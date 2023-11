SCมุ่งมั่นดูแลพนักงานภายใต้แนวคิด “Thriving Together” เพื่อการเติบโตเคียงข้างกัน

SC Asset บริษัท พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ชั้นนำ ผู้นำ Living Solutions Provider ได้สร้างสรรค์แนวทางการดูแลพนักงานภายใต้แนวคิด “Thriving Together” เพราะเชื่อว่าการเติบโตที่ดีที่สุด คือ การเติบโตเคียงข้างกัน

หัวหน้าสายงานวางแผนกลยุทธ์บริหารทรัพยากรบุคคล กล่าวว่า แนวคิด Thriving Together พนักงานถือเป็นแกนหลักขององค์กรในการสร้างเช้าที่ดีให้กับลูกค้าทุกคน (For Good Mornings) และที่ SC Asset เราเชื่อว่าคนที่ทำงานด้วยความสุขจะมีพลังไปสร้างสินค้า และบริการที่ดีมีคุณค่าให้กับลูกค้าได้ การทำให้พนักงานมีเช้าที่ทำให้รู้สึกดี มีพลังในการเริ่มต้นทำงานในแต่ละวันเพื่อเป้าหมาย For Good Mornings นี้ เป็นหนึ่งในภารกิจของ HR ที่สำคัญมาก ซึ่งเป็นจุดเริ่มที่ทำให้เกิดแนวทางการดูแลพนักงานด้วย People Thriving ที่พัฒนาจาก Best Practice ขององค์กรชั้นนำโดยผ่านการเติมเต็ม 5 ด้าน (5Ps) ได้แก่ 1. Payได้รับค่าตอบแทนเหมาะสมกับลักษณะงาน, ความสามารถ และผลงาน (Pay for 3Ps : Position, Person, and Performance)2. Perks มีสวัสดิการดูแลดี ทั้งสวัสดิการพื้นฐาน และ Flexi-Benefit ที่ครอบคลุมทุก Lifestyle ของพนักงาน 3. People ทำงานได้ดี ในทีมที่ดี และบรรยากาศการทำงานที่ดี4. Pride รู้สึกภาคภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งขององค์กร และ 5. Purpose รู้ว่างานของตนเองมีความหมายและมีคุณค่าในการส่งมอบเช้าที่ดีให้กับลูกค้าทุกคน“เราติดตามผลด้วย People Thriving Survey ปีละ 2 ครั้ง เป็นการวัดอุณหภูมิความรู้สึกของพนักงาน และรับฟังความคิดเห็นข้อเสนอแนะต่าง ๆ เพื่อนำไปวางแผนสร้างประสบการณ์และกระตุ้นจูงใจให้พนักงานมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่อง"