OTO เตรียมเปลี่ยนชื่อเป็น "เพียร์ ฟอร์ ยู"

วันทูวัน คอนแทคส์ เตรียมเปลี่ยนชื่อเป็น "เพียร์ ฟอร์ ยู" ภายใต้ชื่อเทรด PEER เนื่องจากมีแผนขยายการลงทุนในธุรกิจอื่นนอกเหนือจากการให้บริการ Outsourced Contact Center ซึ่งเป็นธุรกิจหลักของบริษัทมาโดยตลอด เพื่อให้มีความสอดคล้องกับแผนการขยายธุรกิจในอนาคตเพื่อสร้างภาพลักษณ์ใหม่ๆ ให้แก่นักลงทุนและผู้ถือหุ้น

นายจิรายุ เชื้อแย้ม ประธานกรรมการบริหาร บริษัท วันทูวัน คอนแทคส์ จำกัด (มหาชน) หรือ OTO รายงานมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 22/2566 ณ วันที่ 28 ธันวาคม 2566 โดยมีสาระสำคัญคือเรื่องการพิจารณาการแก้ไขชื่อบริษัทจากเดิม บริษัท วันทูวัน คอนแทคส์ จำกัด (มหาชน) (ตัวย่อหุ้น OTO) เป็นบริษัท เพียร์ ฟอร์ ยู จำกัด (มหาชน) “Peer for You” พร้อมกำหนดตัวย่อหุ้นใหม่เป็น “PEER” เรื่องการเห็นชอบรับรองรายชื่อผู้ประสงค์ทำการเพิ่มทุนแบบ PP และเรื่องการเห็นชอบเข้าลงทุนในบริษัท Happy Products and Services“วัตถุประสงค์ของการเปลี่ยนชื่อบริษัทในครั้งนี้ เนื่องจากมีแผนขยายการลงทุนในธุรกิจอื่นนอกเหนือจากการให้บริการ Outsourced Contact Center ซึ่งเป็นธุรกิจหลักของบริษัทมาโดยตลอด บอร์ดบริษัทจึงเห็นชอบปรับเปลี่ยนชื่อบริษัทให้มีความสอดคล้องกับแผนการขยายธุรกิจในอนาคตเพื่อสร้างภาพลักษณ์ใหม่ๆ ให้แก่นักลงทุนและผู้ถือหุ้น”ด้านการเพิ่มทุนแบบเฉพาะเจาะจง (Private Placement หรือ PP) มูลค่าการเพิ่มทุน PP ทั้งหมดเป็นจำนวนหุ้น 1,200 ล้านหุ้น หรือมูลค่า 720 ล้านบาท จะถูกนำไปใช้ในการขยายธุรกิจและเป็นเงินทุนหมุนเวียนของบริษัท มีรายชื่อนักลงทุนเด่นๆ หลากหลายท่านที่ให้ความสนใจและตกลงจองซื้อหุ้นเพิ่มทุน 6 รายคือ บริษัท อควา คอร์เปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) AQUA ม.ร.ว.จุลรังษี ยุคล นายจินดาสร แสงฤทธิ์ นายปฏิพล ประวังสุข นายอาดาม อินสว่าง และ น.ส.รฐา วีระพงษ์นอกจากนี้ การประชุมบอร์ดยังมีมติเห็นชอบให้เข้าซื้อหุ้นสามัญของบริษัท Happy Products and Services ซึ่งให้บริการด้าน Tele-Sale เพื่อสร้างเป็นธุรกิจ Smart Call Center แบบครบวงจร เจาะกลุ่มลูกค้าทั้ง B2G B2B ที่เป็นรูปแบบ Inbound และเพิ่ม B2C ซึ่งจัดอยู่ในหมวด Call Center รูปแบบ Outbound โดยบริษัทตั้งเป้าเพิ่มสัดส่วนรายได้และ Target การให้บริการนี้ให้สูงขึ้นกว่าที่เคยมีมา“เราจะทำการ Re-branding ล้างภาพจำเก่าๆ ของ OTO และแสดงให้เห็นถึงการ Turn Around ใหม่ในชื่อ “PEER” ซึ่งจะเป็นธุรกิจที่สมบูรณ์แบบ มีความเปลี่ยนแปลงที่ชัดเจน ทั้งด้านโครงสร้างผู้ถือหุ้น โครงสร้างธุรกิจ ทีมผู้บริหาร รวมถึงวิธีการและแนวทางการดำเนินงาน อันจะก่อให้เกิดรายได้ที่มั่นคง กำไรเติบโตในอนาคต” นายจิรายุ กล่าวเสริมปัจจุบันธุรกิจของบริษัทประกอบด้วย 2 ธุรกิจ คือ 1.) “Smart Call Center” และ 2.) ธุรกิจ Fintech “P2P Lending Platform” (อยู่ระหว่างการพิจารณาอนุมัติจากธนาคารแห่งประเทศไทยในการซื้อขายหุ้นจากผู้ถือหุ้นปัจจุบัน)