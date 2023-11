ทีทีบีปลื้มบัญชีออลฟรียอดทะลุ5ล้านบัญชี-เพิ่มวงเงินคุ้มครองชีวีต5แสนช่วงปีใหม่

ทีเอ็มบีธนชาตเผยยอดผู้ใช้งานบัญชีทีทีบี ออลล์ฟรี (ttb all free)ทะลุ 5 ล้านบัญชี พร้อมมอบฟรีประกันอุบัติเหตุ คุ้มครองในช่วงเทศกาลปีใหม่ ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่มีสถิติเกิดอุบัติเหตุสูงกว่าปกติในทุก ๆ ปี ให้ลูกค้า ttb all free เดินทางกลับบ้านหาครอบครัว หรือท่องเที่ยวทั้งในและต่างประเทศได้อุ่นใจมากขึ้น ด้วยวงเงินคุ้มครองชีวิตเพิ่ม 500,000 บาท เพื่อแทนคำขอบคุณเปิดเผยว่า แคมเปญ “ttb all free บัญชีเดียว ใช้ … เมื่อไหร่ก็ฟรี” ที่เปิดตัวช่วงต้นปี 2566 ที่ผ่านมา ได้กระแสตอบรับเป็นอย่างดี ทำให้ปัจจุบันบัญชี ttb all free มีฐานลูกค้ามากกว่า 5 ล้านบัญชีแล้ว ดังนั้น เพื่อเป็นการขอบคุณลูกค้าทุกคนที่ให้ความไว้วางใจ จึงจัดแคมเปญพิเศษและฉลองความสำเร็จด้วยการมอบประกันอุบัติเหตุฟรี ด้วยวงเงินคุ้มครองชีวิตเพิ่ม 500,000 บาท โดยไม่มีเงื่อนไข ซึ่งลูกค้าสามารถรับสิทธิ์ได้ฟรี เพียงเข้าไปกดลงทะเบียนรับสิทธิ์ที่แอป ttb touch เท่านั้น และลูกค้ายังสามารถเลือกรับความคุ้มครองเพิ่มได้อีก 20 เท่าของเงินฝากสูงสุด 3 ล้านบาท เพียงคงเงินฝากไว้ในบัญชี ttb all free 5,000 บาท ขึ้นไป ซึ่งสิทธิประโยชน์ฟรีประกันอุบัติเหตุนี้ถือเป็นจุดเด่น และเป็นสิ่งที่แตกต่างหาไม่ได้จากบัญชีออมทรัพย์ทั่วไป