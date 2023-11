'CP LAND' เปิดเกมรุกในรอบ40ปี บุกตลาดลักชัวรี่ ส่ง'ลักซ์ริว่า เรสซิเดนซ์เซส' ปักหมุดใจกลางเมืองนครศรีฯ

ซี.พี.แลนด์ฯ เปิดเกมรุกในรอบ 40 ปี หลังรีแบรนด์ดิ้ง ส่งแบรนด์ใหม่ LUXRIVA RESIDENCES (ลักซ์ริว่า เรสซิเดนซ์เซส)บุกตลาดบ้านเดี่ยวลักซ์ชัวรี่โครงการแรก โดยชูดีไซน์การออกแบบผสมผสานเอกลักษณ์ระหว่างวัฒนธรรมท้องถิ่นของแต่ละพื้นที่ ให้เข้ากับความร่วมสมัย หวังเจาะกลุ่มผู้ประกอบการท้องถิ่นที่ประสบความสำเร็จ หรือ Local Achiever นำร่องโครงการแรกบนทำเลศักยภาพในจังหวัดนครศรีธรรมราช ปักธงเริ่มต้น 12-20 ลบ.ราคาหรูที่สุดในจังหวัด เปิดให้จองสิทธิ์แล้วตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป และคาดว่า เฟส 1 จะแล้วเสร็จต้นปี 2567

LUXRIVA RESIDENCES

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทซี.พี. แลนด์ จำกัด (มหาชน) หรือ CP LAND บริษัทผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ชั้นนำของประเทศไทย กล่าวว่า CP LAND เคลื่อนไหวครั้งสำคัญ พร้อมเปิดตัวแบรนด์ใหม่ LUXRIVA RESIDENCES แบรนด์โครงการบ้านเดี่ยวระดับลักซ์ชัวรี่โครงการแรกในส่วนภูมิภาค นำร่องโครงการแรกห้ัวเมืองภาคใต้ที่จังหวัดนครศรีธรรมราช ภายใต้แนวคิด ‘Modern-Tropical Luxury Living นิยามใหม่ เหนือระดับแห่งการใช้ชีวิต’ ชูดีไซน์การออกแบบผสมผสานเอกลักษณ์ระหว่างศิลปวัฒนธรรมไทย วัฒนธรรมท้องถิ่นของภาคใต้ ให้เข้ากับความร่วมสมัย เพื่อสร้างคุณค่าสะท้อนการใช้ชีวิตและตัวตนของผู้อยู่อาศัย โดยตั้งเป้าหมายในการเจาะตลาดกลุ่มนักธุรกิจ บุคลากรทางการแพทย์ และผู้ประกอบการท้องถิ่นที่ประสบความสำเร็จ หรือ Local Achiever ปักธงหรูที่สุดในจังหวัด ราคาเริ่มต้น 12-20 ล้านบาทการเปิดตัวแบรนด์ใหม่ถือว่าเป็นการเคลื่อนไหวครั้งใหญ่ของ CP LAND เพื่อตอกย้ำภาพลักษณ์ใหม่ หลังจากที่ CP LAND มีการรีเฟรชแบรนด์ ปรับภาพลักษณ์ให้ทันสมัยขึ้น เพื่อให้สอดรับกับแผนธุรกิจตั้งแต่ช่วงปลายปี 2565 ที่ผ่านมา โดยการเปิดตัวแบรนด์ใหม่นี้ ถือเป็นการเปิดแบรนด์ใหม่นำร่องแบรนด์แรก ก่อนที่ CP LAND จะทยอยเปิดตัวแบรนด์ใหม่ๆในส่วนของกลุ่มธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ออกมาในช่วงไตรมาส 1 ปี 2567สำหรับโครงการตั้งอยู่บนทำเลศักยภาพรายล้อมด้วยบน ถ.พัฒนาการคูขวาง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช นำเอาความหรูหรามาผสานกับเอกลักษณ์เฉพาะของจังหวัดนครศรีฯ ผ่านการสัมภาษณ์ เพื่อทำความเข้าใจทัศนคติ และพฤติกรรมเกี่ยวกับการอยู่อาศัยของชาวนครศรีธรรมราช รวมถึงการศึกษาค้นคว้าอัตลักษณ์ วัฒนธรรม ประเพณี และศิลปะท้องถิ่นที่เป็นแรงบันดาลใจสำคัญในการพัฒนาโครงการ จึงเกิดเป็น LUXRIVA RESIDENCES บ้านเดี่ยวลักซ์ชัวรี่ที่มีความเป็นส่วนตัว (Privacy) อยู่ท่ามกลางบรรยากาศธรรมชาติขนาดใหญ่ มีพื้นที่ปรับเปลี่ยนได้ตามฟังก์ชันการใช้งาน (Flexible Area) ด้วยดีไซน์แบบ Modern-Tropical ที่ออกแบบจากทีมผู้เชี่ยวชาญทั้งภายในและนอกพื้นที่นอกจากนี้ CP LAND ยังได้นักออกแบบฝีมือดีอย่างศิลปินผู้มีชื่อเสียงระดับประเทศที่นำเสนอภูมิปัญญาท้องถิ่นของภาคใต้ มาร่วมเป็น Art & Culture Design Consultant นำความเป็นพื้นบ้านของลวดลายผ้ายกจังหวัดนครศรีฯ มาสื่อสารให้มีความร่วมสมัย กลายเป็นพื้นที่ศิลปะภายในโครงการ ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์กลุ่มเป้าหมายที่มีกำลังซื้อสูง (High-Net-Worth Individuals) สะท้อนวิถีชีวิตของผู้อยู่อาศัยที่มีลักษณะเป็น Local Achiever หรือประสบความสำเร็จในชีวิต เรียบง่ายแต่แฝงด้วยความสมบูรณ์แบบ การใช้ชีวิตท่ามกลาง ‘ธรรมชาติ’ และ ‘สุนทรียภาพ’ ความงดงามสะท้อนการใช้ชีวิตเหนือระดับ ทุกรายละเอียดรังสรรค์มาจากความเข้าใจ ถูกถ่ายทอดอย่างพิถีพิถัน พร้อมต่อยอดสู่เรื่องราวบทใหม่ ที่ยกระดับคุณภาพชีวิตของครอบครัวด้วยสภาพแวดล้อมที่ดีและปลอดภัย เดินทางความสะดวก เพราะอยู่ใกล้ห้างสรรพสินค้า สถาบันการศึกษา โรงพยาบาล สำนักงาน CP Tower และโรงแรมแกรนด์ ฟอร์จูน นครศรีธรรมราช.LUXRIVA RESIDENCES มีเนื้อที่รวม 44 ไร่ จำนวน 115 ยูนิต โดยมีประเภทของบ้าน 3 แบบ ได้แก่ 1)Type A: Ashley - แอชลี่ย์ ขนาดพื้นที่ใช้สอย 285 ตร.ม. เนื้อที่ดินเริ่มต้น 82 ตร.ว. 2)Type B: Berkley - เบิร์กลี่ย์ ขนาดพื้นที่ใช้สอย 360 ตร.ม. เนื้อที่ดินเริ่มต้น 100 ตร.ว 3)Type C: Clara - คลาร่า ขนาดพื้นที่ใช้สอย 465 ตร.ม. เนื้อที่ดินเริ่มต้น128 ตร.วการออกแบบดีไซน์แสดงออกถึงความเป็นธรรมชาติของโครงการที่มีจุดเด่น คือ เพดานบ้านสูง (Double Volume) บริเวณ Living Area ทุกหลัง อากาศหมุนเวียน ถ่ายเทสะดวก ให้ความรู้สึกปลอดโปร่ง โล่งสบาย กว้างขวาง สว่าง สง่างาม และโดดเด่น โถสุขภัณฑ์แบบ Smart Toilet ที่จอดรถกว้างสามารถจอดได้สะดวก รับประกันโครงสร้างบ้าน 10 ปี* อ่างอาบนํ้าในห้องนอน Master Bedroom พื้นที่ส่วนกลางอย่าง Clubhouse มี THE COMMON ที่เป็น Co-Kitchen ลูกบ้านสามารถมาใช้พื้นที่สำหรับทำอาหาร จัดงานเลี้ยงปาร์ตี้สังสรรค์มีห้อง RIVA LOUNGE ที่เป็น Co-Working Space หรือ Living Area ใช้สำหรับนั่งเล่น นั่งทำงาน ประชุมงาน มีห้อง ACTIVE SPACE ที่เป็น Gym และ Yoga Studio สระว่ายนํ้ากลางแจ้ง กว้างถึง 5 เมตร ยาว 25 เมตร พร้อม Sunbathe และพื้นที่ Outdoor Lounge สวนขนาดใหญ่ มีพื้นที่สีเขียวเยอะ พร้อม Sunken Seat, Amphitheater, Children’s Playground Zone และ Jogging Areaโครงการ LUXRIVA RESIDENCES ยังมี Welcome Home Club By CP LAND หน่วยงานด้านลูกค้าสัมพันธ์ที่ให้การบริการงานรับประกัน และดูแลสุขภาพบ้านของคุณอย่างต่อเนื่องโดยทีมงานผู้เชี่ยวชาญตั้งแต่วันแรก เริ่มจากให้คำปรึกษาและข้อมูลด้านสินเชื่อ การโอนกรรมสิทธิ์ การตรวจรับมอบห้องชุด/บ้าน การรับประกันและงานแจ้งซ่อม รวมถึงบริการ Premium Care ที่พร้อมให้บริการหลังการขาย เพื่อให้ลูกบ้านอยู่สบาย และใช้ชีวิตได้อย่างไร้กังวล.