท่งจะมีต้นทุนต่ำกว่าทองรูปพรรณ เนื่องจากไม่มีค่ากำเหน็จ อีกทั้งขายได้ราคาดีกว่า สามารถขายได้ตามราคาเคลื่อนไหวแบบเรียลไทม์ แต่ทองรูปพรรณนอกจากโดนหักค่ากำเหน็จแล้ว หากไม่ได้นำไปขายร้านเดิมที่ซื้อมาจะได้ราคาต่ำกว่าสำหรับผู้ที่ต้องการเข้ามาลงทุนทองคำในปีนี้แต่กังวลว่าราคาทองคำยังทรงตัวอยู่ในระดับสูงนั้น มองว่าสามารถเข้ามาลงทุนเก็งกำไรระยะสั้นได้ โดยรอเข้าซื้อจังหวะที่ราคาปรับตัวลงมาทดสอบบริเวณแนวรับสำคัญ 2,000 ดอลลาร์ต่อออนซ์ และแนวรับถัดไป 1,982 ดอลลาร์ต่อออนซ์ เพื่อทำกำไรระยะสั้นจากการแกว่งตัวขึ้นไปทดสอบแนวต้านบริเวณ 2,071-2,089 ดอลลาร์ต่อออนซ์ ขณะที่ทองคำแท่งในประเทศ 96.5% ประเมินแนวรับที่บริเวณ 32,800-33,100 บาทต่อบาททองคำ และแนวต้านพิจารณาที่โซน 34,300-34,600 บาทต่อบาททองคำ (คำนวณด้วยค่าเงินบาท 34.95 บาทต่อดอลลาร์ ณ วันที่ 9 มกราคม 2567 เวลา 15.35น.)อย่างไรก็ดี ภาพรวมการเคลื่อนไหวของทองคำปี 2567 จะยังคงเป็นขาขึ้น และมีโอกาสทำนิวไฮ เนื่องจากปีนี้มีปัจจัยบวกต่อตลาดทองคำมีมากกว่าปัจจัยลบ โดยเฉพาะอัตราดอกเบี้ยนโยบายสหรัฐฯ เข้าสู่วงจรขาลง อีกทั้งความกังวลการขยายตัวของเศรษฐกิจทั่วโลก ความเสี่ยงด้านภูมิรัฐศาสตร์ ซึ่งสอดคล้องกับทางด้านเจพีมอร์แกนที่คาดการณ์ว่า ราคาทองคำในตลาดโลกจะพุ่งขึ้นอย่างแข็งแกร่งในปี 2567 โดยจะพุ่งทำระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์อีกครั้งที่ 2,300 ดอลลาร์ต่อออนซ์ ทั้งนี้ระหว่างทางจะมีแรงเทขายทำกำไรสลับออกมา นักลงทุนจึงต้องซื้อขายอย่างระมัดระวังสำหรับนักลงทุนมือใหม่ที่ยังรับความเสี่ยงได้ไม่มากสามารถลงทุน ผ่านแอปพลิเคชัน GET GOLD by YLG แอปพลิเคชันซื้อขายทองคำ Gold Spot แบบเรียลไทม์ 24 ชั่วโมง ด้วยเงินลงทุนเริ่มต้นขั้นต่ำเพียง 100 บาท เข้าถึงง่ายผ่านปลายนิ้วด้วยสมาร์ทโฟน ผู้สมัครสามารถยืนยันตัวตนพร้อมยื่นเอกสารผ่านแอปพลิเคชัน รู้อนุมัติได้ภายในวันเดียว และสามารถทำการซื้อขายทองคำได้ทันที พิเศษสำหรับลูกค้า AIS เมื่อเปิดบัญชีซื้อขายทองคำผ่านแอปพลิเคชัน GET GOLD by YLG! รับ AIS Points 3 ต่อ! เพียงกรอกโค้ด “YLGAIS” ระยะเวลาโปรโมชันวันที่ 3 มกราคม 2567-31 มีนาคม 2567ต่อที่ 1 ลูกค้าใหม่* เมื่อสมัครและเปิดบัญชีครั้งแรกสำเร็จ รับคะแนนสะสม AIS Points 100 คะแนนต่อที่ 2 ลูกค้าใหม่ “ซื้อทองคำครั้งแรก” ทุกๆ น้ำหนักทองคำ 1 บาท รับคะแนนสะสม AIS Points 100 คะแนน จำกัดสูงสุด 400 คะแนน เมื่อซื้อทองคำครั้งเเรก น้ำหนักทองคำ 1 บาท จะได้รับคะแนนสะสม AIS Points 100 คะแนน จำกัด 1 บัญชีมีสิทธิได้รับคะแนนสะสม AIS Points สูงสุด 400 คะแนนเท่านั้น ลูกค้า AIS ที่จะได้รับสิทธิพิเศษนี้จะได้เฉพาะการซื้อทองคำผ่านเอปพลิเคชัน GET GOLD by YLG ในครั้งแรกของการซื้อทองคำเท่านั้นต่อที่ 3 เมื่อทำรายการ “ซื้อ” หรือ “ขาย” ทองคำในแต่ละเดือน สะสมน้ำหนักทองคำครบทุกๆ 1 บาท จะได้รับคะแนนสะสม AIS Points เพิ่มอีก 1 คะแนน โดยไม่จำเป็นต้อง “ซื้อ” หรือ “ขาย” ทองคำน้ำหนัก 1 บาท ภายใน 1 ครั้ง แต่สามารถนับเป็นยอดน้ำหนักทองคำสะสมรวมภายในเดือน เพื่อรับคะแนนสะสม AIS Points ได้เช่นกันหมายเหตุ : การนับน้ำหนักทองคำสะสมเเยกเป็น “การซื้อ” และ“การขาย” ไม่นับน้ำหนักทองคำสะสมรวมกัน*เฉพาะลูกค้าใหม่ที่ไม่เคยมีบัญชีประเภทใดๆ มาก่อนนอกจากนี้ YLG ยังได้มีโปรโมชันพิเศษสำหรับนักลงทุนที่สนใจลงทุนในสกุลเงินบาทและไม่อยากพลาดการทำกำไรส่วนต่างราคาทองคำในประเทศ พร้อมมีที่ปรึกษาด้านการลงทุนส่วนตัวให้คำแนะนำอย่างใกล้ชิด เมื่อเปิดพอร์ตซื้อขายทองวันนี้กับ YLG Online วางเงินประกันเพียง 50,000 บาท (จากปกติ 100,000 บาท) หรือวางทองเริ่มต้น 2 บาททอง โดยสามารถซื้อทอง 99.99% ได้ทอง 1 กิโลกรัม หรือซื้อทอง 96.5% ได้ทองถึง 10-60 บาททอง สนใจสามารถเปิดบัญชีออนไลน์ได้ที่ : https://bit.ly/3REoCQx