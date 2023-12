ศุภาลัย ลุยต่ออสังหาฯแดนจิงโจ้แสนลบ. ผนึกพันธมิตร 'Stockland'ทุ่ม2.5หมื่นล.ปิดดีลยักษ์12โครงการ

ศุภาลัย ไม่หยุดเติบโต ปิดดีลยักษ์ส่งท้ายปี 66 จับมืออสังหาฯแถวหน้าแดนจิงโจ้ ตั้งกิจการร่วมค้าใหม่ อัดเม็ดเงินลงทุนรวม 25,300 ลบ.ขยายเพิ่ม 12 โครงการใหม่ มูลค่าโครงการเฉพาะศุภาลัยกว่า 137,700 ล้านบาท ปักหมุดใน 4-5 เมืองสำคัญ เจาะเมืองใหม่ "ซิดนีย์" และ "วูลลองกอง" ในรัฐนิว เซาท์ เวลล์ จับตาไตรมาส 4 ปี 66 ข้ามถึงไตรมาสแรกปี 67 รับส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนจำนวนมาก

Supalai Australia Holdings Pty Ltd (บริษัทย่อยของบมจ. ศุภาลัย) ตั้งกิจการร่วมค้ากับ Stockland Communities Partnership HoldCo Pty Ltd หนึ่งในบริษัทจดทะเบียนอสังหาริมทรัพย์ที่ใหญ่ที่สุดในออสเตรเลีย ในชื่อ "SSRCP HoldCo Pty Ltd" ทุ่มลงทุนมหาศาลครั้งใหม่กว่า 530 ล้านเหรียญออสเตรเลีย หรือราว 12,600 ล้านบาท ปิดดีลซื้อโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ 12 โครงการ ใน 4 รัฐ 5 เมืองใหญ่

ซิดนีย์ (Sydney) และวูลลองกอง (Wollongong) ในรัฐนิว เซาท์ เวลล์ (New South Wales) โดยคิดเป็นมูลค่าโครงการทั้ง 12 โครงการในสัดส่วนของศุภาลัย 5,785 ล้านเหรียญออสเตรเลีย หรือกว่า 137,700 ล้านบาท

เป็นหนึ่งในหลายประเทศ ที่บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน) ให้ความสำคัญในการลงทุนมาอย่างต่อเนื่อง และดำเนินธุรกิจมาครบรอบ 10 ปี เนื่องจากออสเตรเลียเป็นประเทศที่มีขนาดใหญ่ มีสภาพเศรษฐกิจและการเมืองที่มั่นคง มีทรัพยากรธรรมชาติมาก ผู้บริโภคมีกำลังซื้อสูง ประกอบกับมีชาวต่างชาติอพยพเข้าประเทศเพิ่ม จึงมีความต้องการที่อยู่อาศัยของประชาชนต่อเนื่อง ค่าเงินมีความผันผวนน้อยล่าสุดคิดเป็นมูลค่าโครงการในสัดส่วนของศุภาลัย 5,785 ล้านเหรียญออสเตรเลีย หรือกว่า 137,700 ล้านบาทประธานกรรมการบริหาร บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 12/2566 เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2566 ได้มีมติอนุมัติในหลักการให้ Supalai Australia Holdings Pty Ltd (บริษัทย่อยของบมจ. ศุภาลัย) เข้าร่วมลงทุนกับ Stockland Communities Partnership HoldCo Pty Ltd ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ Stockland Corporation Ltd หนึ่งในบริษัทจดทะเบียนอสังหาริมทรัพย์ที่ใหญ่ที่สุดในออสเตรเลีย โดยจัดตั้งเป็นกิจการร่วมค้าใหม่ คือ "SSRCP HoldCo Pty Ltd" และได้มีการลงนามในสัญญากิจการร่วมค้า เพื่อลงทุนในโครงการอสังหาริมทรัพย์ในประเทศออสเตรเลียมูลค่ารวม 1,063 ล้านเหรียญออสเตรเลีย หรือราว 25,300 ล้านบาทโดย Supalai Australia Holdings Pty Ltd ได้ลงทุนในสัดส่วนร้อยละ 49.9 ซึ่งเป็นเงินลงทุนกว่า 530 ล้านเหรียญออสเตรเลีย หรือราว 12,600 ล้านบาท ขณะที่ Stockland Communities Partnership HoldCo Pty Ltd ลงทุนร้อยละ 50.1 เพื่อร่วมกันซื้อโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เกือบทั้งหมดจากหนึ่งในบริษัทอสังหาริมทรัพย์แถวหน้าของออสเตรเลีย Lendlease Corporation Limited เป็นจำนวนถึง 12 โครงการ ใน 4 รัฐ 5 เมืองสำคัญ ซึ่งหนึ่งในนั้นเป็นเมืองที่ ศุภาลัย ไม่เคยขยายตลาดมาก่อน คือศุภาลัย ได้ขยายการลงทุนในโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ไปยังประเทศออสเตรเลียตั้งแต่ปี 2557 จนถึงปัจจุบันมีการลงทุนไปแล้ว 12 โครงการ มูลค่าไม่ต่ำกว่า 10,000 ล้านบาท ซึ่งได้รับผลตอบรับจากลูกค้าอย่างดีมาอย่างสม่ำเสมอ โครงการที่บริษัทฯ เข้าไปร่วมลงทุนทั้งหมดเป็นโครงการอสังหาริมทรัพย์ที่ดำเนินกิจการอยู่แล้ว ทำให้หลังจากโอนกรรมสิทธิ์จาก Lendlease Corporation Limited ทุกโครงการก็จะสามารถทำรายได้เข้าสู่กิจการค้าร่วมใหม่ของบริษัทฯ ได้ทันทีทั้งนี้ ยอดขายรวมจาก 12 โครงการก่อนหน้านี้ ตามสัดส่วนการถือหุ้นของศุภาลัย เป็นมูลค่า 894 ล้านดอลลาร์ออสเตรเลีย หรือเทียบเท่า 20,962 ล้านบาท ปีที่ผ่านมามียอดโอนฯสูงถึง 121 ล้านดอลลาร์ออสเตรเลีย หรือเทียบเท่า 2,827 ล้านบาทจากการลงทุนพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ในประเทศออสเตรเลียต่อเนื่องมา 10 ปี พบว่า บมจ.ศุภาลัย และหุ้นส่วนธุรกิจมีความคล้ายคลึงกันหลายประการ อาทิ ความเป็นมืออาชีพ (Professionalism) ความถูกต้องทางกฎหมาย (Legality) จรรยาบรรณทางธุรกิจ (Business Integrity) ความน่าเชื่อถือ (Trustworthiness) ความถูกต้องดีงาม (Righteousness) ซึ่งความคิดและความเชื่อที่เหมือนกันข้างต้น ส่งผลให้มีการสร้างสรรค์พัฒนาความสัมพันธ์ทางธุรกิจระหว่างกันที่ดียิ่งขึ้นในระยะยาว ทำให้มีความเชื่อมั่นว่าการเพิ่มการลงทุนในครั้งนี้จะเป็นการเพิ่มศักยภาพการเติบโตอย่างยั่งยืน เนื่องจากตลาดอสังหาริมทรัพย์ในออสเตรเลียยังคงเติบโตไปในทิศทางที่ดีอย่างต่อเนื่อง กลุ่มลูกค้ามีกำลังซื้อสูง ประกอบกับเศรษฐกิจมีความมั่นคงดี จึงคาดว่าจะสามารถทำผลตอบแทนให้บริษัทฯ ได้อย่างเป็นที่น่าพอใจผู้สื่อข่าวรายงานว่า จากข้อมูลในงบการเงินในงวด 9 เดือนแรกของปี 2566 ระบุว่า ศุภาลัยฯ มีส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนและบริษัทร่วม เท่ากับ 197.39 ล้านบาท โดยโครงการในประเทศออสเตรเลียบางโครงการ อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง เพื่อโอนฯในไตรมาส 4 ปี 66 และ ไตรมาส 1 ปี 2567.