Crypto Aid Israel ระดมเงินบริจาค 1.85 แสนเหรียญ เพื่อบรรเทาทุกข์เหยื่อชาวอิสราเอล

เอเยนซี่ - Crypto Aid Israel ซึ่งเป็นกองทุนบรรเทาทุกข์ฉุกเฉินที่สร้างขึ้นเพื่อช่วยเหลือเหยื่อชาวอิสราเอลจากการก่อการร้ายของกลุ่มฮามาส ได้รับเงินบริจาคมากกว่า 185,000 ดอลลาร์แม้จะเผชิญปัญหาการโจมตีแบบฟิชชิ่งในระหว่างนี้ก็ตามในแถลงการณ์เมื่อวันที่ 19 ตุลาคมที่ผ่านมา ซึ่งเปิดเผยผ่าน CryptoSlate ระบุว่า Crypto Aid Israel ได้เสร็จสิ้นภารกิจในการรวบรวมเงินและนำไปแจกจ่ายเพื่อให้ความช่วยเหลือแก่ชาวอิสราเอลจำนวน 200,000 NIS หรือมูลค่าประมาณ 49,000 ดอลลาร์ ให้กับองค์กรต่างๆ ที่เป็นหัวหอกในการบรรเทาทุกข์ในภูมิภาคขณที่ผู้รับประโยชน์บางส่วนจากการบริจาค ได้แก่ Foundation for Advancing Citizens of Eshkol Regional Council, Zaka, Latet และ Lev Echad โดยพวกเขานำเงินทุนดังกล่าวในการค้นหาและช่วยเหลือ ตลอดจนการจัดหาอุปกรณ์ทางการแพทย์ และจัดหาเสบียงที่จำเป็น เช่น อาหารและการขนส่งให้กับประชาชนที่ขัดสนด้าน Eyal Gura ที่ปรึกษา New Digital Initiatives ของคณะกรรมการของ Latet กล่าวว่า:อย่างไรก็ตาม โครงการริเริ่มนี้เผชิญกับความท้าทายรวมถึง " การโจมตีแบบฟิชชิ่งร้ายแรง" และ "การหยุดชะงักชั่วคราว" ซึ่งกินเวลา 30 นาที ทำให้ระบบโดเนทในเว็บไซต์เกิดการติดขัด ซึ่งยังไม่มีความชัดเจนว่ามีการสูญเสียเงินทุนจากเหตุการณ์เหล่านี้หรือไม่ในขณะเดียวกัน โครงการริเริ่มดังกล่าวเปิดเผยว่าได้รับการสนับสนุนจากบริษัทมากกว่า 30 แห่ง รวมถึง KPMG ยักษ์ใหญ่ด้านการบัญชี ผู้ให้บริการกระเป๋าสตางค์ crypto Zengo และ Fuse ซึ่งช่วยสร้างความตระหนักรู้และการสนับสนุนทางการเงินสำหรับสาเหตุดังกล่าวขณะที่ความช่วยเหลือดังกล่าวเกิดขึ้นภายหลังการโจมตีของผู้ก่อการร้ายจากกลุ่มฮามาสต่อชาวอิสราเอล ส่งผลให้สูญเสียทรัพย์สินและชีวิต ขณะที่นักวิจารณ์ในอุตสาหกรรม crypto เน้นย้ำถึงบทบาทของตนในการให้ทุนสนับสนุนเหตุการณ์ดังกล่าว ทำให้เกิดการอภิปรายในวงกว้างเกี่ยวกับกฎระเบียบและความโปร่งใสของสินทรัพย์ดิจิทัล เป็นผลให้หน่วยงานกำกับดูแลทั่วโลกกำลังควบคุมทรัพยากรทางการเงินของฮามาส สำหรับบริบท รัฐบาลสหรัฐฯ ซึ่งเพิ่งคว่ำบาตร Buy Cash นายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ในกาซา และผู้ดำเนินการ Ahmed MM Alaqad เพื่ออำนวยความสะดวกในการทำธุรกรรม crypto ให้กับกลุ่มฮามาสทั้งนี้ Crypto Aid Israel เป็นกลุ่มที่นำโดยผู้นำที่มีอิทธิพลภายในชุมชนสกุลเงินดิจิทัลของอิสราเอล กลุ่มนี้ประกอบด้วยองค์กรต่างๆ เช่น 42Studio, MarketAcross, Collider Ventures, CryptoJungle, Nilos, BlockchainB7, Efficient Frontier, Ironblocks, Israel Blockchain Association, Bits Of Gold และ KPMG