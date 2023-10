แสนสิริตอกย้ำลีดเดอร์อสังหาฯ ลุยเปิด "เดอะ เบส บูกิต" เฟอร์ฯ ครบ ‘Capital Gain-ปล่อยเช่า’ คุ้มค่า

"บมจ.แสนสิริ" สร้างผลงานอสังหาฯ ในภูเก็ต จนประสบความสำเร็จ เป็นเจ้าตลาดภูเก็ตมากว่า 12 ปี พัฒนาโครงการที่มีคุณภาพในทุกโปรดักต์ออกสู่ตลาดมาแล้วกว่า 21 โครงการ มูลค่าไม่ต่ำกว่า 21,000 ล้านบาท พร้อมเดินหน้าลงทุนสร้างงานในภูเก็ต เตรียมเปิดตัว "เดอะ เบส บูกิต" มูลค่าโครงการ 1,620 ล้านบาท ชูจุดขายคอนโดฯ ใหม่ใกล้เซ็นทรัล ภูเก็ต พร้อมเฟอร์นิเจอร์ครบ ส่วนกลางใหญ่มากกว่า 2 ไร่ ราคาเริ่มต้น 1.89 ล้านบาท รองรับทั้งการอยู่อาศัยและลงทุน ที่ Capital Gain 5-7% และยิลด์จากการปล่อยเช่า สูงถึง 7-10% ต่อปี พบกันในรอบพรีเซลล์ วันที่ 3-5 พ.ย.นี้ จองรับโปร และส่วนลดสูงสุดรวม 400,000 บาท

มาแล้วกว่า 21 โครงการ มูลค่าโครงการรวมกว่า 21,000 ล้านบาท

"ดีคอนโด รีฟ ภูเก็ต"

"เดอะ เบส บูกิต"

นับเป็นบริษัทอสังหาริมทรัพย์ที่เป็นหนึ่งในผู้บุกเบิกตลาดที่อยู่อาศัยในภูเก็ตมากว่า 12 ปี จนได้รับความเชื่อมั่นและไว้วางใจจากคนภูเก็ต ด้วยประสบการณ์ความเชี่ยวชาญในการพัฒนาโครงการที่อยู่อาศัยที่ตอบรับความต้องการในทุกโปรดักต์ ทั้งคอนโดมิเนียม บ้านเดี่ยว ทาวน์โฮม และชอปเฮาส์ ได้ตอบโจทย์กลุ่มลูกค้า จนเป็นเจ้าตลาดภูเก็ตที่ประสบความสำเร็จซึ่งแสนสิริยังคงเดินหน้าในการลงทุนและพัฒนาโครงการในภูเก็ตอย่างต่อเนื่อง รองรับการเติบโตของตลาดอสังหาริมทรัพย์ที่เพิ่มสูงขึ้น และภูเก็ตเป็นจุดหมายปลายทาง (Destination) ที่นักท่องเที่ยวทั่วโลกต่างเดินทางมาพักผ่อน ลงทุนซื้อโครงการคอนโดมิเนียมที่มีคุณภาพ เพื่อเป็นบ้านหลังสองรองรับในช่วงวัยเกษียณอายุผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายพัฒนาโครงการคอนโดมิเนียม บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) เผยว่า ตลาดคอนโดมิเนียมในจังหวัดภูเก็ตในช่วงไตรมาสสุดท้ายของปี 2566 มีแนวโน้มการฟื้นตัวในทิศทางที่ดี เห็นได้จากความสำเร็จจากยอดขายคอนโดมิเนียมมียอดขายกว่า 60% นอกจากนี้ จากศักยภาพของจังหวัดภูเก็ตที่แข็งแกร่ง จากการเป็นเมืองท่องเที่ยวอันดับหนึ่งของประเทศ ที่มีแนวโน้มฟื้นตัวเร็วจากแผนลงทุนเมกะโปรเจกต์ ทั้งการขยายสนามบินภูเก็ต แผนการคมนาคมทั้งถนนและระบบราง แผนการสร้างท่าเรือสำราญขนาดใหญ่และท่าเรือท่องเที่ยวภูมิภาคอ่าวปอ รวมถึงการเติบโตของเมืองภูเก็ต ทั้งการขยายตัวของโรงเรียนนานาชาติ และ Medical Hub ที่ทำให้ภูเก็ตเป็นเมืองท่องเที่ยวศักยภาพที่จะเติบโตอย่างก้าวกระโดด"แสนสิริพร้อมรองรับการเติบโตจากการเป็นผู้นำตลาดอสังหาฯ ภูเก็ต และสานต่อความสำเร็จด้วยแผนธุรกิจ โดยล่าสุดเตรียมเปิดตัวโครงการ “เดอะ เบส บูกิต” ภูเก็ต (THE BASE Bukit Phuket) มูลค่าโครงการ 1,620 ล้านบาท ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ผู้ซื้อและผู้อยู่อาศัย ชูจุดขายคอนโดมิเนียมใหม่ใกล้เซ็นทรัล ภูเก็ต เพียง 550 เมตร* ห้องเฟอร์นิเจอร์ครบ พร้อมส่วนกลางใหญ่กว่า 2 ไร่ จัดเต็มถึง 9 โซน ตอบโจทย์ทุกกิจกรรม มี EV Charger Station ตอบรับกลุ่มคนใช้รถยนต์ไฟฟ้า มีห้องพักให้เลือก 4 รูปแบบ เฟอร์นิเจอร์ครบพร้อมเข้าอยู่ ขนาดตั้งแต่ 26-55 ตารางเมตร ไฮไลต์ด้วยห้อง Rare Item ที่มีความโค้งและห้องระเบียงโค้งที่มีเพียงไม่กี่ยูนิต"โดยโครงการภูเก็ต ตั้งอยู่บนที่ดินขนาดประมาณ 4 ไร่ ติดถนนใหญ่วิชิตสงคราม เป็นคอนโดฯ สูง 8 ชั้น 3 อาคาร จำนวน 609 ยูนิต จุดเด่นอยู่ติดถนนวิชิตสงคราม ตรงข้ามแม็คโคร ภูเก็ต และอยู่ห่างจากเซ็นทรัลเพียง 550 เมตร สามารถเดินหรือนั่ง Shuttle Service ของโครงการก็ได้ หรือขับรถเพียง 15 นาทีถึง Phuket Old Town และ 25 นาทีถึงป่าตอง โครงการยังอยู่ใกล้สถานศึกษา ทั้งโรงเรียนนานาชาติเฮดสตาร์ท โรงเรียนดาราสมุทรภูเก็ต หรือ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต และโรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ตยังตั้งอยู่ในทำเลที่หายากใจกลางเมืองภูเก็ตในอนาคต การออกแบบโครงการยังได้รับแรงบันดาลใจจาก “เพอรานากัน” ทั้งในด้านสถาปัตยกรรมและการตกแต่งภายในส่วนต่างๆ สะท้อนความมุ่งมั่นของแสนสิริในการนำเอกลักษณ์ของภูเก็ตมาผสมผสานกับความทันสมัยอย่างลงตัว ตอกย้ำเจตนารมณ์ในการเป็นส่วนหนึ่งของชุมชนอย่างยั่งยืน ภายใต้แบรนด์คอนเซ็ปต์ MARK MY BASEแสนสิริมั่นใจว่า เดอะ เบส บูกิต จะเป็นอีกหนึ่งโครงการที่ได้รับการตอบรับที่ดี เช่นเดียวกับโครงการที่ผ่านมา จากความต้องการซิตี้คอนโดมิเนียมบนทำเลใจกลางเมืองภูเก็ต ยังคงมีความต้องการสูงในกลุ่มคนทำงานไทย รวมถึงความต้องการเช่าระยะยาวจากชาวต่างชาติ โดยเฉพาะรัสเซียที่น่าสนใจ ยังได้รับผลตอบแทนจากการลงทุน ไม่ว่าในรูปแบบขายต่อและปล่อยเช่า ซึ่งมีความต้องการที่ดีต่อเนื่องจากกลุ่มนักลงทุน ยิ่งเฉพาะในทำเลใกล้เซ็นทรัล ภูเก็ต เห็นได้จากผลตอบรับที่ดีจากโครงการของแสนสิริ "เดอะ เบส เซ็นทรัล ภูเก็ต" เปิดตัวในปี 2561 ราคาขายเปลี่ยนมือ 2.59 ล้านบาท จากราคาขายเริ่มต้น 1.99 ล้านบาทอยู่ที่ประมาณ 5-7% ต่อปีเฉลี่ยสูงถึง 7-10% ต่อปี เป็นการลงทุนที่คุ้มค่ามากในขณะนี้ จึงเชื่อมั่นว่า “เดอะ เบส บูกิต” จะประสบความสำเร็จเช่นเดียวกับเดอะ เบส เซ็นทรัล ภูเก็ต ที่ตั้งอยู่ในทำเลเดียวกันอย่างแน่นอนโดยในวันที่ 3-5 พฤศจิกายนนี้ จะเปิดรอบพรีเซลล์ “เดอะ เบส บูกิต ภูเก็ต” ราคาเริ่มต้นเพียง 1.89 ล้านบาท จองวันงานรับโปรโมชันและส่วนลดสูงสุดรวมถึง 400,000 บาท* พร้อมชมห้องตัวอย่างได้แล้ววันนี้ หรือลงทะเบียนรับข้อมูลเพิ่มเติมพร้อมรับส่วนลดเพิ่มอีก 30,000 บาท* ได้ที่ http://siri.ly/Z6K0Nn9