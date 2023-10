“พฤกษา”เดินหน้าพรีเซล “บ้านกรีนเฮ้าส์” 28 - 29 ต.ค. ชูแนวคิด “อยู่ดี มีสุข”สร้างสังคมแบ่งปัน

กล่าวว่า พฤกษามุ่งมั่นที่จะส่งมอบการอยู่อาศัยที่ดี เพื่อสร้างการอยู่อาศัยที่ “อยู่ดี มีสุข” พร้อมสนับสนุนให้คนไทยมีบ้านได้ง่ายขึ้น จึงได้พัฒนาและสร้างสรรค์ที่อยู่อาศัยให้ดีมีคุณภาพขึ้นอย่างต่อเนื่องถ้อยทีถ้อยอาศัย และอยู่ร่วมกันได้อย่างลงตัวในทุกช่วงอายุกล่าวเพิ่มเติมว่าพื้นที่ในโครงการได้รับการออกแบบพัฒนาตามแนวคิด “Sharing is Caring” เป็นวิถีการอยู่อาศัยในสังคมแบ่งปัน แบบ Co Space โดยมีพื้นที่ส่วนกลางให้ทุกคนได้แบ่งสันปันส่วน ได้ใช้งานร่วมกันอย่างเอื้อเฟื้อ และมีกิจกรรมที่เอื้อให้ทุกครอบครัวได้มาพบกับมิตรภาพใหม่ กลายเป็นครอบครัวใหญ่ เกิดวิถีชีวิตแบบเกื้อกูล เป็นบ้านที่ดีกว่า ในชุมชนสุขภาพดี ( Better Home and Healthier Community) ทั้งพื้นที่ในสวนปันสุข ที่จะใช้เป็นพื้นที่สำหรับออกกำลังกาย ใช้เวลาแห่งความสุขกับครอบครัว เพื่อนบ้านและสัตว์เลี้ยง รวมถึงกิจกรรมต่างๆที่จะจัดขึ้นเพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีร่วมกันในชุมชน โดยโครงการแรกจะนำร่อง เปิดตัวที่ บ้านกรีนเฮ้าส์ รังสิต สเตชั่น - ซ.เวิร์คพอยท์ บ้านกรีนเฮ้าส์ รังสิต สเตชั่น - ซ.เวิร์คพอยท์ เป็นบ้าน 2 ชั้น หน้ากว้าง 5.2 เมตร ราคาเริ่มต้นเพียง 1.29 – 1.45 ล้านบาทโดยภายในบ้านออกแบบให้มีพื้นที่ใช้สอยมากขึ้น เพื่อให้ผู้อยู่อาศัยมีความเป็นส่วนตัว ได้ใช้ชีวิตในแบบที่ชอบ เลือกใช้วัสดุที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และยังมีการปรับมุมมอง เปลี่ยนองศาบ้านใหม่ เพื่อให้รับแสงจากธรรมชาติ ตามหลักแนวคิดการสร้างความยั่งยืน (Sustainability) สวนปันสุข เป็นสวนส่วนกลางที่ได้รับการออกแบบให้เป็นพื้นที่ส่งเสริมความสัมพันธ์ และสร้างสรรค์กิจกรรมเชื่อมสัมพันธ์ของลูกบ้าน ประกอบด้วย สนามเด็กเล่น สนามบาสกลางแจ้ง ลู่วิ่งจ๊อกกิ้งบนพื้นที่สีเขียว พร้อมด้วยห้องเก็บอุปกรณ์สามัญประจำบ้านที่ลูกบ้านสามารถแบ่งปันกันใช้ได้ และพื้นที่มาร์เก็ต สเปซ ที่จัดสรรไว้สำหรับให้สมาชิกในหมู่บ้าน สามารถขายสินค้าต่าง ๆ ได้ มีการใช้ Solar Cell บริเวณส่วนกลาง เพื่อช่วยลดค่าใช้จ่ายส่วนกลางของโครงการ การจัดกิจกรรม สวนครัว สวนใจ ชวนลูกบ้านปลูกผักสวนครัว เพื่อใช้ในครัวเรือน และเพื่อได้แชร์ผลผลิตระหว่างครอบครัว และจัดเตรียมพื้นที่ Eco Park รองรับสำหรับใช้เป็นจุดบริการ EV Charger ด้วยในด้านของ