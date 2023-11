CP LAND โปรดี 11.11 จองออนไลน์บ้าน–คอนโด เพียง 11 บาทเท่านั้น

บริษัท ซี.พี. แลนด์ จำกัด (มหาชน) หรือ CP LAND ผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ชั้นนำของประเทศไทย ออกโปรโมชันดีล 11.11 จองสิทธิ์บ้านและคอนโดกว่า 19 โครงการทั่วไทย เพียง 11 บาท* รับฟรีทันที Gift Voucher มูลค่า 10,000 บาท และเฉพาะ 11 ยูนิตแรก รับทันที Smart Phone Samsung A03 นอกจากนี้ CP LAND พร้อมพาส่องทำเลทองของคอนโดมิเนียม พร้อมเปิดรายชื่อโครงการที่น่าสนใจสำหรับการลงทุนที่พร้อมให้ผลตอบแทนสูงถึง 7% ต่อปี

รีบคว้าโอกาสไว้ 11.11 นี้ CP LAND รวมโครงการบ้านเดี่ยวและคอนโด 19 โครงการ ทั่วประเทศ จองสิทธิ์ออนไลน์เพียง 11 บาท* นักลงทุนไม่ควรพลาด ในจังหวะที่ตลาดอสังหาฯ ต่างจังหวัดกำลังเติบโตโครงการที่เข้าร่วม-กัลปพฤกษ์ แกรนด์ พาร์ค เชียงราย-กัลปพฤกษ์ แกรนด์ พาร์ค อุดรธานี-กัลปพฤกษ์ แกรนด์ สุราษฎร์ธานี-กัลปพฤกษ์ แกรนด์ อุบลราชธานี-กัลปพฤกษ์ ซิตี้ พลัส พิษณุโลก-กัลปพฤกษ์ ซิตี้ พลัส สกลนคร-กัลปพฤกษ์ มหาสารคาม-เดอะ คอร์ทยาร์ด เขาใหญ่-เดอะ คอร์ทยาร์ด ระยอง-ทัสคานี มีนบุรี-ประชาร่วมใจ 37-พาร์ค คอนโด ดรีม กาญจนบุรี-พาร์ค คอนโด ดรีม ตรัง-พาร์ค คอนโด ดรีม นครราชสีมา-พาร์ค คอนโด ดรีม บุรีรัมย์-พาร์ค คอนโด ดรีม ปราจีนบุรี-พาร์ค คอนโด ดรีม พิษณุโลก-พาร์ค คอนโด ดรีม แม่สอด-เอส คอนโด สมุทรสาครจองออนไลน์พร้อมนัดหมายเข้าชมโครงการล่วงหน้าได้ที่ https://bit.ly/3snATyg พร้อมรับสิทธิพิเศษ ได้ทุกยูนิต ไม่ต้องลุ้น รับฟรี!! Gift Voucher มูลค่า 10,000 บาท ,Smart phone Samsung A03 (เฉพาะ 11 ยูนิตแรก)นอกจากนี้ยังได้นำโครงการ ที่เหมาะสำหรับการลงทุน กับ 8 ทำเล ที่ให้ผลตอบแทน(ยิลด์) ต่อปี สูงสุดถึง 7% สำหรับโครงการ-กัลปพฤกษ์ แกรนด์ สุราษฎร์ธานี ใกล้ห้างสรรพสินค้า CentralPlaza, Makro, Lotus's, Big C และศูนย์ราชการ เริ่มต้น 1.39 ล้านบาท* คาดว่าน่าจะปล่อยเช่าได้ 6,500 - 7,000 บาทต่อเดือน ประมาณการYield สูงสุด 7%-กัลปพฤกษ์ แกรนด์ อุบลราชธานี ใกล้ Makro, Lotus's และ Big C เริ่มต้น 1.19 ล้านบาท* คาดว่าน่าจะปล่อยเช่าได้ 6,000 - 7,500 บาทต่อเดือน ประมาณการYield สูงสุด 7%-กัลปพฤกษ์ มหาสารคาม ใกล้มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เริ่มต้น 1.39 ล้านบาท* คาดว่าน่าจะปล่อยเช่าได้ 7,000 - 7,500 บาทต่อเดือน ประมาณการ Yield สูงสุด 6%-พาร์ค คอนโด ดรีม แม่สอด ตรงข้ามโรบินสันแม่สอด เริ่มต้น 1.39 ล้านบาท* คาดว่าน่าจะปล่อยเช่าได้ 8,000 - 9,000 บาทต่อเดือน ประมาณการYield สูงสุด 6%-พาร์ค คอนโดดรีม ปราจีนบุรี ใกล้แหล่งงานและนิคมอุตสาหกรรม เริ่มต้น 1.29 ล้านบาท* คาดว่าน่าจะปล่อยเช่าได้ 6,500 - 7,000 บาทต่อเดือน ประมาณการ Yield สูงสุด 6%-เอส คอนโด สมุทรสาคร ใกล้ Big C มหาชัย ถนนเศรษฐกิจ เริ่มต้น 1.29 ล้านบาท* คาดว่าน่าจะปล่อยเช่าได้ 4,500 - 6,500 บาทต่อเดือน ประมาณการYield สูงสุด 6%-กัลปพฤกษ์ ซิตี้ พลัส สกลนคร ใกล้ Big C, รร.สกลราชวิชยานุกูล, ศูนย์ราชการ และเทศบาล เริ่มต้น 1.19 ล้านบาท* คาดว่าน่าจะปล่อยเช่าได้ 6,000 บาทต่อเดือน ประมาณการYield สูงสุด 6%-กัลปพฤกษ์ แกรนด์ พาร์ค เชียงราย ใกล้สี่แยกแม่กรณ์ เริ่มต้น 1.09 ล้านบาท คาดว่าน่าจะปล่อยเช่าได้ 6,000 - 9,500 บาทต่อเดือน ประมาณการYield สูงสุด 6%.