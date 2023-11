เครือสหพัฒน์ผนึกพาร์ตเนอร์ระดับโลก เปิดตัว KingsQuare Residence คอนโดฯ ลักชัวรีย่านพระราม 3

"คิง สแควร์ ดีเวลลอปเม้นท์" ในเครือสหพัฒน์ เปิดตัว ‘KingsQuare Residence’ คอนโดฯระดับมาสเตอร์พีซ บนถนนพระราม3-รัชดาฯ ติดโรงเรียนนานาชาติคิงส์คอลเลจกรุงเทพฯ พร้อมดึงพาร์ตเนอร์ระดับโลกและระดับประเทศร่วมกันสร้างสรรค์บนพื้นที่กว่า 4 ไร่ สูง 52 ชั้น หนึ่งโครงการมิกซ์ยูสขนาดใหญ่ที่ประกอบด้วย คอนโดฯ คอมมูนิตี มอลล์ และเซอร์วิส อพาร์ตเมนต์ เผยหลังเปิดขายรอบ Exclusive เพียง 2 ชม.กวาดไป 1,000 ล้านบาท คาดโครงการก่อสร้างแล้วเสร็จธ.ค.2569



Community of Kindness

"KingsQuare Residence" คอนโดมิเนียมลักชัวรี เป็นอีกหนึ่งผลงานระดับมาสเตอร์พีซของเครือสหพัฒน์ที่จะก่อให้เกิด "Quality Community" ให้ทุกคนในครอบครัวได้มี "Quality Time" เพิ่มมากขึ้น โดยได้รับการตอบรับที่ดีเกินคาด หลังเปิดขาย Exclusive เพียง 2 ชั่วโมง สามารถกวาดรายได้ทะลุเป้ากว่า 1,000 ล้านบาท โดยเป็นอีกหนึ่งโครงการคุณภาพของเครือสหพัฒน์ที่พัฒนาต่อเนื่องจาก "KingBridge Tower" อาคารสำนักงานให้เช่าที่มุ่งเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาชุมชน สร้างอาชีพ สร้างชุมชนที่มีความสุข ย่านพระราม 3 ด้วยแนวคิด "Community of Kindness" เพื่อขับเคลื่อนการสร้างความเป็นอยู่และสังคมที่ดีกรรมการผู้จัดการ บริษัท คิง สแควร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด เผยถึงความตั้งใจที่ต้องการสร้าง 'KingsQuare Residence' ให้เป็นมากกว่าที่อยู่อาศัย แต่จะเป็นจิ๊กซอว์ชิ้นสำคัญที่จะสร้างความสุขให้ทุกครอบครัว เราเชื่อว่า คุณภาพชีวิตที่ดีต้องเริ่มจากการมี Quality Time ในครอบครัว เพราะการได้ใช้เวลาคุณภาพกับคนที่รักมันเป็นสิ่งที่มีค่า และเติมพลังชีวิตให้ทุกคน เกิดเป็นแรงบันดาลใจในการสร้าง KingsQuare Residence คอนโดมิเนียมลักชัวรี ติดกับโรงเรียนนานาชาติคิงส์คอลเลจกรุงเทพฯ เพราะอยากให้ทุกครอบครัวได้มีช่วงเวลาที่มีคุณภาพ มีเวลาที่จะกินข้าวเช้าด้วยกัน พูดคุยกัน พ่อแม่สามารถไปส่งลูกที่โรงเรียนได้ก่อนจะแยกย้ายไปทำหน้าที่ของตัวเองโดยไม่ต้องกังวลเรื่องการเดินทาง ด้วยโครงการ "คิง สแควร์" หนึ่งในโครงการของเครือสหพัฒน์มีทำเลที่ตั้งอยู่ใกล้จุดตัดทางด่วนถึง 3 เส้นทาง พร้อมด้วยสิ่งอำนวยความสะดวก เพื่อให้เติมเต็มชีวิตให้สมบูรณ์ และเป็นสังคมที่น่าอยู่นายเมธินทร์ จันทรอุไร กรรมการบริหาร บริษัทสถาปนิก 49 จำกัด กล่าวว่า โครงการ KingsQuare Residence มีฟังก์ชันครบครันเสมือนเป็น ‘บ้านหลังหลัก’ ที่เหมาะกับการอยู่ร่วมกันในครอบครัว เช่น การดันโครงสร้างของตึกไปไว้ที่ขอบนอกทั้งหมด ทำให้ Layout ของห้องมีความยืดหยุ่น เพื่อให้ทุกห้องมีพื้นที่ใช้สอยในห้องมากยิ่งขึ้น จัดแต่งห้องได้โดยไม่ต้องกังวลเรื่องมีเสามาขวางกั้น ทั้งนี้โครงสร้างของเสายังสามารถช่วยเป็นร่มเงา โดยบังแสงแดดจากภายนอกอาคาร ซึ่งช่วยให้อาคารประหยัดพลังงานแอร์เพิ่มขึ้นได้มากถึง 20-25%โดยหัวใจสำคัญที่ทำให้ ‘KingsQuare Residence’ เป็น Community of Kindness ที่สมบูรณ์แบบแห่งใหม่ของย่านพระราม 3 ได้แก่- Location at Heart ทำเลศักยภาพใจกลางพระราม 3 รายล้อมด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกที่ช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตครบทุกมิติในทุกๆ วัน- Moment at Heart พื้นที่ส่วนกลางที่ออกแบบมาเพื่อรองรับทุกกิจกรรมของทุกคนในครอบครัว โซนส่วนตัวที่เงียบสงบ พื้นที่ที่เป็นมิตรกับทุกคนในครอบครัว โซนสำหรับเด็ก ห้องประชุมส่วนกลาง หรือ Co-Learning Area เพื่อยกระดับประสบการณ์ในทุกวันของชีวิต- Quality at Heart มอบคุณภาพชีวิตเหนือระดับเหมือน ‘การใช้ชีวิตในบ้าน’ เป็นบ้านหลังหลักในการใช้ชีวิตที่มีคุณภาพทุกวันอาทิ การออกแบบห้องนั่งเล่นแบบเปิดโล่ง พื้นที่ห้องอเนกประสงค์ การคำนึงถึงความสะดวกสบายของผู้อยู่อาศัยในพื้นที่ส่วนกลาง ด้วยลิฟต์ความเร็วสูง 4 ตัว เทียบเท่าลิฟต์โรงแรม 5 ดาว เพื่อไม่ต้องรอนานในช่วง prime time และที่จอดรถมากถึง 170%และ Wellness at Heart สร้างอากาศบริสุทธิ์จากพื้นที่สีเขียวรอบโครงการ การันตีด้วย Fitwel มาตรฐานระดับโลกสูงสุด 3 ดาวในด้าน Multifamily Residential Building โครงการแรกของ Southeast Asia ซึ่งเป็นมาตรฐานที่บ่งบอกว่าโครงการนี้ช่วยส่งเสริมสุขภาพที่ดีของผู้อยู่อาศัย“เราตั้งใจสร้างให้เป็นซึ่งการจะสร้างความเป็นอยู่ที่ดีและสังคมที่ดีได้ต้องเกิดจากองค์ประกอบโดยรอบที่ดีด้วยเช่นกัน จึงออกแบบให้ที่นี่เป็น ‘Curated Living Community’ ที่ประกอบด้วยคอนโดมิเนียม คอมมูนิตี มอลล์ ที่เชื่อมต่อระหว่างคอนโดมิเนียมไปจนถึงหน้าโรงเรียนนานาชาติคิงส์คอลเลจกรุงเทพฯ และเซอร์วิส อพาร์ตเมนต์ ในส่วนของคอมมูนิตี มอลล์จะผสาน Well-being ที่ดีของการใช้ชีวิตด้วย Fitness & Wellness Club ระดับพรีเมียม พร้อมทั้งคัดสรรพาร์ตเนอร์ที่เห็นคุณค่าของการสร้างสังคมที่ดีเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของพื้นที่ เช่น Supermarket Toby’s คาเฟ่ Brunch สไตล์ออสซี่ที่มาในคอนเซ็ปต์ใหม่ ‘All Day Dining’ Hong Bao ร้านอาหารจีนสไตล์กวางตุ้ง ที่เพิ่มพื้นที่ห้องรับรองสำหรับครอบครัวมากขึ้น James boulangerie ตำนานครัวซองที่คิวยาวที่สุดในประเทศไทย และ Sousaku ร้านชาบูสุดพรีเมียมที่ถูกใจคนทุกวัย นอกจากจะยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้อยู่อาศัยในคอนโดฯ ผู้ปกครอง นักเรียน และผู้คนย่านพระราม 3 จะมีพื้นที่สำหรับครอบครัวเพิ่มขึ้นด้วยเช่นกัน” นายจักรกฤษณ์ กล่าว