รายย่อยขู่หยุดเทรดได้ผล ตลท.-ก.ล.ต.ขยับตอบรับ

แม้หุ้นไทยจะกระเตื้องขึ้นมาบ้าง ปิดเหนือ 1,400 จุด มาอยู่ที่ 1,415.78 จุด (15พ.ย.) แต่สิ่งที่ ยังไม่เห็นสัญญาณฟื้นกลับมานั่นคือ มูลค่าซื้อขายเฉลี่ยต่อวันที่ที่ยังวนเวียนอยู่แถวระดับ 4.5 หมื่นล้านบาท และนั่นทำให้อุณหภูมิตลาดหุ้นไทยในช่วงพฤศิจกายนเดือดเสมือนคล้ายว่าฤดูร้อน เมื่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) ต้องประกาศแถลงข่าวด่วนยิ่งกว่ารายสัปดาห์ แม้จะพ่วงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องออกมายืนยันข้อมูลต่างๆ แต่ดูเหมือนสิ่งที่นำเสนอมาจะไม่ถูกใจนักลงทุน โดยเฉพาะปฏิกิริยาของผู้บริหารตลาดในแต่ละครั้งที่ผ่านมาแต่ที่น่าสนใจคือ แม้ตอนนี้นักลงทุนอาจไม่ถูกใจตลาดหลักทรัพย์ หรือผู้ที่ควบคุมดูแล แต่อย่างน้อยก็น่าจะพออุ่นใจได้บ้าง เมื่อ “เศรษฐา ทวีสิน” นายกรัฐมนตรี รับทราบเรื่องการหยุดกิจกรรมซื้อขายหุ้นในวันที่ 20 พ.ย.66 แล้ว แถมเตรียมส่ง “กิตติรัตน์ ณ ระนอง” ประธานที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี อดีตกรรมการผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์ เข้าไปหารือกับสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ให้ออกนโยบายออกมาต้องยอมรับว่าที่ผ่านมาทั้งนี้ เริ่มมีการถามถึงการ SHORT SELL หรือการซื้อขายที่ผิดปกติในช่วงเวลานั้น ว่ามีผลต่อการขึ้นลงของดัชนีมากน้อยเพียงใด ซึ่งคำตอบที่ได้รับจากผู้บริหารตลาดหลักทรัพย์ในครั้งนั้นยังคงเป็นคำตอบเดิมกับที่ได้รับในเดือนพฤศิจกายน 2566 ยามที่มีการตั้งโต๊ะแถลงมีรายงานว่า การหยุดซื้อขายของนักลงททุนรายย่อยในวันที่ 20 พ.ย.นี้ เป็นกระแสเรียกร้องที่ไม่ได้รับการแยแสจาก ตลท. รวมถึงข้อเสนอที่ไม่ได้รับการตอบสนองจากรัฐบาล ทำให้นักลงทุนรายย่อยหมดความอดทน จนต้องก่อหวอดขึ้นมา โดยนัดหมายหยุดการซื้อขาย 1 วัน เหตุการณ์ทำนองนี้เคยเกิดขึ้นแล้วเมื่อวันที่ 8 ธ.ค. 2565 เพื่อประท้วงกระทรวงการคลัง ซึ่งผลักดันนโยบายการเก็บภาษีขายหุ้นในอัตรา 0.10% ของมูลค่าซื้อขาย แต่มูลค่าซื้อขายหุ้นวันนั้น ไม่ได้ลดลงอย่างมีนัยมากนักอย่างไรก็ตาม การรวมตัวหยุดกิจกรรมซื้อขายในวันที่ 20 พ.ย.นี้ หลายฝ่ายเชื่อว่าจะทำให้มูลค่าซื้อขายหุ้นในวันดังลก่าว อาจทรุดฮวบ ต่ำสุดเป็นประวัติการณ์ในรอบหลายปีก็ได้ นั่นเพราะที่ผ่านมานักลงทุนรายย่อยที่ได้รับความเสียหาย ขาดทุนหุ้นมาติดต่อยาวนาน 5-6 ปี โดยเฉพาะการถูก ROBOT หรือโปรแกรมเทรดดิ้งกินรวบ จึงเชื่อว่าจะมีนักลงทุนจำนวนมากกระโจนเข้าร่วมกิจกรรมกับผู้ที่ร่วมชะตากรรมเดียวกันอย่างหนาแน่นมีรายงานว่า รายการ NAKED SHORT จะเกิดขึ้นจากกองทุนต่างประเทศ โดยอ้างว่า ได้ขอยืมหุ้นจากคัสโตเดียนหรือผู้รับฝากสินทรัพย์ โดยคัสโตเดียนเป็นสถาบันการเงินชั้นนำของต่างประเทศ แต่ตั้งสาขาในประเทศไทย และการขายโดยมีหุ้นอยู่ในมือ ทำให้กองทุนต่างประเทศที่ซื้อขายผ่าน ROBOT มีหุ้นถล่มขายอย่างไร้ขีดจำกัด ขายจนรายย่อยต้องถอดใจ เพราะรับแรงขายไม่ไหว และไม่เข้าใจว่าหุ้นที่ถูกนำมาทุบเป็นหุ้นของใคร มาจากไหน ทำไมซื้อไม่หมดเสียทีส่วนหุ้นที่ถูกยืมมาขาย เมื่อราคาหุ้นถูกทุบจนร่วงสนิทติดพื้นแล้ว กองทุนต่างประเทศจึงทยอยซื้อหุ้นคืนในราคาต่ำ ก่อนทำรายการ NETSETTLEMENT หรือหักกลบการชำระราคาค่าซื้อขายหุ้นภายในวันเดียวกัน โดยสวาปามส่วนต่างกำไรไป ซึ่งตลาดหลักทรัพย์ตามตรวจสอบไม่ทันประเด็นที่น่าสนใจเพิ่มเติมคือรายการ NAKED SHORT โดยกองทุนต่างประเทศ นั่นเพราะเป็นเรื่องที่ตลาดหลักทรัพย์ยิ่งตรวจไม่ได้ เพราะไม่มีอำนาจควบคุม ตรวจสอบ หรือสั่งให้กองทุนต่างชาติชี้แจงข้อมูล นอกจากร้องขอไปยัง ก.ล.ต.ประเทศต้นทางที่กำกับดูแลกองทุน ซึ่งไม่รู้ว่าจะได้รับความร่วมมือเพียงใด ขณะเดียวกันปัจจุบันยังไม่เคยมีข่าวว่า ก.ล.ต.ทำหนังสือไปยัง ก.ล.ต.ประเทศใด เพื่อขอความร่วมมือช่วยตรวจสอบธุรกรรมที่ผิดกฎหมาย สร้างความเสียหายให้นักลงทุนในประเทศดังนั้น จึงทำให้มุมมองที่นักลงทุนรายย่อยมีต่อผู้ดูแลระบบออกมาเป็นด้านลบมากกว่าบวก เพราะตลาดหลักทรัพย์ฯยืนกรานว่า NAKED SHORT ไม่มี แต่รายย่อยต่างเชื่อกันว่าการตรวจไม่พบ เพราะอำนาจการตรวจสอบมีขอบเขตจำกัด จนไม่อาจก้าวล่วงถึงกองทุนต่างประเทศได้ ไม่ได้หมายความว่า ไม่มีการทำ NAKED SHORT มากกว่าส่วนนักลงทุนสถาบันต่างชาติที่ถูกเปิดโปงทำ NAKED SHORT หรือการขายหุ้น โดยไม่มีหุ้นอยู่ในมือประกอบด้วย ธนาคารฮ่องกงและเซี่ยงไฮ้แบงกิ้งคอร์ปอเรชั่น จำกัด หรือ HSBC และธนาคาร บีเอ็นพี พารีบาส์ จำกัด หรือ BNP โดย ก.ล.ต.เกาหลีใต้ ได้เริ่มตรวจสอบพบความผิดปกติมาตั้งแต่เมื่อเดือนตุลาคมที่ผ่านมา และกำลังขยายผลการตรวจสอบครั้งใหญ่ ย้อนหลังไปถึงปี 2564นอกจากนั้น ยังประสานงานไปยัง HSBC สำนักงานใหญ่ในฮ่องกง ขอตรวจสอบ ข้อมูลการขอยืมหุ้นของนักลงทุนต่างชาติบางกลุ่มว่า ได้มีการทำรายการ SHORT SELL หรือการยืมหุ้นมาขายจริง หรือเป็นการทำ NAKED SHORTไม่เพียงเท่านี้กลับมาที่แวดวงตลาดหุ้นไทย ประเด็น SHORT SELL และโปรแกรมเทรดดิ้ง กำลังขยายวงออกไปไม่หยุด ล่าสุด มีการโยงไปถึงบริษัทหลักทรัพย์(บล.) แห่งหนึ่งว่าเป็นผู้รับประโยชน์จากเรื่องดังกล่าว เนื่องจากเป็น บล. ที่ให้ความสำคัญกับโปรแกรมเทรดดิ้ง นอกจากนี้ยังงอ้างถึงความสัมพันธ์ของผู้บริหารกับฝ่ายควบคุมดูแลตลาดทุน ซึ่งจะต้องติดตามว่าเรื่องราวในส่วนขยายนี้จะมีความชัดเจนออกมาได้เมื่อใดส่วนความคืบหน้าของตลาดหลักทรัพย์ฯนั้น ล่าสุด “รองรักษ์ พนาปวุฒิกุล” รองผู้จัดการหัวหน้าสายงานกฎหมาย และหัวหน้ากลุ่มงานเลขานุการองค์กรและกำกับองค์กร ตลท. แถลงว่า ตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้มีการเปิดเผยข้อมูลซื้อขายรายวัน Program Trading Value เพิ่มเติมบนเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์ เพื่อให้นักลงทุนนำไปพิจารณาประกอบการตัดสินใจลงทุนได้เพิ่มมากขึ้น โดยจะแสดงให้เห็นว่าในวันที่ผ่านมามี Program Trading เป็นสัดส่วนเท่าไหร่ หรือมียอดซื้อ ยอดขายเท่าไหร่ รวมถึง Non Program Trading คิดเป็นเป็นสัดส่วนเท่าไหร่อย่างไรก็ดี ตลาดหลักทรัพย์ฯ เตรียมนำเสนอข้อมูล Program Trading รายหลักทรัพย์ต่อนักลงทุนแบบสาธารณะด้วย โดยกำหนด Criteria เอาเฉพาะหลักทรัพย์ที่มีราคาเปลี่ยนแปลงค่อนข้างมาก หรือบวก-ลบ 10% และมีมูลค่าซื้อขายมากกว่า 50 ล้านบาทขณะเดียวกัน หากหุ้นตัวนั้นๆ ราคาหุ้นมีการเปลี่ยนแปลงไม่ถึง 10% แต่มีมูลค่าซื้อขายสูงเกินกว่า 50 ล้านบาท จะไม่ได้ถูกดึงขึ้นมาแสดง อีกทั้งต้องเป็นหุ้นที่อยู่ในตลาดหลักทรัพย์ (SET) และ mai ไม่นับรวมกับ DW, DRโดยสิ่งที่น่าสนใจเพิ่มเติมจากการให้ข้อมมูลครั้งล่าสุดของ ตลท.คือ ตลาดหลักทรัพย์ฯยอมรับว่าโปรแกรมเทรดดิ้งมีผลต่อการเคลื่อนไหวของราคา ทำให้ราคาหุ้นมีความผันผวน โดยตอนนี้มีสัดส่วนประมาณ 40% ของมูลค่าการซื้อขาย นั่นทำให้ ตลาดหลักทรัพย์ฯจะนำเรื่องนี้กลับไปพิจารณาทบทวนอีกครั้งขณะที่ สำหรับการตรวจสอบการทำธุรกรรม Naked Short นั้น ตลาดหลักทรัพย์ฯ มีการตรวจสอบที่เข้มงวดมาก โดยใช้วิธีกำกับดูแลผ่านบริษัทหลักทรัพย์ และในการทำการชอร์ตเซลทุกครั้ง ผู้ที่จะดำเนินการจะทำได้ต้องมีหุ้นในมือทุกครั้ง โดยจะใช้หลักการดูการประทับเวลา (timestamp) การส่งคำสั่งซื้อว่า ณ เวลาที่ทำการซื้อขายนั้นมีหุ้นอยู่ในมือหรือไม่ส่วนการส่งคำสั่งมาจากต่างประเทศ แม้ว่าหุ้นจะฝากไว้ที่คัสโทเดียน แต่บริษัทหลักทรัพย์จะมีหน้าที่ต้องตรวจสอบเป็นด่านแรก ก่อนที่จะส่งคำสั่งขายของลูกค้าว่ามีหุ้นอยู่หรือไม่ เพราะถ้าขายโดยไม่มีหุ้นอยู่ในความครอบครอง บริษัทหลักทรัพย์จะถูกลงโทษ ดังนั้น บริษัทหลักทรัพย์ทุกรายจะต้องมีระบบตรวจสอบคำสั่งขาย เพราะฉะนั้นยิ่งวิ่งผ่านระบบเข้ามา จะเป็นการยืนยันว่าธุรกรรมดังกล่าวมีการตรวจสอบที่เข้มงวดและรัดกุมขณะที่ “พิเชษฐ สิทธิอํานวย” นายกสมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย แสดงความเห็นถึงเรื่องดังกล่าวว่า โปรแกรมเทรดดิ้งลักษณะรูปแบบการส่งคำสั่งซื้อขายด้วยความถี่สูง (High Frequency Trading) มีผลกระทบต่อตลาดหุ้นไทย เพราะกระทบต่อนักลงทุนบางกลุ่ม อาทิ นักลงทุนเล่นสั้น หรือสายเก็งกำไร (เข้าเร็ว-ออกเร็ว) เนื่องจากคนไม่สามารถคีย์คำสั่งได้รวดเร็วเท่ากับเครื่องคอมพิวเตอร์ แต่ขอย้ำว่าเป็นกลไกของทุกตลาดในโลกส่วนแนวทางการตรวจสอบ Naked SHORT SELL มีการกำกับดูแลจากสำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ รวมถึงโบรกเกอร์มีการตรวจสอบตลอดเวลา โดยทุกครั้งที่มีการสุ่มตรวจตรวจจากทั้งสองหน่วยงานกำกับ เพื่อพิจารณารายการมีความผิดปกติหรือไม่ ไม่ว่าจะเป็นการซื้อขายภายในวันหรือข้ามวันโดนหมด นั่นเพราะไม่อยากให้ใครมาทำในลักษณะ "จับเสือมือเปล่า" คือไม่มีหุ้น แต่มาขายและซื้อคืนสำหรับกรณีที่มีนักลงทุนบางรายออกมาสะท้อนถึงค่าคอมมิชชั่นของ HFT ที่ถูกกว่านักลงทุนกลุ่มอื่นนั้น เรื่องดังกล่าวไม่สามารถบอกได้ว่าถูกหรือแพง เพราะเปิดเสรีค่าคอมมิชชั่นมาเป็นเวลา 10 ปีแล้ว และปัจจุบัน 40 โบรกเกอร์มีลักษณะธุรกิจที่แตกต่างกัน บางบริษัทมีนักลงทุนรายใหญ่อยู่มาก บางบริษัทมีนักลงทุน HFT อยู่มาก เพราะฉะนั้นคงขึ้นอยู่กับการต่อรองของนักลงทุนและโบรกเกอร์นั้น ๆดังนั้น ภาพการแข่งขันของบริษัทหลักทรัพย์ฯ แม้ว่าตอนนี้หลายคนกังวลที่มีบางโบรกเกอร์ที่มีลูกค้า HFT อยู่มากจะสร้างความเปลี่ยนแปลงของตลาดและการแข่งขันในอนาคต เพราะขยับมาร์เก็ตแชร์เพิ่มขึ้นมาอย่างรวดเร็วภายในเวลา 2 ปี ที่ปัจจุบันอยู่ระดับสูงกว่า 20% มองว่าสุดท้ายกลไกตลาดจะทำงานด้วยตัวเอง อาจต้องใช้เวลาสักระยะหนึ่งก็จะมีการแข่งขันกันตามปกติขณะที่การนัดรวมตัวกันของนักลงทุนรายย่อยเพื่อหยุดการซื้อขายในวันจันทร์ที่ 20 พ.ย.นี้ เป็นสิทธิของนักลงทุนที่จะดำเนินการได้ แต่โดยการทำงานของบริษัทหลักทรัพย์ไม่ชอบ อย่างไรก็ตามจะพยายามชี้แจงและให้ข้อมูลกับนักลงทุนได้รับรู้รับฟังความเห็นจากหลายด้าน ๆด้านสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ได้ออกมาชี้แจงมาตรการกำกับดูแลการขายชอร์ตว่า ธุรกรรมการขายชอร์ต (SHORT SELLing) เป็นกลไกหนึ่งที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของตลาด โดยเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการค้นหาราคาที่เหมาะสม (price discovery) ซึ่งผู้ลงทุนจะต้องมีการยืมหุ้นจากบริษัทหลักทรัพย์ (บล.) เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการผิดนัดการส่งมอบ (failed trade) โดยภายหลังต้องมีการซื้อหลักทรัพย์ตัวนั้นไปคืนให้ บล. อย่างไรก็ดี ธุรกรรมการขายชอร์ตอาจส่งผลกระทบต่อสภาพตลาดที่มีผลต่อความเชื่อมั่นในตลาดทุนที่ผ่านมา การดูแลสภาพตลาดให้มีเสถียรภาพ ไม่ให้ได้รับผลกระทบจากธุรกรรมการขายชอร์ตดังกล่าว ก.ล.ต. ได้เห็นชอบให้ตลาดหลักทรัพย์ฯ ดำเนินมาตรการดังนี้คือ การกำหนดให้ขายชอร์ตได้เฉพาะหลักทรัพย์ตามรายชื่อที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ ประกาศกำหนด ,การกำหนดให้ บล. ต้องระบุเครื่องหมาย "S" เมื่อมีคำสั่งขายชอร์ต เพื่อให้มีการตรวจสอบที่เหมาะสมได้ ,การกำหนด price rule เพื่อให้การทำธุรกรรมขายชอร์ตสามารถทำได้ที่ระดับราคาที่สูงกว่าหรือเท่ากับราคาตลาดครั้งสุดท้าย (zero uptick rule) เพื่อไม่ให้เกิดการ dump ราคา และ การเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องเพื่อประกอบการตัดสินใจของผู้ลงทุนที่เหมาะสมทั้งนี้ที่ผ่านมา ก.ล.ต. ได้ตรวจสอบการดำเนินงานของตลาดหลักทรัพย์ฯ อย่างต่อเนื่อง ซึ่งรวมถึงการตรวจสอบธุรกรรมการขายชอร์ตที่ไม่มีการยืมหลักทรัพย์ (naked short) ที่เป็นประเด็นที่มีข้อกังวลในปัจจุบัน โดย ก.ล.ต. พบว่า ระบบการตรวจสอบของตลาดหลักทรัพย์ฯ มีการดำเนินการตามฐานความเสี่ยง (risk based) และมีความเข้มข้นตามสถานการณ์ที่มีความเสี่ยงสูงขึ้น โดยตลาดหลักทรัพย์ฯ สามารถลงโทษหากพบการดำเนินการไม่เป็นไปตามมาตรการข้างต้น นอกจากนี้ หากเป็นธุรกรรมขายชอร์ตที่มีผลกระทบต่อราคาอันทำให้ผิดไปจากสภาพปกติของตลาด ไม่ว่าจะเป็นธุรกรรมจากต่างประเทศหรือในประเทศ ก.ล.ต. ขอให้ความมั่นใจว่า ก.ล.ต. สามารถดำเนินการบังคับใช้กฎหมาย เพื่อนำผู้กระทำผิดซึ่งอาจรวมถึง บล. ที่มีส่วนร่วมหรือสมรู้ร่วมคิดในการกระทำผิดดังกล่าวมาลงโทษได้นอกจากนี้ ก.ล.ต. ยังได้กำหนดหลักเกณฑ์และมีการตรวจสอบการดำเนินงานของ บล. ให้มีระบบงานในการส่งคำสั่งซื้อขายหลักทรัพย์ ซึ่งรวมถึงการทำธุรกรรมขายชอร์ตของลูกค้า เพื่อให้มั่นใจว่าลูกค้ามีหลักทรัพย์หรือได้ยืมหลักทรัพย์มาก่อนส่งคำสั่งขายและเป็นไปตามเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ ก.ล.ต. จะเพิ่มการตรวจสอบและสอบทานระบบของ บล. ในการดำเนินการดังกล่าวภายใต้สถานการณ์ปัจจุบันด้วยทั้งนี้ ก.ล.ต. ไม่ได้นิ่งนอนใจต่อปัญหาที่เกิดขึ้นซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นต่อตลาดทุน และที่ผ่านมาได้สอบทานการดำเนินการดังกล่าวกับภาคส่วนที่เกี่ยวข้องมาตลอด โดยเฉพาะธุรกรรมที่มีความเสี่ยงสูงและอาจมีแรงจูงใจให้เกิดการ naked SHORT SELLing ที่บั่นทอนความเชื่อมั่นต่อตลาดทุน ได้แก่ การซื้อขายโดยใช้ Program Trading/Algorithmic Trading เนื่องจากปัจจุบันมีมูลค่าการซื้อขายในสัดส่วนที่สูงขึ้นอย่างมากจากการที่มีต้นทุนต่ำ และอาจทำกำไรได้ในช่วงราคาแคบ ก.ล.ต. จึงได้ประสานให้ตลาดหลักทรัพย์ฯ ต้องจัดให้มีกลไกในการตรวจสอบคำสั่งซื้อขายหลักทรัพย์ของผู้ลงทุนที่ส่งคำสั่งซื้อขายผ่านระบบดังกล่าว เพื่อให้ทราบถึงผู้รับผลประโยชน์ที่แท้จริง (end beneficiaries) เพื่อให้การตรวจสอบธุรกรรมและการบังคับใช้กฎหมายมีประสิทธิภาพสูงขึ้น ก่อให้เกิดความมั่นใจต่อการซื้อขายผ่าน Program Trading/Algorithmic Trading ที่มีประโยชน์ต่อการเพิ่มสภาพคล่องของตลาดโดยรวมนอกจากนี้ทั้งนี้ ก.ล.ต. ขอเน้นย้ำบทบาทหน้าที่ โดยจะไม่ยอมให้มีการกระทำผิดกฎหมาย และขอให้ทุกภาคส่วนมั่นใจในระบบการตรวจสอบและการบังคับใช้กฎหมายต่อผู้กระทำความผิดของ ก.ล.ต.จากการให้ข้อมูลของหน่วยงานที่ควบคุมตลาดหุ้นครั้งล่าสุด พอจะช่วยสรุปได้ว่าการตอบรับเช่นนี้ น่าจะทำให้นักลงทุนรายย่อยเริ่มผ่อนคลายความวิตกกังวลได้ในระดับหนึ่ง แต่ที่น่าสนใจเพิ่มเติมนั่นคือฝั่งรัฐบาล เพราะเมื่อเรื่องดังกล่าวไปถึงนายกรัฐมนตรีแล้ว เริ่มมีกระแสข่าว บางทีการเรียกคืนความเชื่อมั่นของนักลงทุนอาจถึงเวลาต้องปรับเปลี่ยนอะไรต่ออะไรในองค์กรทั้งสอง เพื่อให้การบริหารงานสอดคล้องไปในทิศทางเดียวกับรัฐบาล แต่จะเป็นเก้าอี้ดนตรีหรือไม่เป็นเรื่องที่ต้องติดตาม เช่นเดียวกับปริมาณการซื้อขายในวันที่ 20 พ.ย.66 สามารถกดดันตลาดหุ้นและผู้ควบคุมได้มากแค่ไหน?