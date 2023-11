'แสนสิริ' ทรานส์ฟอร์มครั้งใหญ่ แต่งตั้ง Top 2 ผู้บริหารเสริมทัพรุกอสังหาฯ รอบใหม่

สปอตไลต์ส่องแสนสิริ กับการมูฟออนครั้งใหญ่ ล่าสุด "อภิชาติ จูตระกูล" CEO แสนสิริ มุ่งวางรากฐานเติบโตยั่งยืน ปรับโครงสร้างองค์กร เดินหน้าสู่ปีที่ 40 รับ New Business Landscape จัดตั้ง 2 สายงานใหม่ มอบหมายผู้บริหารคนสำคัญ "ศรีอำไพ รัตนมยูร" หญิงแกร่ง และ "ภูมิภักดิ์ จุลมณีโชติ" ดูแล ปักหมุดปี 2566 สร้างประวัติศาสตร์ใหม่กับยอดขายและผลประกอบการที่ดีที่สุดมุ่งเป้าสู่การเติบโตระยะยาว

ปรับโครงสร้างองค์กร รองรับ New Business Landscape

I ผู้ประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เบอร์ต้นของประเทศ เปิดเผยถึงความมุ่งมั่นเดินหน้าปรับโครงสร้างองค์กรของ “แสนสิริ” ครั้งใหญ่ ภายใต้การนำของ "นายอภิชาติ จูตระกูล" ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กำหนดยุทธศาสตร์การดำเนินธุรกิจมุ่งทรานส์ฟอร์มองค์กร ดึงคนรุ่นใหม่เสริมทัพบริหาร สร้างการเติบโตสู่ทศวรรษใหม่พร้อมกันนี้ คณะกรรมการบริหาร บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) ได้มีมติอนุมัติโครงสร้างองค์กรใหม่ มีผลวันที่ 1 พฤศจิกายน 2566 เป็นต้นไป โดยแบ่งโครงสร้างเป็น 4 สายงานหลัก ได้แก่- สายงานพัฒนาโครงการ ขับเคลื่อนโดย นายอุทัย อุทัยแสงสุข (สายงานเดิม) ดูแลฝ่ายพัฒนาโครงการแนวสูง แนวราบ การควบคุมคุณภาพ หน่วยลูกค้าสัมพันธ์ และบริหารสินทรัพย์- สายงานด้านกฎหมาย รับผิดชอบโดย นายนพพร บุญถนอม (สายงานเดิม) ดูแลฝ่ายกฎหมายรัฐกิจสัมพันธ์ และการสรรหาที่ดิน- สายงานด้านการตลาด ดูแลโดย น.ส.ศรีอำไพ รัตนมยูร (แต่งตั้งใหม่) รับผิดชอบทางด้านการตลาดแบรนด์แคมเปญต่างๆ ภาพลักษณ์องค์กร และสื่อสารประชาสัมพันธ์- สายงานด้านกลยุทธ์ รับผิดชอบโดย นายภูมิภักดิ์ จุลมณีโชติ (แต่งตั้งใหม่) ดูแลฝ่ายการเงินการบัญชี บริหารการขาย ทรัพยากรมนุษย์ และเทคโนโลยีและสารสนเทศประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า การปรับโครงสร้างใหม่ครั้งนี้เป็นอีกหนึ่งภารกิจที่สำคัญเพื่อมุ่งในการขับเคลื่อนองค์กร รับ New Business Landscape ในอนาคต ตลอดจนเป็นการ Empowerment ผู้บริหารในทุกสายงานให้มีความคล่องตัว สอดคล้องตาม DNA ของแสนสิริ คือ Speed to Market มีการตัดสินใจที่เฉียบคม บนข้อมูลและเหตุผลที่ตริตรองมาอย่างดี รับฟังเสียงของ Stakeholder ตามวิสัยทัศน์ที่มุ่งสู่การเป็นบริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ชั้นนำของประเทศไทย นำเสนอทั้งผลิตภัณฑ์และบริการด้านการอยู่อาศัยที่ทุกคนสามารถเข้าถึงได้อย่างครบวงจร และสร้างประโยชน์อย่างยั่งยืนแก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายโครงสร้างใหม่ข้างต้น ประกอบไปด้วย 2 สายงานเดิม และอีก 2 สายงานใหม่ ซึ่งได้มีการแต่งตั้ง 2 ผู้บริหาร นำโดย "น.ส.ศรีอำไพ รัตนมยูร" ดำรงตำแหน่งประธานผู้บริหารฝ่ายการตลาด และ "นายภูมิภักดิ์ จุลมณีโชติ" ดำรงตำแหน่งประธานผู้บริหารฝ่ายกลยุทธ์สำหรับที่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นประธานผู้บริหารสายงานการตลาด ได้ร่วมงานกับแสนสิริมากว่า 20 ปี เป็นผู้บริหารที่มากประสบการณ์ ได้รับการมอบหมายให้ดูแลงานทั้งที่แสนสิริ และบริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (บริษัทลูกของแสนสิริที่ดูแลบริการหลังการขาย) เช่น ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ ฝ่ายสรรหาที่ดิน รวมถึงการตลาดทั้งโครงการแนวสูงและแนวราบ มีความเชี่ยวชาญในด้านกลยุทธ์การตลาด เป็นผู้อยู่เบื้องหลังความสำเร็จของ Sansiri Luxury Collection หรือผู้นำตลาดอสังหาฯ ระดับซูเปอร์ลักชัวรี ที่สะท้อนได้จากความสำเร็จของโครงการ 98 Wireless ที่สร้างประวัติศาสตร์กับราคารีเซลเฉลี่ยต่อตารางเมตรที่ 1 ล้านบาท และล่าสุดกับบ้านเดี่ยว “BuGaan” แบรนด์ลักชัวรีเพื่อคนรุ่นใหม่ ที่ประสบความสำเร็จในชีวิต และมองหาประสบการณ์ชีวิตที่มีคุณค่าน.ส.ศรีอำไพ เป็นหนึ่งในผู้บริหารหญิงที่ได้รับคำชื่นชมจาก Management Team ว่าเป็นตัวแทนผู้บริหารยุคใหม่ ไม่หวั่นกับการทำงานหนัก ออกตรวจไซต์งานก่อสร้างด้วยตัวเองทุกครั้ง การได้รับมอบหมายให้ดูแลสายงานการตลาดนี้ นับเป็นอีกหนึ่ง Chapter ที่สำคัญ และท้าทาย โดยจะเข้ามามีบทบาทในการบริหารด้านการตลาดองค์กร และแบรนด์แคมเปญต่างๆ เพื่อเดินหน้าตอกย้ำความเป็นผู้นำแบรนด์อันดับหนึ่งของวงการอสังหาฯ ให้แข็งแกร่ง ตลอดจนการเป็น Top-of-Mind Brand ที่ยืนหนึ่งในใจผู้บริโภคขณะที่ประธานผู้บริหารสายงานกลยุทธ์ เป็นผู้มีบทบาทสำคัญในธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ และร่วมงานกับแสนสิริมากว่า 18 ปี อีกทั้งยังอยู่เบื้องหลังความสำเร็จและสร้างการเติบโตเชิงกลยุทธ์ ผลักดันให้แสนสิริได้รับการยอมรับจากลูกค้าทั้งในและต่างประเทศมาอย่างต่อเนื่อง ร่วมวางแผนในการจัดทำกลยุทธ์ Sansiri HR Transformation ที่ส่งผลให้แสนสิริได้รับการโหวตให้เป็นแบรนด์อสังหาฯ อันดับ 1 ที่คนรุ่นใหม่อยากร่วมงานด้วยมากที่สุด รวมถึงการก้าวข้ามฟากไปดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการของบริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด โดยได้จัดวางกลยุทธ์ทางด้าน Property Management ให้พลัส พร็อพเพอร์ตี้นายภูมิภักดิ์ ได้รับผิดชอบสายงานต่างๆ ในแสนสิริมาอย่างหลากหลาย ครอบคลุมงานบริหาร ตลอดจนเป็นหนึ่งในผู้บริหารที่มีความเข้าใจเนื้องานในแต่ละส่วนมากที่สุด เช่น ฝ่ายพัฒนาโครงการแนวสูง การดูแลงานขายให้ลูกค้าต่างประเทศ ซึ่งทำให้แสนสิริประสบความสำเร็จสร้างยอดขายกับลูกค้าต่างประเทศได้สูงเป็นประวัติการณ์มาแล้ว และก่อนที่จะมารับตำแหน่งปัจจุบัน ยังรับหน้าที่ดูแลงานฝ่ายเทคโนโลยีและสารสนเทศด้วยเช่นกันด้วยความเชี่ยวชาญในธุรกิจ ประกอบกับการจัดวางกลยุทธ์ที่สอดรับกับทิศทางขององค์กร ส่งผลให้ได้รับความไว้วางใจจากคณะกรรมการบริหารและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ให้ได้รับผิดชอบโปรเจกต์ที่สำคัญอย่าง พร้อมเดินหน้าองค์กรสู่ 40 ปี กับ New Business Landscape ต่อไปทั้งนี้ จากการประกาศ Business Direction เมื่อต้นปี แสนสิริยังคงมุ่งมั่นพัฒนาธุรกิจและเดินหน้าเติบโตต่อไปอย่างแข็งแกร่ง ควบคู่ไปกับการให้ความสำคัญกับสังคมและการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม โดยตั้งเป้ายอดขายไว้ที่ 55,000 ล้านบาท เป้าหมายรายได้รวมที่ 40,000 ล้านบาท เป็นการตั้งเป้าหมายที่สูงสุดเป็นประวัติการณ์นับตั้งแต่ก่อตั้งบริษัทล่าสุด งวด 10 เดือนแรกของปี แสนสิริยังคงสร้างผลงานได้ตามแผนงาน สามารถสร้างยอดขายได้ 40,000 ล้านบาท (คิดเป็น 73% ของเป้าทั้งปี) พร้อมเดินหน้าสร้างความเชื่อมั่น และกระตุ้นตลาดในไตรมาสสุดท้ายด้วยแผนเปิดตัวโครงการใหม่อีก 22 โครงการใหม่ มูลค่ารวมถึง 36,000 ล้านบาท