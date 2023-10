CMC จัดพิธีลงเสาเอก 'Chateau Village เวสต์เกต-บ้านกล้วย' ทาวน์โฮมใหม่ใกล้ถนนกาญจนาฯ

กรรมการผู้จัดการ บริษัท เจ้าพระยามหานคร จำกัด (มหาชน) CMC ทำพิธีลงเสาเอกโครงการชาโตว์ วิลเลจ เวสต์เกต-บ้านกล้วย ออนเดอะเลค (Chateau Village Westgate - Baan Kluay On The Lake) พัฒนาโดยบริษัท พระยาพาณิชย์พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (ในกลุ่มบมจ.CMC) ซึ่งเป็นทาวน์โฮมใหม่ 2 ชั้น หน้ากว้าง 5.7 เมตร 3 ห้องนอน 3 ห้องน้ำ 2 ที่จอดรถ 1 ห้องอเนกประสงค์ พื้นที่ใช้สอย 110 ตารางเมตร จำนวน 147 ยูนิต และบ้านแฝด 14 ยูนิต พื้นที่รวมกว่า 17 ไร่ โดดเด่นด้วยดีไซน์ New York Loft ส่วนกลางจัดเต็มกว่า 2 ไร่ มาพร้อมกับคลับเฮาส์และวิวทะเลสาบ “On The Lake” พร้อมให้คุณเริ่มชีวิตบทใหม่บนความสุขที่กว้างกว่าใคร โดยโครงการตั้งอยู่บนทำเลถนนบ้านกล้วย-ไทรน้อย ใกล้ถนนสายหลักกาญจนาภิเษก ใกล้รถไฟฟ้า MRT สายสีม่วง สถานีคลองบางไผ่ ด้วยราคาเริ่มต้นเพียง 1.99 ล้านบาท* ซึ่งโครงการจะเปิดให้เข้าเยี่ยมชมอย่างเป็นทางการเร็วๆ นี้