ตลท.แขวนป้าย SP-NP หุ้น ALL

ตลาดหลักทรัพย์ฯ ขึ้นเครื่องหมาย SP-NP "ออลล์ อินสไปร์ ดีเวลลอปเม้นท์" เนื่องจากผู้สอบบัญชีไม่แสดงความเห็นไม่ให้ความเชื่อมั่นต่องบการเงินไตรมาส 3 สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2566 และ SEC อาจสั่งการให้บริษัทแก้ไขงบการเงินได้

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือ ตลท. ระบุว่า ตลาดหลักทรัพย์ฯ ปลดเครื่องหมาย SP หลักทรัพย์บริษัท ออลล์ อินสไปร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) หรือ ALL กรณีนำส่งงบการเงิน Q3/66 และขึ้นเครื่องหมาย SP, NP กรณีผู้สอบบัญชีไม่ให้ข้อสรุปต่องบการเงิน Q3/66 โดยขอให้ผู้ลงทุนศึกษางบการเงินด้วยความระมัดระวังรอบคอบก่อนการตัดสินใจลงทุน โดยมีรายละเอียดดังนี้ทั้งนี้ ตลาดหลักทรัพย์ฯ ปลดเครื่องหมาย SP หลักทรัพย์บริษัท ออลล์ อินสไปร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) หรือ ALL ในวันที่ 9 มกราคม 2567 เนื่องจากบริษัทได้เผยแพร่งบการเงินไตรมาส 3 สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2566 ผ่านระบบเผยแพร่ข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์แล้วอย่างไรก็ดี ตลาดหลักทรัพย์ฯ ขอให้ผู้ลงทุนศึกษาข้อมูลงบการเงินของ ALL ด้วยความระมัดระวังรอบคอบก่อนการตัดสินใจลงทุน โดยผู้สอบบัญชีไม่ให้ข้อสรุปต่อข้อมูลทางการเงินไตรมาสที่ 3 ปี 2566 กรณีการขาดสภาพคล่องทางการเงิน การผิดนัดชำระหนี้ และการถูกฟ้องร้องโดยสรุปฐานะการเงินและผลการดำเนินงานดังนี้ คือ ณ 30 กันยายน 2566 ส่วนของผู้ถือหุ้นติดลบ 956 ล้านบาท ไตรมาส 3 ปี 2566 ขาดทุนสุทธิ 179 ล้านบาท งวด 9 เดือน ปี 2566 ขาดทุนสุทธิ 1,832 ล้านบาททั้งนี้ ตลาดหลักทรัพย์ฯ ขึ้นเครื่องหมาย SP และ NP หลักทรัพย์บริษัท ออลล์ อินสไปร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) หรือ ALL ในวันที่ 9 มกราคม 2567 และวันที่ 10 มกราคม 2567 เนื่องจากผู้สอบบัญชีไม่แสดงความเห็นไม่ให้ความเชื่อมั่นต่องบการเงินไตรมาส 3 สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2566 ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือ ก.ล.ต.อาจสั่งการให้บริษัทแก้ไขงบการเงินได้