MoneyThunder เผยยอดปล่อยกู้ผ่านแอป Max Me ทะลุ 140 ล้านบาท

บริษัทมีเป้าหมายสร้างอีโคซิสเต็มด้านการเงินเพื่อช่วยให้ผู้ที่เข้าไม่ถึงสินเชื่อจากธนาคาร ผ่านความร่วมมือกับพันธมิตรในหลากหลายอุตสาหกรรม โดย แมกซ์ โซลูชัน เซอร์วิส เป็นหนึ่งในพันธมิตรที่มีฐานสมาชิกที่แข็งแกร่ง ซึ่งผลจากการร่วมมือกับแมกซ์ โซลูชัน เซอร์วิส ในการมอบสิทธิประโยชน์พิเศษสำหรับสมาชิกของ Max Card ที่ใช้บริการแอปพลิเคชัน Max Me เพื่อเข้าถึงสินเชื่อจาก MoneyThunder ได้มีส่วนให้ลูกค้าของแมกซ์ โซลูชัน เซอร์วิส ได้รับบริการสินเชื่ออย่างต่อเนื่อง สะท้อนความสำเร็จในปี 2566 ที่มีผู้ยื่นขอสินเชื่อ MoneyThunder สูงขึ้นถึง 200% เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า และปล่อยสินเชื่อแล้วกว่า 140 ล้านบาท โดยอบาคัส ดิจิทัล เติบโตขึ้น 180% เมื่อเทียบจากสิ้นปี 2565นอกจากนี้ อบาคัส ดิจิทัลมีเป้าหมายในการขยายฐานลูกค้าสินเชื่อผ่านความร่วมมือกับพันธมิตรเพื่อสร้างโอกาสให้กว้างขวางมากยิ่งขึ้น รวมไปถึงยังคงเน้นย้ำเรื่องการบริหารคุณภาพของพอร์ตโฟลิโอ โดยปัจจุบันสัดส่วน NPL ของบริษัทยังคงต่ำกว่าตลาดอยู่ถึง 3 เท่านายพร้อมศักดิ์ จรัญญากรณ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท แมกซ์ โซลูชัน เซอร์วิส จำกัด บริษัทในเครือพีทีจี เปิดเผยว่า แอปพลิเคชัน Max Me มุ่งหวังให้สมาชิก Max Card ทั้งรายเดิม รวมถึงกลุ่มลูกค้ารายใหม่ๆ ที่ได้เข้ามาใช้บริการสถานีบริการน้ำมัน PT ได้เปิดประสบการณ์สดใหม่ผ่านช่องทางออนไลน์ จากแอปพลิเคชัน Max Me กันเพิ่มมากขึ้น โดยสมาชิก Max Card ที่สมัครสินเชื่อ MoneyThunder ครั้งแรก ผ่านแอปพลิเคชัน Max Me จะได้รับอัตราดอกเบี้ยพิเศษที่ 20.99% ต่อปี พร้อมรับแต้ม Max point สูงสุด 10,000 แต้ม เมื่อได้รับอนุมัติสินเชื่อส่วนบุคคลและทำสัญญาสินเชื่อตามเงื่อนไขที่บริษัทกำหนด ระหว่างวันที่ 18 ก.ย.-30 พ.ย.66 สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่แอปพลิเคชัน Max Me