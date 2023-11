'RHYTHM เจริญนคร ไอคอนิค' กระแสแรง! เปิดตัว 2 วัน ปิดการขายโกย 4,000 ล้านบาท

บมจ.เอพี ไทยแลนด์ ตอกย้ำเบอร์หนึ่งแบรนด์คอนโดฯ เพื่อคนเมืองที่ผู้ซื้อเชื่อมั่น ฉลองยอดขาย “RHYTHM เจริญนคร ไอคอนิค” คอนโดฯ ลักชัวรีที่อยู่ตรงข้ามห้างใหญ่ไอคอนสยาม เปิดตัวเพียง 2 วันกวาดยอดขายกว่า 4,000 ล้านบาท ปิดการขายได้มากถึง 80% จากทั้งโครงการ 5,000 ล้านบาท สะท้อนดีมานด์ตลาดคอนโดฯ ลักชัวรียังมาแรง ย้ำคีย์ซักเซสโปรดักต์ที่แข็งแกร่งในทำเลศักยภาพ และแพกเกจราคาขายที่คุ้มค่า

RHYTHM เจริญนคร ไอคอนิค แฟล็กชิปคอนโดฯ ลักชัวรีใหม่ Super Condominium แห่งแรกในไทย

รองกรรมการผู้อำนวยการ สายงานธุรกิจคอนโดมิเนียม บมจ.เอพี ไทยแลนด์ ภายใต้คำมั่นสัญญาส่งมอบ “ชีวิตดีๆ ที่เลือกเองได้” ประกาศความสำเร็จยอดขายคอนโดมิเนียม RHYTHM เจริญนคร ไอคอนิค มูลค่าโครงการ 5,000 ล้านบาท โดยเปิดจองรอบแรกได้รับการตอบรับดีท่วมท้นทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ ทำให้สามารถกวาดยอดขายรวมทะลุถึง 4,000 ล้านบาท คิดเป็น 80% จากทั้งโครงการ ซึ่งเกินจากเป้าหมายที่ตั้งไว้เป็นอย่างมาก ซึ่งความสำเร็จของ RHYTHM เจริญนคร ไอคอนิค นับเป็นบทพิสูจน์ความไว้วางใจและความเชื่อมั่นจากลูกค้า ตลอดจนความแข็งแกร่งกับจุดยืนของแบรนด์ Obsession for Perfection ความพิถีพิถันเพื่อชีวิตสมบูรณ์แบบ โดดเด่นด้วยทำเลที่ตั้งโครงการและการออกแบบที่ยอดเยี่ยม ที่ตอบโจทย์ทุกความต้องการของผู้อาศัยอย่างครบถ้วน สู่พื้นที่ที่สร้างความสุขและคุณภาพชีวิตที่สมบูรณ์แบบอย่างแท้จริงภายใต้แนวคิด “BLUECHIP DESIGN RESIDENCE” ที่สุดของการออกแบบการใช้ชีวิต ติดถนนเจริญนคร บนที่ดินหายากใจกลาง The Center of River CBD ตรงข้าม ICONSIAM ใกล้ BTS เจริญนคร เพียง 100 เมตร เป็นอาคารที่พักอาศัยความสูง 29 ชั้น ประกอบไปด้วยห้องชุดพักอาศัย 577 ยูนิต หนึ่งเดียวในย่านที่เพียบพร้อมด้วยที่สุดของการออกแบบการใช้ชีวิต พิถีพิถันทุกดีเทลรายละเอียด ราคาเริ่ม 159,000 บาทต่อ ตร.ม.