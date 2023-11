‘WDC’ คว้ารางวัลระดับโลก ‘Superbrand Awards’ 2ปีซ้อน

เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2566 บริษัท เวสเทิร์น เดคอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ WDC สะท้อนความเป็นผู้นำด้านวัสดุตกแต่งพื้นและผนัง ด้วยการคว้ารางวัลระดับโลกอย่าง “Superbrands Award” จากเวที Superbrands Thailand 2023 เป็นปีที่ 2 ติดต่อกันในหมวดวัสดุตกแต่งพื้นและผนังWDC ได้รับการโหวตจากกลุ่มผู้บริโภคกว่า 15,000 คนทั่วประเทศ จากเกณฑ์ในการคัดเลือกที่เข้มข้น ได้แก่ Brand Quality (คุณภาพของแบรนด์) Brand Affinity (ความสัมพันธ์ระหว่างแบรนด์กับผู้บริโภค) และ Brand Personality (เอกลักษณ์ของแบรนด์) ของ WDC ที่เชื่อว่า “กระเบื้องเป็นมากกว่าพื้นและผนัง” ด้วยการมุ่งพัฒนาสินค้าที่มีครบทั้ง Innovtion, Design และ Value ที่เป็น Brand DNA ของ WDC ซึ่งตอบรับกับแนวคิด “Others see floor, We see MORE” ได้เป็นอย่างดีจากแนวคิดนี้ WDC จึงได้คิดค้น 9 นวัตกรรมที่เพื่อตอบมุ่งหมายที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้คน เช่น– MICROTEC Technology ที่ช่วยให้ผิวของกระเบื้องมีสัมผัสที่นุ่มและหนืดให้ความรู้สึกเหมือนค่า R ที่เพิ่มขึ้น ช่วยลดการลื่น ที่เราได้เปิดตัวเพิ่มเติมอีก 2 Collection ในปีนี้ ได้แก่ CAPRI Collection และ CRETE Collection– ESG Product สินค้าที่ผ่านกระบวนการผลิตที่เป็นมิตรสิ่งแวดล้อมการันตีด้วย EPD– Micro-structured Technology เทคโนโลยีใหม่ที่สามารถผลิตผิวหน้าของกระเบื้องออกมาให้มีความสมจริงตามธรรมชาติที่มีอยู่ใน Traver Stone Collectionปัจจุบันบริษัทได้มีการลงทุนเพิ่มขึ้นในหลากหลายด้าน ไม่ว่าจะเป็น การออกแบบนวัตกรรมต่างๆ ในผลิตภัณฑ์ของเรา นอกจากนี้ WDC ยังให้ความสำคัญกับประสบการณ์การเลือกกระเบื้องของผู้บริโภค ด้วยการเปิดโชว์รูม Flagship Store สาขารัชดา ที่เป็นศูนย์รวมกระเบื้องและวัสดุปิดผิวจากทั่วทุกมุมโลกที่จะทำให้ผู้บริโภคมั่นใจได้ว่า WDC สามารถนำเสนอนวัตกรรมที่ใหม่ล่าสุดบนดีไซน์ที่โดดเด่น และคุ้มค่าสำหรับผู้บริโภคWDC ขอขอบคุณทุกท่านที่ให้ความมั่นใจ และเชื่อมั่นในผลิตภัณฑ์ต่างๆ ของเรา WDC ให้คำมั่นสัญญาว่าเราจะไม่หยุดในการสร้างสรรค์สินค้าที่ตอบโจทย์ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้คนตอกย้ำ Motto ของบริษัท “Others see floor, We see MORE”.