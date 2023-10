คลินิกแก้หนี้เปิดโครงการฯกระตุ้นยอดส่งท้ายปี-ชูทางเลือกจ่ายต่ำ-ผ่อนนาน

เปิดเผยว่า จากข้อมูลล่าสุดของธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.)ที่ระบุว่า สัดส่วนหนี้ครัวเรือนต่อจีดีพี ยังคงอยู่ในอัตราสูงกว่า 90% ทำให้ SAM ตระหนักถึงปัญหาดังกล่าวว่ายังคงส่งผลกระทบในระยะยาวต่อเศรษฐกิจไทย ดังนั้น ในฐานะที่ SAM เป็นหน่วยงานภาครัฐที่ได้รับมอบหมายให้มีส่วนช่วยลดปัญหาหนี้ครัวเรือนของประเทศผ่าน “โครงการคลินิกแก้หนี้ by SAM” จึงได้จัดงาน “เดือนแห่งการแก้หนี้เสียบัตร” ในช่วงไตรมาสสุดท้ายของปี เริ่มตั้งแต่วันนี้ - 30 พ.ย. 2566 เพื่อเชิญชวนผู้ที่มีสถานะเป็นหนี้เสีย (NPL) บัตรเครดิต บัตรกดเงินสดและสินเชื่อส่วนบุคคลที่ไม่มีหลักประกัน เกินกว่า 120 วัน สมัครเข้าร่วมโครงการได้ โดยไม่มีค่าใช้จ่าย"ตอนนี้ใครที่เป็นหนี้เสียบัตรและกำลังหาทางออก “โครงการคลินิกแก้หนี้ by SAM” เรา คือ ทางเลือกให้ผู้ที่ประสบปัญหา สามารถเข้ามาปรึกษาหรือขอคำแนะนำกับโครงการฯ หรือหากเคยสมัครแล้วยังสมัครไม่สำเร็จ หรือขาดข้อมูลเครดิตบูโร ก็สามารถเดินทางมาสมัครและตรวจเครดิตบูโรได้ที่งาน สำหรับข้อดีของการเข้าร่วมโครงการฯ คือ ลูกค้าสามารถรวมหนี้เสียบัตรไว้เพื่อแก้ไขในคราวเดียวได้ด้วยอัตราดอกเบี้ยต่ำเพียง 3-5% ต่อปี ผ่อนชำระนานสูงสุดถึง 10 ปี" นายธรัฐพร กล่าวสำหรับคุณสมบัติผู้สนใจสมัครเข้าร่วม “โครงการคลินิกแก้หนี้ by SAM” นั้น ต้องเป็นบุคคลธรรมดาที่มีรายได้ มีอายุไม่เกิน 70 ปี มียอดหนี้รวมกันไม่เกิน 2 ล้านบาท และเป็นหนี้เสียค้างชำระมากกว่า 120 วัน และเพื่อความรวดเร็วในการพิจารณาผลการสมัคร ขอให้ลูกค้าเตรียมเอกสารสำคัญประกอบการสมัคร ดังนี้ 1. เอกสารรายงานเครดิตบูโร 2. สำเนาบัตรประชาชน 3. สลิปเงินเดือนย้อนหลัง 1 เดือน หรือหนังสือรับรองเงินเดือน (กรณีผู้มีรายได้ประจำ) / รายการเดินบัญชี (Statement) อย่างน้อย 3 เดือน หรือหนังสือรับรองรายได้ (กรณีอาชีพอิสระ) โดยลูกค้าที่เป็นหนี้เสียรายใหม่และมีคุณสมบัติผ่านหลักเกณฑ์เข้าร่วม “โครงการคลินิกแก้หนี้ by SAM” จะได้รับอัตราดอกเบี้ยต่ำพิเศษเพียง 3-5% และระยะเวลาผ่อนนานสูงสุด 10 ปี โดยมีทางเลือกการปรับโครงสร้างหนี้ เป็น 3 ทางเลือก คือ 1. ผ่อนชำระไม่เกิน 4 ปี อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 3 ต่อปี 2. ผ่อนชำระนานกว่า 4 ปี ไม่เกิน 7 ปี อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 4 ต่อปี 3. ผ่อนชำระนานกว่า 7 ปี ไม่เกิน 10 ปี อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 5 ต่อปี