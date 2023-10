กรุงไทยเปิดโอนดอลลาร์เข้าบัญชีฝากประจำ US Dollar 4 เดือน ชูดอกเบี้ย 5%

เปิดให้บริการบัญชีเงินฝากสกุลเงินต่างประเทศ (FCD) ประเภทเงินฝากประจำ US Dollar 4 เดือน อัตราดอกเบี้ยคงที่ 5% ต่อปี หรือเลือกรับอัตราแลกเปลี่ยนพิเศษ เมื่อโอนเงินสกุลดอลลาร์เข้าบัญชีเงินบาทธนาคารกรุงไทย ตั้งแต่วันที่ 16 ตุลาคม-29 ธันวาคม 2566 ทั้งนี้ เพื่อเป็นการเพิ่มทางเลือกการบริหารจัดการทางการเงินให้ลูกค้าผู้ถือเงินสกุลดอลลาร์สหรัฐทั้งนี้ คาดว่าจะมีธุรกรรมโอนเงินเข้าประเทศจำนวนมากภายในสิ้นปีนี้ ซึ่งบริการบัญชีเงินฝากประจำ US Dollar 4 เดือน เป็นทางเลือกที่ดีในการบริหารจัดการเงินฝากสกุลดอลลาร์ ที่จะช่วยเพิ่มรายได้จากอัตราดอกเบี้ยเงินฝากที่อยู่ในระดับสูงสำหรับผู้ที่สนใจสามารถเปิดบัญชีเงินฝากประจำ US Dollar 4 เดือน ได้ที่ธนาคารกรุงไทยทุกสาขา หากมีบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ US Dollar อยู่แล้ว สามารถเปิดบัญชีเงินฝากประจำ US Dollar 4 เดือน ได้ที่สาขาเดียวกัน หรือเลือกบัญชีเงินบาทเพื่อรับอัตราแลกเปลี่ยนพิเศษเมื่อโอนเงินดอลลาร์เข้าบัญชี ส่วนกรณีที่ยังไม่มีบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ประเภทดังกล่าว ต้องเปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ US Dollar ควบคู่กับบัญชีเงินฝากประจำ US Dollar 4 เดือน เพื่อรองรับการโอนเงินเมื่อครบกำหนดระยะเวลาฝาก ทั้งนี้ สามารถรับโอนเงินสกุล US Dollar ได้จากบัญชีต่างประเทศและต่างธนาคารในประเทศไทยเท่านั้นนอกจากนี้ กรณีที่บัญชีเงินฝากประจำ US Dollar ครบกำหนด 4 เดือน ลูกค้าสามารถต่อยอดความมั่งคั่ง ด้วยการลงทุนในผลิตภัณฑ์และบริการทางการเงินที่ธนาคารกรุงไทยพัฒนาอย่างไม่หยุดยั้ง เพื่อตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าทั้งการออมและการลงทุนครบวงจร เช่น การลงทุนในหุ้นต่างประเทศระดับโลกผ่านตราสารแสดงสิทธิในหลักทรัพย์ต่างประเทศ (DR หรือ DRx) การลงทุนในหุ้นกู้อนุพันธ์กรุงไทย (Structured Notes) สกุลเงินบาทและสกุลดอลลาร์สหรัฐ แบบคุ้มครองเงินต้นเต็มจำนวน และบางส่วน หรือเลือกลงทุนในทองคำออนไลน์ด้วยเงินสกุลดอลลาร์สหรัฐ ผ่านบริการ Gold Wallet ในแอปพลิเคชันเป๋าตัง ซึ่งสามารถซื้อขายทองคำผ่านออนไลน์ได้ รวมถึงการลงทุนในกองทุนรวม Krungthai World Class Series ที่บริหารจัดการโดยผู้เชี่ยวชาญด้านการลงทุนระดับโลกจากฟิเดลิตี้ได้อีกด้วย