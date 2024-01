แสนสิริคิกออฟต้นปี ยก 85 โครงการพร้อมอยู่อัดโปร ‘ให้!’ คืนสูงสุด 3 ล้าน เป้าขายกว่า 1 หมื่นล้าน

แสนสิริรับปีมังกรทองตั้งแต่ต้นปี ประกาศรุก Q1 ตลาดอสังหาฯ ต้นปี 67 ส่งโปรโมชันสุดยิ่งใหญ่ ‘แสนสิริ ให้!’ จัดให้คนอยากมีบ้าน-คอนโดฯ-ทาวน์โฮม คัดรวม 85 โครงการคุณภาพพร้อมเข้าอยู่ทั่วประเทศ ทุกทำเล รับดีมานด์ลูกค้าที่ต้องการที่อยู่อาศัยอย่างต่อเนื่อง ได้มีบ้านง่ายยิ่งขึ้น แสนสิริเปย์ให้ คืนสูงสุด 3 ล้านบาท ลดสูงสุด 3แสนบาท วางเป้ายอดขายกว่า 10,000 ล้านบาท

แคมเปญนี้จะสร้างยอดขายได้กว่า 10,000 ล้านบาท และยังจะเป็นส่วนหนึ่งของการช่วยเร่งเครื่องกระตุ้นตลาดภาคอสังหาฯ และธุรกิจอื่นที่เกี่ยวข้องในภาพรวมได้ช่วงต้นปี

ประธานผู้บริหารสายงานการตลาด บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) ผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ชั้นนำของประเทศ กล่าวว่า แสนสิริคิกออฟต้นปีด้วยการสร้างความคึกคักให้ตลาดอสังหาฯ ในฐานะผู้นำวงการพัฒนาที่อยู่อาศัยที่ประสบความสำเร็จมาตลอดระยะเวลา 40 ปี รวมถึงขานรับมาตรการรัฐที่ประกาศต่ออายุลดค่าธรรมเนียมโอน-จดจำนอง สำหรับการซื้อที่อยู่อาศัยราคาไม่เกิน 3 ล้านบาท ซึ่งช่วยให้คนไทยมีบ้านได้ง่ายขึ้นในปีนี้เราจึงต้องการสร้างความสุขและรอยยิ้ม โดยมอบของขวัญพิเศษต้อนรับปีใหม่ให้คนไทยทุกคนได้มีที่อยู่อาศัยใหม่ ในราคาที่คุ้มค่า กับโครงการพร้อมอยู่คุณภาพและดีไซน์ที่เป็นเอกลักษณ์จากแสนสิริทั้งบ้าน คอนโดฯ และทาวน์โฮม ครอบคลุมหลากหลายทำเลศักยภาพ และระดับราคา เพื่อตอบโจทย์กลุ่มลูกค้าในแต่ละโซนที่ต้องการซื้อที่อยู่อาศัย ซึ่งเราคาดว่าโดยปีใหม่ มีบ้านใหม่ พบกับโครงการพร้อมอยู่จากแสนสิริกว่า 85 โครงการทั่วประเทศ บ้าน และทาวน์โฮม 65 โครงการ และ คอนโดมิเนียม 20 โครงการ ครอบคลุมทุกโซน ทุกทำเลศักยภาพซึ่งแคมเปญแสนสิริ เปย์ให้! บ้านรับคืนสูงสุด 3 ล้านบาท และทาวน์โฮม รับคืนสูงสุด 4 แสนบาท อาทิ- สราญสิริ ราชพฤกษ์-345 บ้านเดี่ยว สไตล์ Modern Farmhouse ย่านราชพฤกษ์ ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์ ใกล้แจ้งวัฒนะ รับคืนสูงสุด 5 แสนบาท ราคา 7.99-14 ล้านบาท- อณาสิริ ศรีนครินทร์-แพรกษา บ้าน และทาวน์โฮม สะดวกทุกการเดินทางเชื่อมต่อเมืองรวดเร็วด้วยรถไฟฟ้าสายสีเขียว สถานีแพรกษา เพียง 3 กม. รับคืนสูงสุด 2 แสนบาท เริ่ม 2.79 ล้านบาท- สิริ เพลส ลาดพร้าว 101 ทาวน์โฮม ใจกลางเมืองใกล้เลียบด่วน เดินทางสะดวก รับคืนสูงสุด 3 แสนบาท* เริ่ม 3.99 ล้านบาท- เศรษฐสิริ กรุงเทพ-ปทุมธานี 2 บ้านเดี่ยว 3 ที่จอดรถ ฟังก์ชันครบครัน พร้อมวิวสนามกอล์ฟ รับคืนสูงสุด 5 แสนบาท* ราคา 12-30 ล้านบาท- XT Phayathai ไลฟ์สไตล์คอนโดฯ ใจกลางพญาไท 2 สถานี จาก BTS สยาม รับคืนสูงสุด 1 ล้านบาท* เริ่ม 4.99 ล้านบาท- NIA By Sansiri ใกล้ทางด่วน และ BTS พระโขนง รับคืนสูงสุด 7 แสนบาท ฟรีส่วนกลาง 5 ปี เริ่ม 2.79 ล้านบาท- THE LINE Vibe คอนโดฯ ใหม่ ตรงข้ามเซ็นทรัลลาดพร้าว ลดสูงสุดกว่า 3 แสนบาท เริ่ม 3.89 ล้านบาทนอกจากนี้ รับเซอร์ไพรส์พิเศษ แสนสิริ ให้! แล้ว ให้! เพิ่มอีก รับโปรพิเศษจาก Lazada กับ 5 โครงการคอนโดมิเนียมพร้อมอยู่ รับเพิ่มทันทีส่วนลดเครื่องใช้ไฟฟ้า 20% สูงสุด 3,000 บาท เมื่อซื้อสินค้าขั้นตํ่า 5,000 บาทขึ้นไป ได้แก่- dcondo Panaa รับคืนสูงสุด 300,000 บาท ฟรีเฟอร์ และส่วนกลาง 1 ปี เริ่ม 1.79 ล้านบาท- THE MUVE Bangna รับคืนสูงสุด 300,000 บาท ฟรีค่าโอน และส่วนกลาง 1 ปี เริ่ม 1.69 ล้านบาท- HAY HUA HIN ลดสูงสุด 40,000 บาท ฟรีเฟอร์ และส่วนกลาง 1 ปี เริ่ม 1.49 ล้านบาท- NIA By Sansiri ใกล้ทางด่วน และ BTS พระโขนง รับคืนสูงสุด 7 แสนบาท ฟรีส่วนกลาง 5 ปี เริ่ม 2.79 ล้านบาท และ XT Phayathai รับคืนสูงสุด 1 ล้านบาท ฟรีค่าโอน และส่วนกลาง 1 ปี เริ่ม 4.99 ล้านบาท