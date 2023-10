LPN ปล่อยแคมเปญ'สารภาพว่าติดบ้าน'ดึงอินไซต์ผู้อยู่อาศัยปล่อยโฆษณาชุดล่าสุด หวังครองใจลูกค้าทุกเจนเนเรชัน

LPN ดึงอินไซต์ผู้อยู่อาศัยปล่อยโฆษณาชุดใหม่ล่าสุด กับแคมเปญ "สารภาพว่าติดบ้าน"หวังครองใจลูกค้าทุกเจนเนเรชัน หลังได้ออนแอร์แล้ว 11 ต.ค.ที่ผ่านมา



“LPN เชื่อว่า การที่ทำให้คนๆ หนึ่งได้มีบ้าน เป็นความสุขที่ยิ่งใหญ่มาก เป็นพื้นฐานที่จะทำให้สังคมดีขึ้น” จากคำกล่าวของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้จัดการ บริษัท แอล.พี.เอ็น. ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) (LPN) กล่าวจากแนวทางดังกล่าว นำมาซึ่งแนวคิดในการดำเนินธุรกิจ ในฐานะผู้พัฒนาที่พักอาศัยคุณภาพที่มาพร้อมกับความ ‘น่าอยู่’ ในทุกมิติ เพื่อยกระดับรูปแบบการใช้ชีวิตที่ดีที่สุดตลอดระยะเวลา 34 ปีที่ผ่านมา ในปี 2566 นี้ LPN จึงสร้างสรรค์ไอเดียที่จะบอกเล่าเรื่องราวของการอยู่อาศัย ที่ครอบคลุมทุกไลฟ์สไตล์ในทุกโครงการของ LPN ทั้งบ้านเดี่ยว, ทาวน์โฮม, คอนโดมิเนียม ผ่านแคมเปญการสื่อสาร #สารภาพว่าติดบ้าน พร้อมเปิดตัวภาพยนตร์โฆษณาชุดใหม่ โดยมีกำหนดเปิดชมครั้งแรกพร้อมกันทั่วโลก เมื่อวันที่ 11 ต.ค.ที่ผ่านมาสำหรับ LPN ผู้คนส่วนใหญ่มักจะนึกถึงโครงการที่มีคุณภาพมาตรฐาน ตอบโจทย์ทั้งลูกค้าที่ซื้อเพื่ออยู่อาศัยเอง หรือซื้อเพื่อลงทุน ด้วยเหตุผลที่ว่าราคาที่เข้าถึงง่าย ขายคล่อง ขายต่อยังได้กำไร นอกจากเรื่องของ ความคุ้มค่า และฟังก์ชั่น รวมถึงการบริหารชุมชนหรือนิติบุคคลที่มีความเป็นมืออาชีพ โดยปัจจุบัน LPN ยังให้ความสำคัญกับสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อตอบโจทย์ทุกความต้องการของลูกค้าที่มีไลฟ์สไตล์ที่แตกต่างกัน ซึ่งพัฒนามาจากอินไซต์การใช้ชีวิตของลูกค้าจริงเป็นหลัก ทั้งในเรื่องของการออกแบบดีไซน์พื้นที่สีเขียว และพื้นที่ส่วนกลางต่างๆ เพื่อให้ลูกค้าได้สัมผัสประสบการณ์ความ ‘น่าอยู่’ ที่ LPN ตั้งใจส่งมอบให้กับลูกค้าทุกคนนับตั้งแต่ต้นปี 2566 ที่ผ่านมา นับเป็นปีแห่งการสร้างการรับรู้ และสร้างประสบการณ์ใหม่ของ LPN ทั้งกลุ่มเป้าหมายเดิม และขยายสู่กลุ่มเป้าหมายใหม่ ในฐานะผู้พัฒนาที่อยู่อาศัยที่มีคุณภาพมาตลอด 34 ปี จากจุดเริ่มต้นที่ LPN ต้องการส่งมอบความ ‘น่าอยู่’ ให้กับลูกค้าทุกคน จึงเป็นที่มาของการสื่อสาร Corporate Campaign ใหม่ภายใต้ชื่อ #สารภาพว่าติดบ้าน ที่ถ่ายทอดความสุขภายใต้การอยู่อาศัยของ LPN ที่มีคุณภาพ และส่งมอบคุณภาพชีวิตที่ดี ด้วยวิถีที่ยั่งยืนในราคาที่เหมาะสม เพื่อก่อให้เกิด ‘Livable Living Experience’ ให้เป็นบ้านที่ ‘น่าอยู่’ กับทุกคน ทุกเจนเนอเรชั่น มาพร้อมกับดีไซน์ที่ทันสมัย บ่งบอกความเป็นตัวเองที่เรียบง่าย แต่มีสไตล์ และเป็นที่ที่สามารถแชร์ประสบการณ์ความสุขร่วมกับผู้อื่นได้ด้วย จึงเป็นไอเดีย ที่ต้องการสื่อสาร ให้บุคคลทั่วไปเข้าใจได้ง่ายสำหรับคอนเซ็ปท์ไอเดียของ Corporate Campaign สร้างขึ้นภายใต้คอนเซ็ปต์ ‘ติดธุระที่บ้าน’ LPN มุ่งมั่นตั้งใจที่จะสื่อสารถึงหัวใจสำคัญของแบรนด์ในเรื่องความ ‘น่าอยู่’ เป็นสำคัญ และสร้างสรรค์เรื่องราวที่สะท้อนความ‘น่าอยู่’ ในรูปแบบของ หนังโฆษณาถึง 3 เรื่อง ที่สื่อถึงไลฟ์สไตล์การใช้ชีวิตในโครงการที่อยู่อาศัยคุณภาพของ LPN ทั้งบ้านเดี่ยว ทาวน์โฮม และคอนโด ที่เต็มไปด้วยความน่าอยู่ จนไม่อยากออกไปไหน และเกิดเป็นวลีที่ติดปากคนไทยคือ ‘ติดธุระที่บ้าน’ โดยเกิดจากมุมมองของครีเอทีฟ ผ่านการใช้ชีวิตและไลฟ์สไตล์ของกลุ่มคนในหลากหลายเจนเนอเรชั่นในปัจจุบัน อาทิ วัยรุ่น วัยทำงาน และวัยที่กำลังสร้างครอบครัว เป็นต้น รวมถึงความน่ารักของตัวแสดงแต่ละซีนที่จะทำให้คนดูได้รู้สึกร่วม และเผลออมยิ้มไปพร้อมๆกันผู้จัดการฝ่ายพัฒนาแบรนด์ บริษัท แอล.พี.เอ็น. ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า โฆษณาชุด #สารภาพว่าติดบ้าน ประกอบด้วยภาพยนตร์โฆษณา 3 เรื่อง ได้แก่ เจ้านายที่รัก, เพื่อนที่รัก และ แฟนที่รัก ผ่านไลฟ์สไตล์ของตัวละคร ประกอบกับบทเพลง ‘Sunday’ ที่มีเนื้อหาสอดคล้องกับเรื่องราวต่างๆ ซึ่งขับร้องโดย มอร์ วสุพล เกรียงประภากิจ ศิลปินนักร้องและผู้กำกับภาพยนตร์โฆษณาชื่อดัง ผ่านการสื่อสารที่ครอบคลุม ทั้งในส่วน Above The Line และ Below The Line เน้นกลุ่มเป้าหมายคนรุ่นใหม่ ที่ใช้งานผ่านช่องทางออนไลน์เป็นหลัก รวมถึงการวางแผนการสื่อสารอย่างต่อเนื่องทุกรูปแบบ ซึ่งหนังเรื่องแรก “เจ้านายที่รัก” มีกำหนดเผยแพร่ครั้งแรกเมื่อวันที่ 11 ต.ค.ที่ผ่านมา ผ่านช่องทาง Facebook Official: LPN Connect และ Youtube: LPN Connect และสามารถติดตามชมเรื่องถัดไป ตลอดเดือน ต.ค. - พ.ย. 66 นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรม Online activation ให้ทุกคนได้ร่วมสนุกเพื่อรับของที่ระลึกจากแคมเปญอีกด้วยนอกจากนี้ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้จัดการ บริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) กล่าวเสริมว่า ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา LPN ได้ยึดมั่นในแนวทางการพัฒนา ที่พักอาศัยคุณภาพ ที่มาพร้อมกับความ ‘น่าอยู่’ ตั้งแต่การพิถีพิถันในการออกแบบพื้นที่พักอาศัยให้อยู่ได้จริง ในราคาที่สมเหตุสมผล จากจุดเริ่มต้นจนผ่านมากว่า 3 ทศวรรษ จนสามารถปลุกปั้นแบรนด์ลุมพินีจนแข็งแกร่ง และมั่นใจในคุณภาพมาได้อย่างยาวนาน สำหรับผม ในฐานะคนทำงานที่อยู่กับ LPN มาตั้งแต่ยุคบุกเบิก จากพนักงานมาสู่การเป็นผู้บริหาร และวันนี้เรากำลังจะก้าวเข้าสู่ปีที่ 35 สิ่งหนึ่งที่ LPN จะไม่เปลี่ยนแปลง คือ การยึดมั่นในแก่นแท้ของ LPN นั่นคือ ความเชื่อมั่นว่าการทำให้คนคนหนึ่งได้มีโอกาสอยู่ ‘บ้าน’ ที่มีคุณภาพ คือสิ่งสำคัญที่เป็นส่วนหนึ่งของความสุขและเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีในชีวิตของเขา ขณะเดียวกัน สิ่งนั้นก็เป็นความสุขอันยิ่งใหญ่ของคนทำงาน LPN ด้วยเช่นกัน ซึ่งเป็นสิ่งที่ทำให้เราอยู่มาถึงทุกวันนี้ และพร้อมที่จะพัฒนาที่อยู่อาศัยที่ ‘น่าอยู่’ ยิ่งขึ้นในแบบฉบับของ LPN ต่อไป ผ่านแกนหลัก ‘5 C’ เป็นสำคัญ ได้แก่1.Comfort = การอยู่อาศัยที่สบายกาย สบายใจ2.Convenience = ความสะดวกในการเดินทางเพื่อการอยู่อาศัย3.Care for well-being = สุขภาวะที่ดีทั้งกาย และใจ4.Care the planet = ให้ความสำคัญกับสิ่งแวดล้อม เพื่อโลกที่น่าอยู่มากขึ้น5.Community & Social = ให้ความสำคัญกับสังคมที่น่าอยู่โดยทั้งหมดนับเป็นองค์ประกอบหลักในการทำงานของ LPN เพื่อสร้างที่อยู่อาศัยทุกรูปแบบที่ตอบรับกับความน่าอยู่ของทุกคน และตลอดไป ผมเชื่อว่าแคมเปญใหม่ จะสะท้อนโมเม้นท์ของคนติดบ้านได้อย่างสนุกสนาน และเห็นภาพความสุขของลูกบ้าน LPN พร้อมสัมผัสความเป็น Livable Living Experience ได้เป็นอย่างดีครับและในช่วงวันที่ 26 ต.ค. – 1 พ.ย.66 เตรียมพบกับงานขายครั้งใหญ่แห่งปี ‘LPN Moredinary Home Expo’ ยกขบวนโครงการบ้าน ทาวน์โฮม และคอนโดพร้อมอยู่คุณภาพ ที่มาพร้อมกับ ‘ความน่าอยู่’ ที่มากขึ้น และความคุ้มค่าที่มากกว่า พิเศษ! รับโปรโมชั่น 3 ต่อ Hot Deal เฉพาะในงานนี้เท่านั้น! ณ เซ็นทรัลลาดพร้าว1 โซน C.