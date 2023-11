สหรัฐปรับ BinanceUS 4.3 พันล้านดอลลาร์ พร้อมปลด ฉางเผิงจ้าว พ้น CEO

เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2566 BinanceUS ได้บรรลุข้อตกลง กับสำนักงานบริการทางการเงินแห่งรัฐนิวยอร์ก หรือ NYDFS เพื่อแลกกับเงื่อนไขที่ว่าให้ BinanceUS สามารถให้บริการแก่ลูกค้าในรัฐนิวยอร์กได้ข้อตกลงดังกล่าวกำหนดให้ Binance US ปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านกฎระเบียบของ NYDFS รวมถึงการปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านการควบคุมความเสี่ยง การป้องกันการฟอกเงิน และการรักษาความปลอดภัยทางไซเบอร์โดยข้อบังคับหลักๆที่ ไบแนนซ์ต้องดำเนินการตามคำสั่งศาลคือจ่ายค่าปรับ 10 ล้านดอลลาร์ให้กับ NYDFSจะได้รับการจดทะเบียนเป็นตัวแทนซื้อขายสินค้าโภคภัณฑ์ (CTA) กับ NYDFSจะต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านการควบคุมความเสี่ยงของ NYDFS รวมถึงการปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านเงินทุนขั้นต่ำและการรักษาความเสี่ยงจะปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านการป้องกันการฟอกเงินของ NYDFS รวมถึงการระบุตัวตนของลูกค้า (KYC) และการปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านรายงานจะปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านการรักษาความปลอดภัยทางไซเบอร์ของ NYDFS รวมถึงการปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านความปลอดภัยของข้อมูลและการจัดการเหตุการณ์ความมั่นคงข้อตกลงดังกล่าวถือเป็นชัยชนะครั้งสำคัญสำหรับ Binance US เนื่องจากช่วยให้บริษัทสามารถให้บริการแก่ลูกค้าในรัฐนิวยอร์กได้ ซึ่งเป็นหนึ่งในตลาดสินทรัพย์ดิจิทัลที่ใหญ่ที่สุดในโลกข้อตกลงนี้ยังแสดงให้เห็นว่า Binance US กำลังมุ่งมั่นที่จะปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านกฎระเบียบของหน่วยงานกำกับดูแลต่างๆขณะที่ นิวยอร์กไทม์ กล่าวว่า ฉางเผิงจ้าว เตรียมที่จะจ่ายค่าปรับ 50 ล้านดอลลาร์และต้องลาออกจากตำแหน่งผู้บริหารระดับสูงของบริษัทที่เขาสร้างขึ้นฉางเผิงจ้าว ผู้ก่อตั้ง Binance กล่าวเมื่อวันอังคาร ว่า Binance ตกลงที่จะจ่ายค่าปรับและการชดใช้ค่าเสียหายจำนวน 4.3 พันล้านดอลลาร์ให้กับรัฐบาล ตามการระบุของหน่วยงานรัฐบาลกลาง ภายใต้ข้อตกลงดังกล่าว Binance ได้บรรลุข้อตกลงกับกระทรวงยุติธรรม กระทรวงการคลัง และสำนักงานคณะกรรมการกำกับการซื้อขายสินค้าโภคภัณฑ์ล่วงหน้า ซึ่งทั้งหมดได้สืบสวนบริษัทมาหลายปีแล้วนอกจากนี้ ฉางเผิงจ้าว ยังต้องเผชิญโทษจำคุกสูงสุด 18 เดือนภายใต้แนวทางการพิจารณาพิพากษาของรัฐบาลกลาง แต่อัยการยังคงเปิดกว้างถึงความเป็นไปได้ที่จะขอลงโทษที่รุนแรงขึ้น ตามการระบุของเจ้าหน้าที่อาวุโสกระทรวงยุติธรรมBinance ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของข้อตกลงกับอัยการของรัฐบาลกลาง จะยอมรับการแต่งตั้งผู้ตรวจสอบของรัฐบาลเพื่อดูแลธุรกิจ นอกจากนี้ทางกระทรวงยุติธรรมสหรัฐยังได้ออกคำสั่งห้ามเด็ดขาด ต่อนายฉางเผิงจ้าว ไม่ให้มีส่วนร่วมใน Binance ในทุกตำแหน่ง จนกระทั่งสามปีหลังจากได้รับการแต่งตั้งผู้ตรวจสอบขณะที่ทาง Binance ได้ประกาศตั้ง ริชาร์ด เทง ซึ่งเป็นผู้บริหารระดับสูงจะเข้ามารับตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร แต่นายยังคงให้นายฉางเผิงจ้าวเป็นที่ปรึกษาเกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของธุรกิจด้านนายฉางเผิงจ้าว กล่าวบน X ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มเดิมชื่อ Twitter ว่าเขา “ได้ทำผิดพลาด” และ “ต้องรับผิดชอบต่อสิ่งที่เกิดขึ้น” แต่ในระหว่างนี้จะหยุดพักผ่อนสักระยะ ก่อนที่จะเดินหน้าแผนงานในโครงการ crypto ต่างๆ