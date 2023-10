SAPPE เสิร์ฟความสดชื่น อารมณ์ดี ส่งน้ำผสมวิตามิน B’lue Lemon

น ส.ปิยจิต รักอริยะพงศ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เซ็ปเป้ จำกัด (มหาชน) หรือ SAPPE เปิดเผยว่า ภาพรวมตลาดน้ำผสมวิตามินของไทยในปัจจุบันคาดว่ายังคงเติบโตได้อย่างต่อเนื่อง โดยมีแรงหนุนมาจากเศรษฐกิจในประเทศที่ทยอยฟื้นตัวและการเปิดเมืองที่ส่งผลให้มีการจับจ่ายสินค้าอุปโภคบริโภคสูงขึ้น ประกอบกับการเกิดโรคระบาดต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นโควิด-19 และไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ ทำให้ผู้บริโภคหันมาใส่ใจด้านสุขภาพมากยิ่งขึ้น และมองว่าน้ำดื่มผสมวิตามินสามารถให้ประโยชน์ต่อสุขภาพได้มากกว่าการดื่มน้ำดื่มทั่วไป ทำให้กลุ่มผู้บริโภคต้องการผลิตภัณฑ์ที่จะมาเสริมสร้างภูมิคุ้มกันมากขึ้นเช่นกันเซ็ปเป้ องค์กรที่เป็น Home of innovators ไม่หยุดคิดค้นและพัฒนาสินค้าใหม่ๆ ต่อเนื่อง เพื่อช่วยให้คุณภาพชีวิตของผู้บริโภคดีขึ้น ศึกษาข้อมูลบทวิเคราะห์ (Research) เกี่ยวกับเทรนด์อาหารและเครื่องดื่ม ซึ่งมีการเปิดเผยถึง “4 เทรนด์สำคัญ ที่เชื่อว่าจะมีผลกับความต้องการอาหารและเครื่องดื่มทั่วโลกในปี 2566 และอีก 5 ปีข้างหน้า” (ข้อมูลจาก Mintel บริษัทชั้นนำของโลกด้านข้อมูลตลาด และการวิเคราะห์ผู้บริโภค) หนึ่งในข้อมูลสำคัญคือ “การรับมือกับสภาพอากาศที่แปรปรวน” กับเทรนด์ “การมีสุขภาพจิตที่ปลอดโปร่ง” ทำผู้บริโภคมองหาผลิตภัณฑ์ที่ช่วยรับมือกับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลง เพื่อให้ร่างกายเกิดความทนทานต่อคลื่นความร้อนได้ บวกกับสภาพอากาศของไทยที่ค่อนข้างแปรปรวน อากาศร้อนสลับฝนตก ส่งผลให้อารมณ์แปรปรวนตามไปด้วย เซ็ปเป้จึงเกิดไอเดียการพัฒนาสินค้าให้สามารถตอบโจทย์ผู้บริโภคในด้านนี้ โดยนำมาผสมผสานกับผลไม้ที่ให้ความสดชื่น ที่คนส่วนใหญ่จะนึกถึงคือผลไม้ตระกูลซิตรัส อย่างเลม่อน นอกจากกลิ่นที่หอมสดชื่นแล้ว สีสันสดใสของผลไม้ตระกูลนี้ยังช่วยลดความเครียดลงได้น ส.ปิยจิต กล่าวเพิ่มเติมว่า จากปัจจัยดังกล่าว เราจึงเปิดตัวน้ำผสมวิตามินกลิ่นเลม่อน แบรนด์บลู (B’lue) ที่มีส่วนผสมของวิตามินซี วิตามินบี 3 บี 6 และบี 12 เพื่อเป็นตัวช่วยให้ผู้บริโภครู้สึกสดชื่นและอารมณ์ดีขึ้น ไม่แปรปรวนตามสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงไป ด้วยรสชาติที่ดื่มง่าย อร่อยแบบจัดเต็ม ให้ความสดชื่นทันทีที่ดื่ม พร้อมกลิ่นหอมสดชื่นของเลม่อนตามแบบฉบับของบลู มาพร้อมกับดีไซน์สีเหลืองสดใส ให้ความรู้สึกสดชื่น เจาะกลุ่มผู้บริโภครุ่นใหม่ช่วงอายุ 15-35 ปี ที่ชื่นชอบน้ำผสมวิตามินและตามหาความอร่อย สดชื่น สุขภาพดี วางจำหน่ายแล้วที่ร้านสะดวกซื้อ 7-11 ทุกสาขาทั่วประเทศ ในราคาเพียง 20 บาท สามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook / IG : Be more with B’lue