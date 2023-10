หุ้นแกว่งตัวในกรอบตามภูมิภาค บอนด์ยิลด์สูงกดดันต่อเนื่อง

นายกรภัทร วรเชษฐ์ ผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยและบริการการลงทุน บล.กรุงศรี พัฒนสิน กล่าวว่า ตลาดหุ้นไทยเช้าวันนี้แกว่งตัวในกรอบตามทิศทางตลาดหุ้นในภูมิภาคเอเชีย หลังถ้อยแถลงของนายเจอโรม พาวเวล ประธานธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด) ส่งสัญญาณทิศทางดอกเบี้ยในโทนเป็นกลางถึงยังไม่เร่งขึ้นดอกเบี้ย (Dovish) โดยมองอัตราผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐฯ (US Bond Yield) ที่สูงขึ้นตอนนี้จะทำให้เศรษฐกิจและเงินเฟ้อสหรัฐฯ ค่อยๆ อ่อนลง การประชุม FOMC ในวันที่ 1 พ.ย.นี้ น่าจะคงดอกเบี้ยแต่ยังจับตาตัวเลขเศรษฐกิจต่อ ทำให้ระยะสั้น US Bond Yield อายุ 10 ปี ที่แกว่งเกือบแตะ 5% ชะลอลงบ้างอย่างไรก็ตาม ด้วยภาพของ US Bond Yield ที่ยังอยู่ในขณะที่ระดับสูงจะเป็นแรงกดดันต่อตลาดหุ้นไทยในวันนี้อยู่ แต่ยังมีแรงหนุนจากงบธนาคารพาณิชย์ไตรมาส 3/66 ที่ออกมาส่วนใหญ่ดีกว่าตลาดคาด และกลุ่มพลังงานน่าจะเป็นภาพเดียวกัน จึงมองธนาคาร พลังงาน จะสามารถประคอง SET เอาไว้ได้โดยให้แนวรับที่ 1,406 จุด และแนวต้าน 1,440 จุด