แสนสิริ จัดงานใหมญ่ ‘Museum of YOU’ยกทัพ34 โครงการร่วมงานคาดยอดขาย3,500 ล.

โดยในงานจะเปิดให้จอง Via ARI (เวีย อารีย์) ครั้งแรกกับคอนโดลักซ์ชัวรี่ใหม่ล่าสุดจากแสนสิริ ใจกลางอารีย์ โดยจะเปิดจองวันที่ 28 ตุลาคม ในลักษณะ First Come, First Served มาก่อนได้สิทธิ์ในการจองก่อน และจากการตอบรับของลูกค้าและผู้สนใจในช่วงก่อนหน้า เราเชื่อว่าจะเกิดกระแส Talk of the Town อีกครั้ง กับภาพการต่อคิวจองซื้อ Via ARI ภายในงาน ขณะเดียวกัน คาดว่างานนี้จะสามารถสร้างยอดขายรวมได้กว่า 3,500 ล้านบาท

กล่าวว่าได้แก่ BuGaan (บูก้าน) โซนที่จะมาเปลี่ยนนิยามศิลปะในรูปแบบใหม่ ที่จะสะท้อนตัวตนของคุณเหมือนกับคอนเซป My Home Speak for Myself Burasiri (บุราสิริ) โซนที่จะพาไปสัมผัสกับความสงบและการได้พักผ่อนอย่างแท้จริงผ่านธรรมชาติและกลิ่นตามแนวคิด This is peace Via (เวีย) คุณจะได้สัมผัสกับหินอ่อนอันวิจิตรงดงามสมกับแนวคิดของแบรนด์อย่าง Live in a Work of Art ซึ่งหินอ่อนที่ถูกนำมาแสดงนี้เป็นหินที่ถูกใช้ในโครงการจริงทั้งหมด Shush (ชูช์) โซนจัดแสดง Installation Art รูปคลื่นเสียงและ Interactive ที่สะท้อนแนวคิด A symphony of silence ของโครงการ Setthasiri (เศรษฐสิริ) โซนที่จะสะท้อนความสำเร็จของตัวคุณผ่านบ้านทั้ง 4 ดีไซน์ใหม่ของเศรษฐสิริ ที่ออกแบบให้ทุกรายละเอียดสะท้อนทุกความสำเร็จในชีวิตของคุณ เพราะทุกความสำเร็จให้ “บ้าน” พูดแทน Narasiri (นาราสิริ) โซนที่พาด่ำดิ่งไปกับศิลปะยุค Modern French Renaissance ผ่านงานออกแบบโครงการนาราสิริ พหล – วัชรพล ที่งดงามในรายละเอียด A Matter of Refinement”