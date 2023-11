ธุรกิจโรงแรมส่งท้ายปีคึกคัก BEYOND คาดไตรมาส 4 สดใส

BEYOND ส่งซิกโค้งสุดท้ายไตรมาส 4/2566 สดใส อานิสงค์ต่างชาติแห่เที่ยวไทยรับช่วงไฮซีชั่น มั่นใจภาพรวมทั้งปี 2566 เทิร์นอะราวด์ต่อเนื่อง พร้อมกวาดรายได้รวมทะลุเป้า 2,800 ล้านบาท หลังผลงาน 9 เดือนแรกท็อปฟอร์ม กำไรสุทธิโตแตะ 161 ล้านบาท รายได้รวมเพิ่มขึ้นกว่า 70% แตะ 2,429 ล้านบาท จากผลงาน 2 โรงแรมดีต่อเนื่อง รายได้ห้องพักเฉลี่ยไตรมาส 3/2566 เติบโตกว่า 45%

กรรมการผู้จัดการ บริษัท เบาด์ แอนด์ บียอนด์ จำกัด (มหาชน) หรือ BEYOND ผู้ประกอบธุรกิจลงทุน พัฒนา และดำเนินธุรกิจโรงแรมและบริการระดับ Ultra-Luxury แถวหน้าของเมืองไทย เปิดเผยว่า แนวโน้มอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของไทยเติบโตดีต่อเนื่องอย่างเห็นได้ชัดนับตั้งแต่ต้นปี 2566 โดยภาพรวม 10 เดือนแรกของปี มีนักท่องเที่ยวต่างชาติเดินทางเข้ามาประเทศไทยแล้วจำนวน 22 ล้านคน เพิ่มขึ้นกว่า 250% เทียบจากช่วงเดียวกันปีก่อนโดย 5 อันดับแรก ประกอบด้วย มาเลเซีย, จีน, เกาหลีใต้, อินเดีย และรัสเซีย มั่นใจภาพรวมอุตสาหกรรมฯ ช่วงโค้งสุดท้ายของปีสดใส รับช่วงไฮซีชั่น และผลจากมาตรการฟรีวีซ่าของรัฐบาล ซึ่งจะช่วยหนุนผลงานงวดไตรมาส 4/2566 ของบริษัทฯ เติบโตโดดเด่นต่อเนื่องหลังจาก 9 เดือนแรกของปี 2566 บริษัทฯ สามารถทำผลงานท็อปฟอร์ม มีกำไรสุทธิจำนวน 161 ล้านบาท เทียบจากช่วงเดียวกันปีก่อน ที่ขาดทุนอยู่ราว 431 ล้านบาท รายได้จากธุรกิจโรงแรมเติบโตก้าวกระโดดกว่า 60% เทียบช่วงเดียวกันปีก่อน แตะ 2,095 ล้านบาท ซึ่งสูงกว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ 7% โดยเป็นรายได้จากการประกอบกิจการโรงแรมทั้ง 2 แห่ง ประกอบด้วย โรงแรมโฟร์ซีซั่นส์ กรุงเทพฯ ริมแม่น้ำเจ้าพระยา และโรงแรมคาเพลลา กรุงเทพโดยงวดไตรมาส 3/2566 บริษัทฯ มีรายได้รวมเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญกว่า 28% เทียบช่วงเดียวกันปีก่อน อยู่ที่ราว 690 ล้านบาท ตามการเติบโตที่โดดเด่นของรายได้จากธุรกิจโรงแรมจำนวน 673 ล้านบาท โดยรายได้ห้องพักเฉลี่ย (RevPAR) เติบโตขึ้นจากช่วงเดียวกันปีก่อนราว 45% ขณะที่รายได้จากอาหารและเครื่องดื่มจากงานจัดเลี้ยงเพิ่มขึ้น 11% จากช่วงเดียวกันปีก่อน ซึ่งการเติบโตของทั้งรายได้ห้องพักและอาหารและเครื่องดื่มมาจากศักยภาพการแข่งขันของโรงแรมทั้ง 2 แห่ง ที่โดดเด่นในกลุ่มโรงแรมระดับ Ultra-Luxuryนางกมลวรรณ กล่าวว่า ภาพรวมผลงานทั้งปี 2566 เทิร์นอะราวด์ต่อเนื่อง รายได้ธุรกิจโรงแรมจะเติบโตทะลุเป้าหมายที่วางไว้ 2,800 ล้านบาท ตามการเติบโตที่ดีของภาพรวมอุตสาหกรรมฯ โดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) คาดการณ์จำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติเดินทางเข้าไทยปี 2566 ไว้ที่ 25-28 ล้านคน สร้างรายได้รวมให้กับประเทศกว่า 2.2 ล้านล้านบาท รวมถึงการบริโภคของตลาดในประเทศที่ยังเติบโตโดยเฉพาะไลฟ์สไตล์คนรุ่นใหม่ และอีกโฟกัสสำคัญของบริษัทฯ คือการเร่งเดินหน้าผลักดันอัตราการทำกำไร รวมถึงพัฒนายกระดับศักยภาพโรงแรมทั้ง 2 แห่ง มุ่งเน้นส่งมอบประสบการณ์ใหม่ที่แตกต่างเหนือความคาดหมาย ภายใต้วิสัยทัศน์ “Inspiring new ways to experience the world” หรือการสร้างแรงบันดาลใจให้เกิดการสัมผัสโลกในมิติใหม่ๆ ที่น่าตื่นเต้นและน่าประทับใจมากยิ่งขึ้น.