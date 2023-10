เอพี รับคอนโดฯ ดีดตัวบวก จัดแคมเปญใหญ่จอง 0 บาท* พร้อม Pocket Money สูงสุด 5 ล้าน

เอพี ไทยแลนด์ ปลุกตลาดโค้งสุดท้ายปี 2566 จัด แคมเปญใหญ่ “เริ่มชีวิตที่อยากใช้ AP คอนโด” กับ 13 คอนโดฯ เอพี จาก 4 แบรนด์คุณภาพ เริ่ม 1.75 ล้านบาท มอบโปรโมชันพิเศษ จอง 0 บาท* ดอกเบี้ยต่ำ 1.99%* รับ Pocket Money รวมสูงสุด 5 ล้าน* ฟรีทุกค่าใช้จ่ายวันโอน

รองกรรมการผู้อำนวยการ สายงานธุรกิจคอนโดมิเนียม บมจ.เอพี ไทยแลนด์ กล่าวว่า บริษัทมุ่งมั่นดำเนินธุรกิจภายใต้คำมั่นสัญญาการส่งมอบ “ชีวิตดีๆ ที่เลือกเองได้” ให้ลูกค้า ผ่านการทำงานแบบเจาะลึกและเข้มข้น เพื่อครองความเป็นผู้นำในธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ โดยในช่วงโค้งสุดท้ายของปีนี้นอกจากกลุ่มธุรกิจคอนโดมิเนียมจะเดินหน้าเปิดตัวโครงการใหม่ตามแผนที่วางไว้แล้ว ยังเตรียมจัดแคมเปญพิเศษเพื่อชวนคนเมืองที่กำลังมองหาคอนโดมิเนียม เลือกคำตอบที่ใช่ในแบบตัวเองกับแคมเปญ “เริ่มชีวิตที่อยากใช้ AP คอนโด” พบกับ 13 คอนโดฯ เอพี จาก 4 แบรนด์คุณภาพเครือเอพี THE ADDRESS - RHYTHM - LIFE - ASPIRE ที่เป็นทุกคำตอบที่คนรุ่นใหม่มองหาทั้ง 1) Aesthetic and Inspirational Design การผสมผสานสุนทรียศาสตร์เข้ากับการออก แบบในทุกพื้นที่2) Smart Layout Planning พื้นที่ภายในห้องชุดที่พร้อมปรับเปลี่ยนได้ตามไลฟ์สไตล์3) Finest Facilities พื้นที่ส่วนกลางที่เหนือกว่าในทุกมิติ4) Location in Locations ที่สุดของทำเลที่ตั้งที่ตอบโจทย์ชีวิตเมืองและ 5) Innovation for Life นวัตกรรมเพื่อชีวิตที่สะดวกสบาย“เริ่มชีวิตที่อยากใช้ AP คอนโด” ไปกับ 13 คอนโดฯ เอพี จาก 4 แบรนด์คุณภาพ รับโปรโมชันพิเศษ จอง 0 บาท* ดอกเบี้ยต่ำ 1.99%* รับ Pocket Money รวมสูงสุด 5 ล้าน* ฟรีทุกค่าใช้จ่ายวันโอน* เริ่มวันนี้-30 พฤศจิกายนนี้1) THE ADDRESS CONDO กับจุดยืนของแบรนด์ Create Your Own Etiquette ชีวิตสุนทรียะเหนือระดับ ที่ถ่ายทอดผ่านความประณีตในการออกแบบทุกรายละเอียด สะท้อนตัวตนที่เป็นเอกลักษณ์และการอยู่อาศัยที่เหนือระดับ เริ่มชีวิตดีๆ พร้อมอยู่กับโครงการ THE ADDRESS สยาม-ราชเทวี 1 ห้องนอน 35 ตารางเมตร พร้อมพาโนรามิควิว ราคาเริ่มต้น 8.29 ล้านบาท2) RHYTHM CONDO กับจุดยืนของแบรนด์ Obsession for Perfection พิถีพิถันเพื่อชีวิตสมบูรณ์แบบ ผ่านการเลือกสรรทุกรายละเอียด สู่ขั้นกว่าของความสมบูรณ์แบบ เริ่มชีวิตดีๆ พร้อมอยู่กับ RHYTHM เอกมัย เอสเตท 1 ห้องนอน 35 ตารางเมตร ราคาเริ่มต้น 6.39 ล้านบาท และ RHYHM เจริญกรุง พาวิลเลี่ยน 1 ห้องนอน พลัส 43.5 ตารางเมตร ราคาเริ่มต้น 7.29 ล้านบาท3) LIFE CONDO กับจุดยืนของแบรนด์ Platform of Success ยกระดับชีวิตสู่ความสำเร็จ ด้วยฟังก์ชันพื้นที่ส่วนกลางที่ครบครันเพื่อการพักผ่อนอย่างเต็มที่ พร้อมพุ่งชนทุกเป้าหมาย พบกับ LIFE CONDO พร้อมอยู่ 2 โครงการ ได้แก่ LIFE ลาดพร้าว แวลลีย์ 1 ห้องนอน พลัส 35 ตารางเมตร ราคาเริ่มต้น 5.09 ล้านบาท LIFE สาทร เซียร์รา 1 ห้องนอน ตกแต่งครบ ราคาเริ่มต้น 2.79 ล้านบาท และ 2 โครงการที่อยู่ระหว่างก่อสร้าง LIFE พระราม 4-อโศก 1 ห้องนอน วิวเมือง ราคาเริ่มต้น 3.69 ล้านบาท และLIFE พหลฯ-ลาดพร้าว 1 ห้องนอน 35 ตารางเมตร ราคาเริ่มต้น 5.29 ล้านบาท4) ASPIRE CONDO กับจุดยืนของแบรนด์ Live as You ASPIRE อิสระในทุกมิติของชีวิต ด้วยห้องที่สามารถปรับเปลี่ยนพื้นที่การใช้งานได้อย่างฟรีสไตล์ เริ่มต้นชีวิตที่เป็นได้อย่างลงตัว กับ ASPIRE พร้อมอยู่ 3 โครงการ ได้แก่ASPIRE ปิ่นเกล้า-อรุณอมรินทร์ ASPIRE รัตนาธิเบศร์ เวสต์ตัน ASPIRE เอราวัณ ไพร์ม เริ่ม 1.75-3.35 ล้านบาท และ 3 โครงการที่อยู่ระหว่างก่อสร้าง ASPIRE อ่อนนุช สเตชั่น ASPIRE สุขุมวิท-พระราม 4 และ ASPIRE รัชโยธิน เริ่ม 2.25-3.89 ล้านบาท