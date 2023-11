LEO ลงทุน LogiCam ในกัมพูชา ซื้อหุ้น “อาราเม็กซ์ (ประเทศไทย)” เพิ่ม 10%

นายเกตติวิทย์ สิทธิสุนทรวงศ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ลีโอ โกลบอล โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) (LEO) เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2566 ที่ประชุมคณะผู้บริหารบริษัทมีมติอนุมัติให้เข้าร่วมลงทุนกับบริษัท Logistics Intelligence (Cambodia) Co., Ltd., (LogiCam) เปิดบริษัทร่วมทุนแห่งใหม่ในประเทศกัมพูชา โดยใช้ชื่อว่า LogiCam - LEO (Cambodia) Co., Ltd. (LogiCam - LEO) เพื่อพัฒนาธุรกิจการขนส่งสินค้าแบบครบวงจร (Integrated Logistics Services) ระหว่างประเทศไทย-กัมพูชา ต่อยอดธุรกิจโลจิสติกส์และคลังสินค้าแบบครบวงจร รวมถึงอนุมัติการซื้อหุ้นเพิ่มเติมในบริษัท อาราเม็กซ์ (ประเทศไทย) จำกัด (ARM) 10% จากบริษัท ทรานสปีด เอเชีย จำกัด (Tran speed Asia) เพื่อให้บริการขนส่งพัสดุและเอกสารเร่งด่วนระหว่างประเทศทั้งนี้ LogiCam - LEO บริษัทร่วมทุนแห่งใหม่ของ LEO ประกอบธุรกิจส่งสินค้าแบบครบวงจร (Integrated Logistics Service) ซึ่งครอบคลุมถึงการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศและภายในประเทศกัมพูชา การขนส่งข้ามประเทศ (Cross Border) ระหว่างไทยกับกัมพูชาและประเทศอื่นๆ การให้บริการศูนย์กระจายสินค้าและคลังสินค้า รวมถึงการให้บริการพิธีการศุลกากรในประเทศกัมพูชา มีทุนจดทะเบียน USD 2,550,000 แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 2,550 หุ้น มูลค่าหุ้นละ USD 1,000 โดย LEO ลงทุน USD 1,020,000 คิดเป็น 40% และกลุ่ม LogiCam (ที่ไม่มีความเกี่ยวข้องกัน) ลงทุน USD 1,530,000 คิดเป็น 60% คาดว่าจะเริ่มให้บริการภายในต้นปี 2567 และรับรู้รายได้เข้ามาทันที“การร่วมลงทุนในครั้งนี้ถือเป็นอีกก้าวที่สำคัญของทั้งสองฝ่าย ที่จะเพิ่มความแข็งแกร่งทางด้านการให้บริการด้านโลจิสติกส์อย่างครบวงจร โดยเฉพาะการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศที่เป็นจุดแข็งของ LEO โดยปัจจุบัน LogiCam สามารถให้บริการขนส่งสินค้าได้อย่างครบวงจรทั้งนำเข้าและส่งออก บริการขนส่งจากประเทศไทยมายังกัมพูชาทั้งทางรถไฟและรถบรรทุกข้ามพรมแดน บริการขนส่งและกระจายสินค้าไปยังเมืองต่างๆ ทั่วประเทศกัมพูชา และบริการด้านการกระจายสินค้าและคลังสินค้า การจัดเก็บสินค้าตามความต้องการที่หลากหลาย ในส่วนของ LEO เป็นผู้ให้บริการโลจิสติกส์แบบครบวงจรที่สามารถให้บริการได้ครอบคลุมทั่วโลก หรือ End-to-End Global Logistics Service Provider มี Network Agent อยู่มากกว่า 190 ประเทศทั่วโลก และสามารถให้บริการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศทั้งทางเรือ ทางอากาศ ทางรถบรรทุก และรวมถึงการขนส่งทางรางทั้งในประเทศและข้ามพรมแดน ซึ่งจะช่วยเพิ่มศักยภาพให้กับ LogiCam - LEO ให้มีขีดความสามารถในการให้บริการขนส่งสินค้าจากประเทศกัมพูชาไปยังทั่วโลก และจากทั่วโลกมายังประเทศกัมพูชาได้ครบวงจรและมีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น” นายเกตติวิทย์ กล่าวนอกจากนี้ ที่ประชุมคณะผู้บริหารยังมีมติอนุมัติให้เข้าซื้อหุ้นเพิ่มเติมในบริษัท อาราเม็กซ์ (ประเทศไทย) จำกัด (Aramex (Thailand) Co.,Ltd.) 10% จากบริษัท ทรานสปีด เอเชีย จำกัด (Transpeed Asia) ส่งผลให้ LEO ถือหุ้นเพิ่มเป็น 36% รองรับแผนการพัฒนาและต่อยอดในการขยายธุรกิจการให้บริการขนส่งพัสดุและเอกสารเร่งด่วนระหว่างประเทศกับบริษัท ARAMEX ซึ่งเป็นยักษ์ใหญ่อันดับ 5 ของโลกในด้าน Courier & Express Service และมีจุดแข็งในการให้บริการไปยังประเทศในกลุ่ม Middle East และ South Asia ที่กำลังเป็นตลาดที่มีการเติบโตและบริษัทมีการวางแผนในการขยายตลาดในกลุ่มประเทศนี้อย่างเข้มข้น“LEO มองเห็นโอกาสในการพัฒนาธุรกิจให้เติบโตอยู่เสมอ จึงมองหาพันธมิตรทั้งในและต่างประเทศเพื่อมาช่วยต่อยอดและเสริมความแข็งแกร่งในการพัฒนาธุรกิจ ประกอบกับวัตถุประสงค์หนึ่งในตอน IPO คือ การเข้าร่วมลงทุนกับพันธมิตรทางธุรกิจทั้งในประเทศ และกลุ่มประเทศ ASEAN ที่เป็นธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับการให้บริการโลจิสติกส์ และให้บริการสนับสนุนการขนส่งสินค้าแบบครบวงจร ซึ่งเป็นธุรกิจเดิมของบริษัท กับกลยุทธ์การบริหารที่ LEO มุ่งเน้นไปสู่การเป็นผู้ให้บริการโลจิสติกส์อย่างครบวงจร ซึ่งถึงพร้อมด้วยเทคโนโลยีที่สนับสนุน และส่งเสริมกระบวนการที่เป็นเลิศ และสามารถปรับตัวให้สอดคล้องกับสถานการณ์การค้า และระบบโลจิสติกส์ของโลกในปัจจุบันได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทำให้มั่นใจว่าการร่วมลงทุนกับพันธมิตรทั้งในประเทศ และกลุ่มประเทศ ASEAN จะช่วยสร้างศักยภาพการแข่งขัน ผลักดันผลการดำเนินงานเติบโตอย่างก้าวกระโดด และยั่งยืนในอนาคต” นายเกตติวิทย์ กล่าว