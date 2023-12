บทสรุป 8 Lessons Learned งาน "LIB Talks Finale 2023" เมื่อวันเสาร์ที่ 2 ธันวาคม 2566 ณ หอประชุมศาสตราจารย์สังเวียน อินทรวิชัย อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย"เราประหยัดค่าคอมมิชชันแก่นักลงทุนทุกท่านในปี 2023 เป็นจำนวน 219 ล้านบาท และเราจะไม่หยุดเพียงเท่านี้” คุณตูน ภาวลิน ลิมธงชัย กล่าวในงาน LIB Talks Finale 2023 ที่ผ่านมาLiberator กับการรังสรรค์ผลงานที่ไม่เคยหยุดในปีนี้พร้อมเปิดตัว Subscription Model ในงานที่ทำให้การคำนวณต้นทุนเป็นเรื่องง่ายและเท่าเทียมกันในโลกของการลงทุนเส้นทางการเดินทางเพื่อการเปลี่ยนแปลงในโลกลงทุนที่ทุกคนเท่ากัน กับรางวัลที่เป็นประจักษ์จากทุกภาคส่วน อาทิเช่น รางวัลโบรกเกอร์อันดับ 1 ประเภทหุ้นสามัญ (Equity), รางวัลโบรคเกอร์อันดับ 2 ประเภท อนุพันธ์ (TFEX), รองชนะเลิศอันดับ 1-4 TikTok Broker Star จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และรางวัลอื่นๆ อีกมากมายการนำทุก Feedback มาปรับปรุงเพื่อพัฒนาให้ Liberator นำไปสู่การเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้น โดยพยายามพัฒนาและเพิ่มผลิตภัณฑ์ เช่น MT5, US Option, SBL และ Global Trading ในปี 2024นอกจากนี้ภายในงานยังมีการเปิดตัว “LIBFAM MODEL” การเก็บค่าธรรมเนียมแบบเหมาจ่ายในราคาโปรโมชั่นแบบแพ็คเกจขนาดเล็ก (S), ขนาดกลาง (M), ขนาดใหญ่ (L) ขึ้นอยู่กับปริมาณวอลุ่มเทรดในแต่ละเดือน และแพ็ค Basic สำหรับลูกค้าที่ไม่ได้ทำการซื้อขายต่อเดือนเยอะแบบฟรี ๆ เดือนละ 2 ไม้ โดยจะเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2024 ที่จะถึงนี้ สามารถเทรดได้ทั้งหุ้นไทย, อนุพันธ์, รวมไปถึงหุ้นอเมริกาในตอนนี้สามารถติดตามรายละเอียด ได้ที่ : https://www.liberator.co.th/libfam-model/ Nestifly เป็นบริษัทแรกในไทยที่ได้รับใบอนุญาตจากธนาคารแห่งประเทศไทย (BOT) ให้ดำเนินธุรกิจ Peer-to-Peer Lending (P2P Lending) คือ การลงทุนรูปแบบใหม่ โดยใช้หุ้นที่มีเป็นสินทรัพย์ค้ำประกันในการกู้ยืมเงิน เหมาะสำหรับนักลงทุนที่เน้นซื้อถือหุ้นระยะยาว เจ้าของธุรกิจ ผู้ประกอบการที่ต้องการสินเชื่อ สามารถนำหุ้นที่ตัวเองมี มาค้ำประกันเพื่อขอกู้ยืมเงิน โดยมีอัตราดอกเบี้ย 6.2% - 9.7% และค่าธรรมเนียมเพียง 1.5% - 2.1% ต่อปี โดยที่หุ้นของท่านยังคงอยู่ในการดูแลของ บล. ลิเบอเรเตอร์ และยังคงได้รับเงินปันผลและสิทธิประโยชน์อื่น ๆ จากการถือหุ้นเช่นเดิมรายชื่อหุ้น และกลุ่มหุ้นแบ่งออกเป็น Max 40, Max 50, Max 60 สามารถใช้หุ้นมาค้ำเพื่อกู้ได้มากถึง 60% ของมูลค่าหุ้นที่นำมาค้ำประกันสามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติม : https://www.nestifly.com/ Compound Interest ยิ่งลงทุนไวยิ่งดี: ยิ่งลงทุนไวก็สามารถสร้างการเติบโตของพอร์ตโฟลิโอได้มากกว่า เนื่องจากพลังของ “ดอกเบี้ยทบต้น” แม้ระยะเวลาลงทุนจะเท่ากัน แต่หากเริ่มต้นลงทุนไว ก็อาจจะสามารถเกษียณได้ไว หรือมีผลตอบแทนของการลงทุนที่มากกว่าRisk Tolerance ความเสี่ยงที่รับได้: ในแต่ละวัยก็จะมีความเสี่ยงที่รับได้แตกต่างกันไป ดังนั้นการลงทุนควรมีการกระจายความเสี่ยงในสินทรัพย์ที่หลากหลายขึ้นอยู่กับความเสี่ยงและผลตอบแทนที่แต่ละบุคคลรับได้Learning Oppotunity โอกาสในการเรียนรู้: ในเรื่องการลงทุน การมองให้รอบด้าน พัฒนาความคิด การวิเคราะห์สิ่งต่าง ๆ รอบตัว ส่งเสริมกระบวนการคิดที่มากกว่าอายุFinancial Discipline วินัยทางการเงิน: ส่งเสริมให้เด็กๆ มีวินัยทางการลงทุน การเก็บออม การใช้เงินให้เกิดประโยชน์สูงสุด การเห็นคุณค่าของเงินที่หามาได้ และสามารถต่อยอดพื้นฐานความรู้ไปสู่อาชีพในด้านอาชีพสายการเงินและการลงทุนได้อีกด้วยRetirement Security ความมั่งคั่งยามเกษียณ : ความปลอดภัยที่จะมีเงินใช้ให้เหมาะสมกับไลฟ์สไตล์ของแต่ละคนในตอนเกษียณทั้งตัวเองและครอบครัวมี 2 ประเด็นที่ตอนนี้ยังคงถูกจับตามองจากตลาดทั่วโลกคือ ดอกเบี้ยและสภาวะถดถอยเนื่องจาก “การเร่งตัวของดอกเบี้ย” ไปสู่ “จุดพีค” ส่งผลให้อัตราผลตอบแทนของ Bond Yield ลดลง มาจากที่นักลงทุนเริ่มกอบโกยกำไรจากการถือครองพันธบัตร ทำให้ โอกาสในการลงทุนของตลาดทุนจะเริ่มฟื้นตัวขึ้น เนื่องจาก ดอกเบี้ยถึงจุดพีค ผลตอบแทนจากการลงทุนของพันธบัตรรัฐบาลจะลดน้อยลงทั้งนี้เป็นหน้าที่ของนักลงทุนที่จะต้องตามติดการขึ้นดอกเบี้ยอย่างต่อเนื่องอีกหนึ่งความเสี่ยงที่ต้องระวัง คือ สภาวะเศรษฐกิจถดถอยที่มีต่อกำลังซื้อที่น้อยลง มีผลต่อ GDP ในประเทศต่าง ๆ และ GDP ก็ส่งผลต่อการ Valuation ประเทศนั้น ๆGDP ในประเทศไทยก็เช่นกัน ที่ในปีหน้ามีแนวโน้มที่จะสดใสขึ้น เนื่องจาก ปัจจัยสัญญาณของภาคการบริโภค ภาคการส่งออกและภาคการลงทุนที่อาจจะดีขึ้นสุดท้ายภาคการท่องเที่ยวที่เป็นความหวังของประเทศไทยมาโดยตลอด ก็มีโอกาสจะดีขึ้นในปีหน้า แต่อาจจะต้องใช้เวลาในการปรับปรุงให้กลับมาเท่าเดิม โดยมีจำนวนนักท่องเที่ยวในปีนี้ประมาณ 28 ล้านคน และคาดว่าจะมากขึ้นในปีหน้าอย่างไรก็ตาม นักลงทุนมีหน้าที่ติดตามตัวเลขทางเศรฐกิจเหล่านี้อย่างต่อเนื่อง เพื่อหาจังหวะกลับตัวในปีหน้า เพราะยังคงมองเห็นว่าหลายอุตสาหกรรมมีโอกาสเติบโต และ Valuation ตอนนี้มีมูลค่าไม่สูงสุดท้าย อาจารย์เพชรมีกลุ่มหุ้นการบ้านที่น่าสนใจและมุมมองในการลงทุนเพื่อนักลงทุนที่มาในงานทั้ง กลุ่ม BIG CAP และ SMALL CAPผลประกอบการในปีนี้เป็นบวก : 30-50%กลยุทธ์การลงทุน : เป็นแบบ Bottom up และ Top down ลงมา โดยเกณฑ์การคัดหุ้นที่ใช้เปนตะแกรงในการคัดหุ้น คือธุรกิจที่ความเป็นเลิศในบางอย่าง ถึงแม้ตลาดไม่ดีธุรกิจที่สนใจ: จะเป็นธุรกิจที่มองเห็น Outlook ของธุรกิจชัดว่าในอนาคต 2-3 ไตรมาส มีโอกาสจะดีขึ้น มี Five Force ที่ดี ผู้บริหารเก่ง และ เป็นหุ้นมี Story มี Catalyst เข้าใจง่ายการบริหารพอร์ตโฟลิโอ : ถือหุ้นครั้งละ 3 - 4 ตัว มี 2 ตัวถือส่วนใหญ่ของพอร์ต เน้นมองหาหุ้นเติบโตแผนในปีหน้า : มีการมองภาพ Macro มากขึ้น หากโฟกัสที่ GDP อาจจะหาหุ้นที่เกี่ยวกับ GDP เช่น กลุ่มสื่อสาร Media, กลุ่มการบริโภคภายในประเทศ Domestic Consumption, ท่องเที่ยว Tourism หรือ หากดอกเบี้ยลด หุ้น Leasing ก็มีโอกาสจะกลับมาผลประกอบการในปีนี้เป็นบวก : 5 - 10%กลยุทธ์การลงทุน : จะเน้นลงทุนในกลุ่มที่ Laggard ไม่มีคนสนใจและกำลัง Turn around โดยหาจาก Bottom Up จากอุตสาหกรรมจากกลุ่มที่คนไม่สนใจ หาหุ้นที่กองล่าง มี Downside Risk ต่ำธุรกิจที่สนใจ : เปิดหน้า Set ดูรายอุตสาหกรรม และค่อยเข้าไปเจาะลึกเป็นหุ้นรายตัวไป หาหุ้นที่มี Story และมี Catalyst ในการหา Upside Gainกลยุทธ์การลงทุน : เน้นการลงทุนหุ้นต่างประเทศ ในตลาดอเมริกา มีนักวิเคราะห์ บทวิเคราะห์ และข้อมูลที่มีมากกว่าและไวกว่าเมืองไทย การเล่นรายไตรมาสของนักลงทุนระยะยาวสู้ยาก เนื่องจากตลาดอเมริกามีประสิทธิ์ภาพมาก การลงทุนสายพื้นฐานแบบสั้นจะมีโอกาสชนะน้อยกว่า ทางรอด คือต้องมองให้ไกลกว่าที่นักวิเคราะห์มอง ไม่ควรมองเป็น Quarter อาจจะต้องมองไกลกว่า รายไตรมาสการบริหารพอร์ตโฟลิโอ : พยายามอย่าไปซื้ออะไรที่ตลาดให้ราคาแพง เน้นกระจายและคอยติดตามมากกว่า โอกาสผิดเยอะกว่า ถือหุ้นประมาณ 10-12 ตัวเพจ VI เพื่อชีวิต : สนใจการลงทุนตั้งแต่อายุ 19 ปี และเริ่มมองเห็นความสำคัญของการลงทุน อยากหาเงินเพื่อสร้างความมั่งคั่งในด้านความชอบ ชอบการลงทุนประเภทไหน อาทิ หุ้นไทย หุ้นต่างประเทศ TFEX ทองคำ มาร์จิ้น และเพราะอะไรถึงชอบ พร้อมกับแชร์ทริคการเทรดเพจ หุ้นไรไม่บอก : 95% เป็นหุ้นไทย เพราะคิดว่าส่วนตัวมี Edge มากกว่า ทำให้สนใจมากกว่า และความรู้ในการะประเมินหรือวิเคราะห์ที่มีมากกว่าหุ้นต่างประเทศ หุ้นไทยมองเห็นง่ายกว่า สามารถวิเคราะห์ได้ง่ายกว่า ส่วนอีก 5% ที่เหลือ นำไปลงทุนใน Cryptocurrencyเพจ หุ้นเปลี่ยนโลก : แล้วแต่หุ้น บางตัวก็มีโอกาส แต่ก็มีความเสี่ยง เนื่องจาก ไม่มีบริษัทไหนที่จะอยู่ไปตลอดกาลแล้วสามารถจ่ายได้เรื่อย ๆ ทั้งนี้ มีทั้งโอกาสและความเสี่ยง ขึ้นอยู่กับความขยันและความพยายามของเราในการหาหุ้น การทำการบ้านหาหุ้น ติดตามหุ้น เพราะความพยายามอัปเดท หรือติดตามหุ้นไปเรื่อย ๆ อาจจะไม่ใช่ Passive ยังเป็น Active Income อยู่ดีเพจ VI เพื่อชีวิต : อิสรภาพทางการเงินขึ้นอยู่กับบุคคล และไลฟ์สไตล์การใช้ชีวิตในแต่ละช่วงวัยเกี่ยวกับความรับผิดชอบค่าใช้จ่าย ซึ่งแต่คน แต่ละช่วงวัยก็จะมีค่าใช้จ่ายที่แตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับภาระของตนเองเพจ หุ้นไรไม่บอก : ขึ้นอยู่กับสถานะทางการเงินของแต่ละคน เข้าใจสถานะทางการเงินก่อน โดยการทำบัญชีรายรับรายจ่าย ปิดรูรั่วค่าใช้จ่าย แล้วเก็บเงินเพื่อนำไป re-invest และควรมีการจัดสรรเวลา เพื่อหารายได้จากหลากหลายช่องทางเพจ หุ้นเปลี่ยนโลก : ความเชื่อมั่นในหลักการ ความอึด ความอดทน และไม่ยอมแพ้เพื่อให้อยู่ครบทุกสภาวะของตลาดวิธีการทำการบ้านเพื่อหาหุ้นในช่วงเวลาต่าง ๆ ของน้าแดงเป็นกระบวนการที่หาหุ้น โดยไล่จากการวิเคราะห์ภาพเศรษฐกิจมหภาคของต่างประเทศรวมถึงไทย แล้วตีกรอบไปเลือกกลุ่มอุตสาหกรรมที่ได้โดดเด่น และหาหุ้นที่มีความแข็งแกร่งในอุตสาหกรรมนั้น ๆ ใช้หลักการพิจารณาพื้นฐานหุ้นรายตัว และการอ่านงบการเงินเพื่อหา Valuationวิธีนี้เป็นวิธีที่ใช้เวลา และข้อมูลค่อนข้างมากกว่าจะเจอหุ้นที่ดี และราคาหุ้นอาจจะวิ่งไปแล้ววิธีนี้ใช้เวลาไม่มาก กรองหุ้นได้เร็ว โดย Indicator ที่ง่ายสุดคือการดู Pattern ของกำไรที่เปลี่ยนไปในเชิงบวก เช่น กำไรขยายตัวติดต่อกัน 4 ไตรมาส ซึ่งอาจสะท้อนถึงพัฒนาการในเชิงบวก บ่งบอกถึงพัฒนาการพิเศษ เช่น มีสินค้าใหม่ , มีกำลังการผลิตใหม่ , มีการขึ้นราคาสินค้า , ได้ลูกค้าใหม่ , คำสั่งการผลิตใหม่เมื่อได้รายชื่อหุ้นมาแล้ว นำเรื่อง Technical มาพิจารณาว่าหุ้นอยู่ในโซนที่ได้เปรียบหรือไม่ โดยหุ้นที่อยู่ในโซนล่างจะน่าสนใจ พิจารณารายอุตสาหกรรมของหุ้นตัวนั้น ว่ามีอุปสรรค หรือมีประเด็นหนุนต่อหรือไม่สุดท้ายจะเป็นการนำหุ้นตัวนั้นไปวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานและการประเมินมูลค่าหุ้นควบคู่ไปกับการฟัง OPP DAY และการไป Company Visit เพื่อเช็คโมเมนตัมของ Pattern นี้ว่ายังมีอยู่ต่อหรือไม่สามารถดาวน์โหลดชุดหุ้นการบ้านของน้าแดง เพื่อนำไปเปรียบเทียบในมุมมองกราฟ ในจุดซื้อที่ได้เปรียบและตลาดยังไม่สนใจ ได้ที่ https://onelink.to/shfinale โค้ชบาสได้นำเสนอการใช้ Indicator ใน TradingView ด้วย LIB FOR PC อย่างชาญฉลาด โดยลดการใช้งาน Indicator ที่คล้ายกันมาใช้ร่วมกัน เพื่อลดความซ้ำซ้อนในการแสดงผล ซึ่งอาจจะส่งผลต่อการตัดสินใจ เช่น EMA กับ MACD (ที่มาจาก EMA12 และ EMA 26), CCI กับ RSI เป็นต้นโดยสามารถแบ่ง Indicators ออกเป็น 4 ประเภทใหญ่ ๆ ได้แก่Trend Indicators: วัดแยกแยะแนวโน้ม เช่น MACD, Parabolic SARMomentum Indicators: ใช้วัด Overbought/Oversold เช่น RSI, CCI, StochasticVolume Indicators: วัดปริมาณการซื้อขายต่างๆเช่น OBV, Chaikin Money Flow, Force Index, Money Flow IndexVolatility Indicators: วัดความผันผวน เช่น Bollinger Bands, Average True Range“การใช้งาน Volume Profile/ Volume by price”เป็นเครื่องมือแสดงถึงการคำนวณ Volume ในแต่ละช่วงราคา โดยจะแสดงในฝั่งขวามือ เทียบกับแต่ละราคา มักถูกใช้ดูแนวรับ แนวต้าน เนื่องจากเป็นจุดราคาที่สำคัญ เพราะมีปริมาณ Volume มากเช่น การนำ Volume Profile แสดงจุดขาย กรณีใช้เป็นแนวต้าน เพราะมีโอกาสจะชน Point of Control หรือ จุดที่มีปริมาณวอลุ่มเยอะที่สุดทั้งนี้ต้องนำ Indicator อื่น ๆ มาประกอบกับ การดู Price Pattern และ นำมาปรับใช้กับกลยุทธ์ในการเทรด“การใช้งาน Fixed Range Volume Profile” เป็นลักษณะการดู Volume Profile เช่นกัน แต่เป็นการ Fixed ช่วงราคาในช่วงระยะเวลาใดเวลาหนึ่งคงไม่ใช่แค่พวกเราเหล่านักลงทุนที่มองว่าปีนี้ตลาดหุ้นไทยค่อนข้างยาก เพราะพี่ป๋องและพี่เบิร์ทต่างก็พูดเป็นเสียงเดียวกันว่าสถานการณ์ในปีนี้ค่อนข้างยากเช่นกัน เนื่องจากการปรากฎตัวของ Robot Trade และ เครื่องมือในการเทรดที่เข้ามาในตลาดเรื่อย ๆ รวมไปถึง Volume ตลาดและความเชื่อมั่นที่หายไปจากนักลงทุนต่างชาติ“ตลาดไทยยังคงมีความน่าสนใจในการลงทุน เพราะ อยู่ใกล้ตัวและยังพอมีความรู้ ความมั่นใจในตลาดไทยที่มากกว่าการไปลงทุนต่างประเทศ แต่อาจจะปรับกลยุทธ์การลงทุนให้เน้นเป็นสายพื้นฐานมากขึ้น หรือ การนำเทคโนโลยีมาปรับใช้ในการเทรด กลยุทธ์รายวันอาจจะถูกนำมาใช้น้อยลง แต่ยังคงใช้กราฟนำเพื่อหาหุ้นก่อนและนำพื้นฐานมาจับเพื่อเพิ่มความมั่นใจในการถือ” เสี่ยป๋อง กล่าวภายในงาน LIB Talks Finale 2023ขณะเดียวกันนั้น คุณเบิร์ทมองว่า “โลกยุคสมัยที่เปลี่ยนไป จึงโยกเงินบางส่วนไปลงทุนในหุ้นต่างประเทศที่มองว่ามีโอกาสมากกว่า เนื่องจากตลาดอเมริกาเป็นตลาดที่ใหญ่ และมีความเป็นเทรนด์ขาขึ้นมากกว่า และในช่วงปลายปีนี้ เริ่มมีการจับหุ้นพื้นฐานที่ดีเข้ามาช่วยและใช้ระยะเวลาในการถือหุ้นที่ยาวนานขึ้น มีการแบ่งเวลาไปดูข่าว และมองหาหุ้นเติบโตในระยะยาว มี Story ช่วยเลือกหุ้นก่อน”เสี่ยป๋อง มองว่า “ปีหน้าอาจจะมีโอกาสที่ตลาดจะกลับตัวเนื่องจาก ตลาดไทยไม่เคยลงติดต่อกันเป็นระยะเวลา 2 ปีติดต่อกัน กลยุทธ์ทางเทคนิคในการดูกราฟยังคงใช้ MACD Timeframe Month เข้ามาช่วยวิเคราะห์”ทางด้านคุณเบิร์ท มองกลยุทธ์ในปีหน้าว่า "ตอนนี้ที่ตลาดไทยอาจจะอยู่ในโซนเงียบ วอลุ่มน้อย มองว่าเป็นจุดต่ำสุดที่มีโอกาสกลับตัวในปีหน้า ขึ้นอยู่กับกลยุทธ์ของรัฐบาล นโยบายส่งเสริมต่าง ๆ ที่จะช่วยผลักดันให้เม็ดเงินกลับมาซื้อหุ้นไทย เน้นการซื้อแบบ Selective Buy และถือยาวขึ้นโดยใช้พื้นฐานมาช่วยคัดเลือกหุ้น และเริ่มหันมาสนใจเทรดทองมากขึ้น”ช่วงนี้ที่ตลาดมีลักษณะซึมลงเรื่อยๆ หรือ Sideway Down เด้งเพื่อลงต่อ เมื่อไหร่ที่ควรจะมองว่าเป็นจังหวะกลับตัวของตลาดและใส่ Position การเทรดจำนวนเท่าเดิมมองหา Fund Flow ช่วงจังหวะที่เงินจากนักลงทุนต่างชาติเริ่มกลับเข้ามาซื้ออย่างมีนัยยะสำคัญ ดูภาพใหญ่ หรือมองหามาตรการที่ทำให้ตลาดหุ้นไทยเริ่มกลับมามีความน่าสนใจ สุดท้ายยืนยันด้วยการปรับเป้าของธนาคารใหญ่ ๆ ในต่างประเทศที่เริ่มเล็งเห็น ว่า Valuation ของตลาดหุ้นไทยน่าสนใจและเริ่มมี Upside ของผลตอบแทนพิจารณาปัจจัยระดับมหภาค เช่น ดอกเบี้ย และเงินเฟ้อที่เริ่มลดลง ทำให้ดอกเบี้ยที่เคยขึ้นอย่างต่อเนื่อง แสดงจุดสูงสุดและมีการปรับตัวลง ดังนั้นจะทำให้ตลาดหุ้นไทยเริ่มมีความน่าสนใจในเรื่องผลตอบแทนที่มากขึ้นสุดท้ายพิจารณา Volume ตลาดหุ้นที่กลับมาใกล้เคียงเดิมที่ 50,000-60,000 ล้านบาท อาจจะเป็นสัญญาณที่ตลาดหุ้นเริ่มมีความน่าสนใจมากขึ้น